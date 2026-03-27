Dottor Alessandro Bulfoni 

Alessandro Bulfoni, Direttore Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia presso l’Ospedale San Giuseppe di Milano – Gruppo MultiMedica, risponde a dubbi sui problemi in gravidanza e, più in generale, nell’ambito della ginecologia

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.