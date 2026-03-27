Andrea Arcusio, Osteopata neonatale presso l’Ospedale San Giuseppe di Milano – Gruppo MultiMedica. Si occupa in modo particolare dei neonati ma tratta anche problematiche di donne in gravidanza e neo-mamme. Ama definirsi un osteopata a misura di bebè.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.