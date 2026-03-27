Andrea Arcusio, Osteopata neonatale presso l’Ospedale San Giuseppe di Milano – Gruppo MultiMedica.
Si occupa in modo particolare dei neonati ma tratta anche problematiche di donne in gravidanza e neo-mamme.
Pubblicato il 27/03/2026Aggiornato il 27/03/2026
Andrea Arcusio, Osteopata neonatale presso l’Ospedale San Giuseppe di Milano – Gruppo MultiMedica. Si occupa in modo particolare dei neonati ma tratta anche problematiche di donne in gravidanza e neo-mamme. Ama definirsi un osteopata a misura di bebè.
Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.
Le nostre linee guida in caso di faringite da streptococco consigliano di somministrare l'antibiotico per sei giorni, quindi sospenderlo qualche giorno prima dei 10 giorni suggeriti non espone a particolari rischi di ricadute. »
Ipotizzare il disturbo dello spettro autistico in una bimba di sei settimane di vita non si può. La diagnosi precoce è fondamentale, ma non per questo il problema è individuabile prima dei 12-24 mesi di vita. »
Le informazioni contenute nel sito BimbiSanieBelli.it hanno uno scopo puramente informativo e non possono in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto tra paziente e medico curante né possono costituire una formulazione di diagnosi o prescrizione di farmaci o trattamenti. E’ sempre opportuno consultare il proprio medico curante e/o gli specialisti riguardo indicazioni su assunzione dei farmaci o dubbi e quesiti. Leggi il Disclaimer