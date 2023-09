Dottoressa Stefania Piloni, specialista in ostetricia e ginecologia, esperta in endocrinologia ginecologica, fertilità di coppia e disordini ormonali. Docente di Fitoterapia per medici all’Università degli studi di Milano. Autrice del libro Le piante ci parlano, edizione Vallardi. Mamma di tre figli di cui due sono gemelli. Risponde a dubbi relativi alla gravidanza e alla fertilità.

