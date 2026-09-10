Test di gravidanza positivo sulle urine ma negativo nel sangue

Il dosaggio delle beta-hCG nel sangue è l'esame che dà il risultato più certo, quindi se risulta negativo significa che la gravidanza non è iniziata.
Una domanda di: Antonietta A seguito di uno strano flusso chiaro e scarso di un solo giorno ho fatto un primo test di gravidanza risultato negativo. Nei giorni a seguire avvertivo dei fastidi al basso ventre, fatto test casalingo risultato incinta 1/2 , a distanza di 3 giorni ho fatto le beta che risultano negative, ma la sera ho ripetuto il test casalingo ed è positivo 1/2. Cosa significa?
Elsa Viora
Gentile Antonietta,
il test più affidabile è l’esame del sangue con dosaggio beta-hCG perché permette di valutare con accuratezza la presenza (o assenza) dell’ormone prodotto dal trofoblasto che è quello della gravidanza. Se il dosaggio è negativo vuol dire che, al momento dell’esame, non è presente tessuto trofoblastico e quindi non c’è una gravidanza. Spero di essere stata utile. Con cordialità.
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