Consulente del sonno infantile certificata Sleep Sense™ Italiano, con background accademico in biologia e chimica.

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Giulia Zannoni è fondatrice di Onde Lente Sleep Consulting, consulente del sonno infantile certificata Sleep Sense™ Italiano, con background accademico in biologia e chimica. Segue famiglie con bambini da 0 a 6 anni online su tutto il territorio nazionale. Risponde a dubbi e domande su ritmi sonno veglia, risvegli notturni, transizioni tra le fasce d’età e costruzione di abitudini serene legate al sonno.

Gli Specialisti Rispondono

Nel caso in cui per risolvere un problema dovuto al piercing sia sufficiente medicare il lobo dell'orecchio e, quindi, ricorrere solo a cure locali, non ci sono problemi per la gravidanza. »

Gli Specialisti Rispondono

Durante l'allattamento, anche esclusivo, possono sia ritornare le mestruazioni sia verificarsi episodi di spotting (lievi sanguinamenti occasionali). »

Gli Specialisti Rispondono

Capita se all'improvviso viene esposto al sole per via di un errore di interpretazione del cervello, che giudica l'esposizione a una fonte luminosa abbagliante un elemento di disturbo che spetta al naso allontanare. »

Gli Specialisti Rispondono

Un mancato accollamento di 3 millimetri in genere è destinato a risolversi senza che vi sia bisogno di rinunciare alle vacanze. A patto che le vacanze siano un periodo di rilassamento psicofisico e non impongano strapazzi e fatiche. »

Gli Specialisti Rispondono

Le IgM negative ci dicono che la toxoplasmosi non è in atto né è stata sviluppata di recente. Le IgG positive segnalano che si è immuni nei confronti dell'infezione. »

Gli Specialisti Rispondono

Anche un unico rapporto sessuale, ovviamente se affrontato nel periodo fertile da una coppia senza problemi di infertilità, può determinare l'inizio di una gravidanza. »

Gli Specialisti Rispondono

Non ci sono controindicazioni mediche all'uso degli assorbenti interni fin dalla prima adolescenza. Va tenuto presente, però, che per applicarli correttamente la ragazzina deve imparare a conoscere bene la propria anatomia. »