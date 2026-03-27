Dottor Alessandro Bulfoni 

Alessandro Bulfoni, Direttore Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia presso l’Ospedale San Giuseppe di Milano – Gruppo MultiMedica. Risponde a dubbi sui problemi in gravidanza e, più in generale, nell’ambito della ginecologia.  

Pubblicato il 27/03/2026 Aggiornato il 27/03/2026

Alessandro BulfoniAlessandro Bulfoni, Direttore Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia presso l’Ospedale San Giuseppe di Milano – Gruppo MultiMedica, risponde a dubbi  sui problemi in gravidanza e, più in generale, nell’ambito della ginecologia

 

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