A tavola con il buonumore

Anche a tavola si può trovare il buonumore, soprattutto in tempi di pandemia, che secondo l’Oms ha provocato la “stanchezza da covid-19” o “pandemic fatigue” nel 60% degli europei! Basta saper scegliere gli alimenti giusti e le pratiche del benessere più idonee.

Alimenti che fanno bene al corpo e alla mente

In occasione della giornata della felicità, Luca Piretta, nutrizionista e gastroenterologo dell’Università Campus biomedico di Roma e Paola Medde, psicologa-psicoterapeuta, hanno individuato alcuni alimenti e pratiche che favoriscono il buonumore e fanno bene alla mente e al fisico.

I 7 cibi della felicità

Secondo il dottor Piretta gli alimenti che non dovrebbero mai mancare nella dieta per garantire il benessere sono i seguenti:

1. Cioccolato fondente. È considerato un antidepressivo naturale. Grazie al suo aroma, gusto e contenuto di triptofano e teobromina, stimola le endorfine e aumenta la produzione di serotonina, “l’ormone della felicità”.

2. Carni bianche. Pollo e tacchino sono carni ricche di triptofano, l’amminoacido essenziale precursore della sintesi della serotonina. Inoltre sono cibi leggeri e nutrienti, facilmente digeribili.

3. Frutta secca (noci, nocciole, mandorle, pistacchi). È fonte di vitamina B1, acido folico e zinco, sostanze capaci di superare gli stati depressivi. Inoltre è ricca di magnesio, un minerale che contribuisce al rilassamento muscolare, conferendo sensazione di rilassatezza e riposo.

4. Cereali integrali (pasta, riso e pane). Ricchi di carboidrati, sono da prediligere quelli integrali perché più ricchi di sostanze che apportano buonumore e senso di benessere, come magnesio e selenio.

5. Pesce azzurro. Alici, sardine, acciughe sono fonti di acidi grassi omega 3 che influenzano lo sviluppo del sistema nervoso e il rilascio di serotonina e dopamina, l’ormone dell’euforia.

6. Semi di sesamo, zucca e avocado. Grazie al loro alto contenuto di tirosina, stimolano una maggior produzione di dopamina, ormone che aumenta il senso di piacere e appagamento.

7. Semi di girasole. Ricchi di magnesio e vitamina B6, sostanze che riducono stress, ansia e stanchezza.

Attenzione alle diverse età

Ci sono poi consigli personalizzati in base all’età.

Per gli anziani la dottoressa Medde raccomanda di fare una breve passeggiata all’aperto e un po’ di giardinaggio con le proprie piante a casa, pratiche che aiuterebbero a superare il senso di solitudine, a distrarsi e a ritrovare il sorriso. A tavola poi suggerisce di scegliere con cura gli abbinamenti, come pollo o tacchino con ananas, perché “Da una parte – spiega Piretta – la vitamina C dell’ananas favorisce l’assorbimento del ferro del pollo e aumenta le difese immunitarie. Dall’altra il frutto è ricco di bromelina, un enzima che stimola la digestione delle proteine e libera il triptofano per dare benessere”.

Per gli adulti suggerisce di condividere attività con i più piccoli, per esempio preparando e cucinando insieme. In questo modo tutti si divertiranno e, inoltre, gli adulti potranno dare il buon esempio ai bambini che tendono ad assorbire gli umori dei grandi. La “condivisione” è indispensabile anche per i più giovani, bambini e adolescenti.

Da sapere

