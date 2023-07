Professor Angelo Ravelli

Direttore Scientifico, IRCCS Istituto Giannina Gaslini Professore Ordinario di Pediatria, Dipartimento di Neuroscienze, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili (DiNOGMI) , Università degli Studi di Genova. Presidente della Società Europea di Reumatologia Pediatrica (PReS).Membro onorario della European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR).Presidente della Rete degli IRCCS Pediatrici Italiani (Rete IDEA).Risponde a dubbi sulle malattie reumatiche e autoimmuni.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

Direttore Scientifico, IRCCS Istituto Giannina Gaslini. Professore Ordinario di Pediatria, Dipartimento di Neuroscienze, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili (DiNOGMI) , Università degli Studi di Genova. Presidente della Società Europea di Reumatologia Pediatrica (PReS) e membro onorario della European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR). Presidente della Rete degli IRCCS Pediatrici Italiani (Rete IDEA), risponde a dubbi sulle malattie reumatiche e autoimmuni.

Ci sono prodotti di erboristerie, come galega (o capraggine), fieno greco e finocchio, che possono favorire la produzione di latte materno, ma quello che serve più di tutto è bere abbondantemente ogni giorno. »

Se il medico curante ritiene che, per ragioni logistiche, sia opportuno rimandare di un mese l'asportazione di un neo significa che il rinvio non espone a particolari rischi per la salute. »

La comparsa della depressione post partum ha come sintomo peculiare proprio la sensazione di non provare alcun sentimento materno, quando invece l'amore per il figlio è forte e profondo, solo impossibile da riconoscere, perché tenuto nascosto dalla terribile angoscia generata dalla malattia. »

Non è necessario smettere di allattare quando si scopre di aspettare un bambino, ma bisogna mettere in conto l'eventualità che la lattazione si esaurisca spontaneamente. »

Ci sono bambini molto vivaci che mettono a dura prova i genitori, tuttavia a volte la soluzione sta semplicemente nell'acquisire la consapevolezza che un figlio piccolo è per sua natura impegnativo e "stancante". »