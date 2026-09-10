Test di gravidanza sulle urine: uno positivo, l’altro negativo, che fare?

Una domanda di: Martina

Salve, ho sempre avuto ciclo regolare o comunque in anticipo.

Ho un ritardo, ieri sera ho fatto un test ed è uscito positivo ma oggi ne ho rifatto un altro ed è risultato negativo, non so cosa significhi o cosa dovrei fare.





Gentile signora,

non so dirle che cosa sia successo: banalmente potrebbe anche aver effettuato uno dei due test non in maniera corretta. In simili casi, se il ritardo prosegue, può essere opportuno effettuare il dosaggio delle beta-hCG nel sangue: il risultato che si ottiene è assolutamente attendibile. Mi faccia sapere. Cari saluti.



BimbiSani&belli cercherà la risposta che desideri, consultando fonti autorevoli e attendibili.

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