Alla scoperta di Andorra, una meta perfetta per divertirsi sulla neve con la famiglia

Andorra è un paese situato nel cuore dei Pirenei che gode di cultura e storia millenaria, una località consigliata per chi vuole godersi delle vacanze in famiglia all’insegna del relax e della neve.

Meta perfetta per un viaggio con i bambini, questo Stato, situato tra la Francia e la Spagna, è visitabile tutto l’anno ma, in particolare in questi mesi freddi, offre dei paesaggi invernali davvero suggestivi. Montagne altissime e innevate, luccicanti laghi, serpeggianti fiumi e foreste infinte saranno lo scenario perfetto per godersi la magia dell’inverno insieme ai propri cari.

Tante attività per trascorrere pomeriggi felici

Tra i più conosciuti d’Europa, Andorra è il posto ideale dove imparare a sciare anche perché è caratterizzata dai migliori e più moderni impianti sciistici, con oltre 300km di sentieri e piste. Grandvalira, Pal Arinsal e Ordino Arcalís, le tre stazioni sciistiche alpine del Principato, hanno piste da sci adatte ai bambini con anche scuole di sci dove iscrivere chi è ancora principiante e circuiti tematici.

Chi invece ha voglia di passare dei giorni di divertimento può cimentarsi in tante altre attività con la famiglia. Al Mon(t) Magic Family Park, a Grandvalira ci si può divertire con il Màgic Gliss, uno scivolo di 555 metri che può arrivare alla velocità di 40km/h oppure scegliere il Màgic Quest, un divertente gioco di realtà virtuale super coinvolgente!

In alternativa si può visitare il centro di attività Outdoor di Naturland e provare il Tobotronc, lo scivolo naturale e avventuroso più lungo al mondo, mentre i più coraggiosi potranno provare anche l’Airtrekk, un circuito in altura con 10 torri e 3 circuiti di sfide più grande d’Europa.

Esperienze notturne suggestive e passeggiate magiche nelle foreste innevate

Ma la magia di Andorra non termina al calare della sera, anzi. Proprio il cielo stellato fa da cornice a tante attività notturne che riempiono gli occhi e i cuori dei visitatori, contribuendo a creare ricordi unici. Sistemazioni insolite o rifugi eleganti per degustare la gastronomia andorrana accoglieranno adulti e bambini che avranno voglia di cimentarsi in ciaspolate o escursioni tra le montagne innevate, alla ricerca di misteriosi segreti.

Tra le leggende tipiche del Principato di Andorra, c’è quella dei Tamarros, piccoli esseri dispettosi che proteggono boschi e foreste e che sono a metà tra leggenda e immaginario popolare.

Ci sono 7 Tamarros sparsi per Andorra: prima di iniziare a cercarli, recatevi in uno degli Uffici del Turismo per ritirare la speciale guida. Seguite quindi gli indizi da trovare e tutte le info utili: una volta trovati tutti, potrete ritornare negli Uffici del Turismo e richiedere la ricompensa.

Macarulla: i sentieri magici da percorrere con i bambini

Un’altra attività Outdoor da fare con tutta la famiglia sono i percorsi magici di Macarulla: 4 sentieri facili, brevi e circolari, che possono esser fatti con i bambini, stimolando la loro immaginazione, e che saranno al tempo stesso educativi e divertenti. I magici percorsi si diversificano a seconda delle difficoltà: verificate anche le previsioni meteo prima di intraprendere un’escursione, in modo da arrivare in loco bene attrezzati.

Relax anche per i più grandi alla Caldea Spa

E qual è il migliore relax che ci si può regalare in vacanza, per di più in versione family? Ovviamente trascorrere qualche ora nella Spa di Caldea, a Escaldes-Engordany, uno dei centri termali più grandi dell’Europa del Sud.

Caldea Likids è poi la spa dedicata ai bambini dai 3 agli 8 anni, che dispone di aree e vasche dedicate ai più piccoli: laguna termale, vasca idromassaggio, sauna lounge, area relax, beauty spa e lettini ad acqua.

Andorra è quindi il giusto mix di relax e sport pensato per tutte le famiglie che hanno voglia di staccare dalla routine giornaliera e recuperare un po’ di energie e felicità! Per maggiori informazioni clicca qui.

