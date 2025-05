A Milano una gara di canestri per sostenere il progetto di Sport Terapia per i bambini malati di cancro

Piazza Tre Torri a Citylife è pronta per ospitare, per il 4^ anno consecutivo, Basket For Kids. Due giorni, il 10 e l’11 maggio, all’insegna dello sport, della competizione e del divertimento, dove ci si mette in gioco per una buona causa: una raccolta fondi per sostenere il progetto di sport terapia per pazienti oncologici pediatrici creato nel 2017 dalla Fondazione Maria Letizia Verga ETS, che si occupa della cura, della ricerca e dell’assistenza delle leucemie e dei linfomi infantili.

L’evento, che si inserisce tra quelli annoverati nella Civil Week, è promosso da FP Lombardia, Regione Lombardia e il Comune di Milano e consiste in una maratona di canestri: per ogni tiro andato a segno, una piccola somma verrà devoluta a favore dell’attività di sport terapia condotta della Fondazione per i bambini che stanno affrontando un percorso di cura, proponendo loro allenamenti sportivi personalizzati, con lo scopo di stimolarli e favorire il movimento.

Le attività sportive, se pensate sul paziente e svolte con costanza, si sono infatti rivelate preziose alleate sia dal punto di vista fisico che psicologico nel percorso di guarigione. Allenarsi è importante per i piccoli pazienti, perché scongiura il rischio che sviluppino patologie croniche legate alla sedentarietà durante il periodo delle terapie e assicurano loro un pieno reintegro nella comunità, una volta guariti.

Grande è stato il successo della passata edizione che ha portato, a suon di canestri, a un guadagno di circa 21.000 euro. Quest’anno, però, l’obiettivo è ancora più grande ed impegnativo: coinvolgere sempre più persone e battere così il record dell’anno precedente.

Come prendere parte all’evento

L’adesione a Basket For Kids è gratuita. Le modalità per partecipare all’iniziativa sono semplici e prevedono poche indicazioni: ci si può iscrivere alla gara sia da soli, come giocatori singoli, o a squadre di più persone. I partecipanti, in gruppo o meno, si sfideranno nei due campetti allestiti appositamente per l’evento e messi a disposizione in Piazza Tre Torri per permettere a passanti e iscritti di confrontarsi in avvincenti competizioni all’ultimo tiro.

La gara avviene senza contatto, con lanci effettuati con l’obiettivo di fare più canestri possibili. Per ogni tiro che centrerà il canestro, verrà devoluto un contributo di un euro che andrà ad aumentare così la somma della raccolta fondi.

Un’edizione piena di iniziative ed entusiasmanti novità

L’evento è supportato dal mondo della pallacanestro milanese, da EA7 Emporio Armani Milano, a Urania Basket, Sanga Milano, GEAS e Basket Femminile Milano; questo assicurerà la presenza di volti noti dello sport e, soprattutto, del basket. Non mancherà la partecipazione di artisti conosciuti del mondo musicale e del settore dello spettacolo che supportano il Comitato.

Numerose anche le imperdibili iniziative a cui partecipare assolutamente, a partire dal DJ Set composto da ospiti d’eccezione, fino alle performance strabilianti dei due cestisti acrobatici Space Jumpers, che daranno lezioni di schiacciata a canestro sullo sfondo dell’esibizione della ballerine della B. Crew.

Grande novità di questa edizione è poi la partecipazione di alcune squadre di Baskin, Basket Inclusivo, la cui presenza permetterà anche ai giocatori con mobilità ridotta di competere in campo con gli avversari. Le gare si arricchiscono così di maggiore accessibilità, permettendo proprio a tutti di sfidarsi!

Per far toccare con mano il lavoro svolto nell’ambito del progetto di Sport Therapy dalla Fondazione nel Centro Maria Letizia Verga, all’interno di City Life Shopping District sarà allestita un’area dove i ragazzi dai 5 ai 18 anni potranno provare sessioni di bike no pedal, danza e animal flow, sperimentando così le tipiche tecniche di riabilitazione della Sport Therapy.

