Sigaretta elettronica e fertilità: c’è un legame (negativo!)

Ora c’è uno studio a provarlo: tra sigaretta elettronica e fertilità ci sono problemi. Anche la e-cig può rappresentare un danno per la fertilità, sia di donne sia di uomini. Bisogna sfatare il mito secondo cui le e-cig abbiano un impatto sulla salute minore rispetto a quelle tradizionali. Almeno per quanto riguarda l’infertilità.

A provare l’effetto negativo sulla capacità di concepimento è uno studio pubblicato sul Journal of the endocrine society.

Peggio del tabacco

Il liquido della sigaretta elettronica sembra avere un effetto più importante rispetto al tabacco tradizionale “sulla ricettività e vitalità dell’endometrio e le possibilità di impianto dell’embrione, mentre nell’uomo influisce sulla qualità dello sperma”. È quanto dichiara Antonio La Marca, professore di ginecologia del’Università di Modena e Reggio Emilia e consulente della Clinica Eugin di Modena.

Sugli effetti della sigaretta elettronica sulla salute di uomo e donna sono stati fatti molti approfondimenti, ma ancora non si sapeva che influisse anche sulla qualità dello sperma e sugli esiti del concepimento.

Effetti su uomini e donne

I fumatori maschi abituali delle elettroniche hanno una concentrazione inferiore di sperma e di numero totale di spermatozoi rispetto ai fumatori abituali di sigarette tradizionali. “Il nostro studio mostra anche che i liquidi per sigarette elettroniche influenzano la ricettività e la vitalità dell’endometrio, riducendo l’espressione dei geni dei marcatori dell’impianto embrionario e causando la morte cellulare, con un effetto ancora più marcato rispetto a quello indotto dai metaboliti della nicotina”, spiega Sandro Sacchi, uno degli studiosi.

Curiosità

Fonti / Bibliografia Use of e-cigarettes associated with lower sperm counts in a cross-sectional study of young men from the general population | Human Reproduction | Oxford AcademicAbstractSTUDY QUESTION. Are use of e-cigarettes and snuff associated with testicular function as previously shown for conventional cigarettes and marijuana?SUMM

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.