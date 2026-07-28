Consulente del sonno infantile certificata Sleep Sense™ Italiano, con background accademico in biologia e chimica.
Pubblicato il 28/07/2026Aggiornato il 28/07/2026
Giulia Zannoni è fondatrice di Onde Lente Sleep Consulting, consulente del sonno infantile certificata Sleep Sense™ Italiano, con background accademico in biologia e chimica. Segue famiglie con bambini da 0 a 6 anni online su tutto il territorio nazionale. Risponde a dubbi e domande su ritmi sonno veglia, risvegli notturni, transizioni tra le fasce d’età e costruzione di abitudini serene legate al sonno.
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