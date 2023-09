Professor Claudio Giorlandino, presidente della Società di Diagnosi Prenatale e Medicina Materno fetale, docente di semeiotica ostetrica, membro esperto del Consiglio superiore di Sanità, direttore sanitario del Centro di diagnosi prenatale e medicina fetale “Artemisia” di Roma.

