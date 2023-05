Pillola progestinica prescritta contro l’emicrania che provoca sanguinamento

Una domanda di: Monica

Ho 46 anni assumo la pillola progestinica a causa delle lunghe emicranie che ormai perduravano anche15 giorni al mese. Con slinda ho risolto il problema ma purtroppo pur assumendolo in maniera continuativa (senza le verdi) ho continuo ciclo/Spotting. Sotto consiglio del ginecologo assumo Primolut nor e riesco a non avere ciclo continuo, ma basta che non lo assuma per un giorno ecco che mi tornano le mestruazioni con tutti i sintomi (fame gonfiore ecc) e i dolori, forti contrazioni, dolore alle gambe e ai reni da così forti da rendere necessario ricorrere all’ibuprofene. Ho provato diverse pillole – Cerazette, klaira, anche Lusine (con estrogeno), ma nulla il snaguinamento continua. Chiedo un parere: c’è un altra pillola da poter provare che mi tenga a bada le emicranie e riesca a bloccarmi il sanguinamento? (Sono pure anemica). Che pillole hanno miglior risposta sull’endometrio? Senza crearmi ritenzione come mi successe con Zoely ad esempio? (Buona sulle emicranie ma anche in quel caso avevo Spotting/mestruazione). Un’altra domanda: posso assumere il Primolut costantemente? Ringrazio infinitamente. Cordiali saluti.

Cara Monica, nel rispetto delle opinioni che ha avuto e degli sforzi terapeutici con diversi prodotti ormonali il mio parere è che la sua emicrania non ha base ormonale ed è per questo che non vi sono stati risultati postivi con un trattamento ormonale. Necessita di una ecografia che documenti la situazione endometriale, se è ritenuto utile un’isteroscopia con biopsia endometriale e una valutazione del suo profilo ormonale in assenza di farmaci che lo modificano e lo rendono di difficile interpretazione. È un neurologo che deve aiutarla per il problema emicranico, a questo poi seguiranno le cure ginecologiche che i curanti riterranno opportuni in considerazione degli accertamenti che le ho indicato. Con cordialità. BimbiSani&belli cercherà la risposta che desideri, consultando fonti autorevoli e attendibili.

Il servizio è riservato ai maggiorenni.



Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.