10 attività da fare in spiaggia con e senza figli

Quando si va in spiaggia, specialmente se si ha intenzione di trascorrere parecchie ore tra battigia e ombrellone, è bene approfittare del tempo libero (prezioso) che si ha a disposizione dedicandosi ad attività divertenti, ricreative e – perché no – intellettualmente stimolanti.

Sono tante le attività da fare in spiaggia per gli adulti e ovviamente anche per i bambini. Chi si trova da solo, pensiamo per esempio a una donna incinta desiderosa di relax, può terminare quel libro che si trova da settimane sul comodino oppure dilettarsi con cruciverba e sudoku. La futura mamma che proprio non riesce a stare ferma, invece, può cimentarsi nello yoga o concedersi una passeggiata a riva. Le famiglie con bambini non hanno che l’imbarazzo della scelta per intrattenerli: dagli indovinelli alle gare di castelli di sabbia.

Vi proponiamo 10 attività da fare in spiaggia per trascorrere le vostre giornate estive nel migliore dei modi, senza correre il rischio di annoiarvi.

1) Giocare a carte o agli indovinelli

Se si è in gruppo, magari insieme al resto della famiglia, giocare a carte si rivela sempre un passatempo divertente. Con i bambini è bene optare per giochi di carte semplici, alla loro portata in modo da coinvolgerli.

Mattel Games, Uno. Prezzo: 13,38€

In alternativa, provate a intrattenerli con degli indovinelli. Questi vanno scelti in base all’età dei bambini e al loro grado di difficoltà: ce ne sono di tantissimi, dagli indovinelli semplici a quelli in inglese. Puoi trovarli tutti a questo link.

2) Prendere il sole

C’è chi proprio non lo sopporta e chi, invece, ama prendere il sole in spiaggia dedicando a questa attività intere giornate. L’importante, specialmente se si è in stato di gravidanza o se si hanno bambini al seguito, è evitare le ore più calde (in particolare quelle comprese tra le 11:00 e le 18:00) e ricordarsi di proteggersi con ombrellone, cappelli, occhiali da sole e creme solari adatte al proprio tipo di pelle.

3) Fare cruciverba, sudoku e rompicapi

Le carte non piacciono a tutti, ma fortunatamente i passatempi da spiaggia non scontentano nessuno. Fare cruciverba sotto l’ombrellone è un classico, così come dilettarsi con il sudoku e altri giochi che stuzzicano l’intelletto e migliorano la logica.

Gribaudo, Il mio quaderno dei compiti delle vacanze. Prezzo: 9,40€

Esistono molti giochi da poter fare anche con i bambini, tra letture, rompicapi ed enigmistica. In libreria e online sono disponibili veri e propri libri di passatempi con cui potersi prendere una pausa e stimolare la mente.

4) Leggere un libro

Leggere al mare è rilassante, specialmente se si è soli e ci si mette un paio di cuffie per isolarsi dai rumori esterni. Se si va al mare in solitaria e si ha voglia di viaggiare con la mente, non c’è niente di meglio di leggere un buon libro (o addirittura più di uno).

Amazon Kindle 16 GB. Prezzo: 109,99€

Un’ottima soluzione per le future mamme è armarsi di un e-book reader per sfogliare comodamente tutti i titoli che si preferiscono.

5) Fare un castello di sabbia o altri giochi da spiaggia

Per evitare che i bambini si annoino, è bene proporre loro dei giochi dinamici e creativi che li tengano impegnati. I castelli di sabbia piacciono sempre molto ai bimbi, che possono dare vita alle loro costruzioni sia da soli che in compagnia di altri coetanei.

Fare i castelli non è l’unica opzione: ci sono un’infinità di giochi da spiaggia per bambini da poter organizzare per farli divertire, dal frisbee al tiro alla fune. Partecipare, nella maggior parte dei casi, può essere divertente anche per gli adulti.

6) Ascoltare un audiolibro adatto anche ai bambini

Gratis o da acquistare, gli audiolibri sono un passatempo estremamente educativo. Ascoltare audiolibri, infatti, richiede una soglia dell’attenzione piuttosto elevata, quindi aiuta a sviluppare notevolmente la concentrazione dei più piccoli.

Favorisce la comprensione del testo e anche l’apprendimento linguistico se si ascoltano testi in lingua straniera. È, inoltre, un’attività accessibile a chi ha problemi di vista o presenta per svariate ragioni difficoltà nella lettura.

7) Fare una pista con le biglie

Tra le attività da fare in spiaggia con i bambini (o senza) c’è la realizzazione di una pista per le biglie.

Un passatempo adatto a tutta la famiglia con cui impiegare anche diverse ore. Prima di tutto bisogna scegliere e tracciare il percorso, decidendo se creare una pista semplice e lineare oppure più tortuosa con curve, ostacoli e saliscendi.

Per divertirsi in compagnia l’ideale è organizzare una gara o addirittura un torneo tra vicini di ombrellone.

8) Colorare le pietre

Per i piccoli artisti anche i sassi trovati lungo la spiaggia diventano tele su cui poter dare sfogo alla fantasia. Giotto mette a disposizione pennarelli e tempere con cui poter colorare qualsiasi tipo di supporto, incluse le pietre.

Giotto Decor Acrylic Effetto Matt e Giotto Decor Materials

Giotto Decor Acrylic Effetto Matt è una linea di tempere acriliche miscelabili utilizzabili su cartoncino, legno, vetro, cuoio, cotto, ceramica, plastica, sassi, DAS e perfino metallo. Si asciugano in fretta e hanno un finish opaco. Sono a base d’acqua, quindi atossiche, e resistenti alla luce. Per la gioia dei genitori tutti i colori sono lavabili con acqua tiepida e sapone.

Giotto, 530600 Confezione 12 Flaconi Decor Acrylic. Prezzo: 12,64€

GIOTTO Decor Materials è, invece, una linea di pennarelli multisuperficie. Con resa permanente su tutti i materiali porosi (cartoncino, legno, vetro, cuoio, plastica, sassi, DAS e metallo), si rimuovono agevolmente con un panno umido dai materiali lisci. I pennarelli sono disponibili in 12 colori e sono molto coprenti. Hanno un pennino robusto e sono dotati di tappo di sicurezza e cappuccio ventilato. Se ne consiglia l’utilizzo fin dalla scuola materna.

Giotto, Decor Materials pennarelli multisuperficie in ast. da 12 pz. Prezzo: 11,95€

9) Fare yoga

Fare yoga al mare suscita sensazioni davvero appaganti. Il contatto con la sabbia e il rumore delle onde rendono questa attività, già di per sé rilassante, ancora più distensiva e gradevole. Molte donne amano fare yoga in gravidanza e farlo sulla spiaggia, magari al tramonto, può diventare una sana abitudine da portare avanti durante le vacanze.

Françoise B. Freedman, Yoga per la gravidanza. Il parto e il dopo parto. Prezzo: 17,10€

Le mamme possono fare yoga con i bambini, proponendo loro posizioni divertenti e fantasiose. Se non si è esperte, è preferibile aiutarsi con libri dedicati allo yoga per principianti.

Teresa Anna Power, L’ABC dello yoga per bambini. Prezzo: 10,36€

10) Camminare in acqua

Passeggiare in acqua ha tantissimi benefici, specialmente per le donne in gravidanza. Questa semplice attività aiuta a migliorare la circolazione, attenuando la sensazione di pesantezza e gonfiore, ed essendo a basso impatto può essere praticata anche da chi ha dolori articolari.

Si consiglia di iniziare gradualmente, immergendosi fino ai polpacci facendo poi arrivare il livello dell’acqua a metà coscia circa.

In copertina Foto di pch.vector Via Freepik.com

*** In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***

In breve In spiaggia è possibile intrattenersi con tante attività, in compagnia dei bambini oppure da soli. Cruciverba, libri, giochi e yoga sono solo alcune delle cose da fare quando si è al mare.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.