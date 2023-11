Amazon Black Friday 2023: tutte le offerte per la famiglia

Si rinnova l’appuntamento con il “Venerdì Nero”, giornata di sconti da dedicare allo shopping. La data da segnare per l’Amazon Black Friday 2023 è il 24 novembre, ma come potrete notare sono già attive numerose offerte. La piattaforma e-commerce ha pensato a un’intera settimana di sconti, da oggi 17 novembre fino al 24 novembre, e le offerte continueranno poi fino al 27 novembre, data del Cyber Monday.

Amazon Black Friday 2023 è un evento imperdibile, l’occasione ideale per approfittare di scontistiche vantaggiose su tutte le categorie di prodotti.

Di seguito le migliori offerte per la famiglia, dai giochi per bambini alle proposte per le mamme e i papà.

Bambini: dai giocattoli agli accessori, gli sconti da non perdere

Il Black Friday 2023 può essere sfruttato per portarsi avanti con i regali di Natale per i più piccoli e risparmiare acquistando giocattoli che, a prezzo pieno, sarebbero molto più costosi. La Casa a 3 piani di Barbie, per esempio, è uno dei giochi per bambina da non farsi sfuggire in questi giorni di sconti su Amazon.

Barbie, La casa a 3 piani. Prezzo: da 189,99€ a 83,99€

Per le bimbe amanti delle bambole, c’è l’iconico Cicciobello Bua. Questo bambolotto bisognose di cure è interattivo e dotato di accessori come termometro e stetoscopio.

Giochi Preziosi, Cicciobello Bua, Bambola Interattiva. Prezzo: da 105,99€ a 68,99€

Non mancano i giochi per i maschi, tra cui gli inossidabili Lego. Per fare felici gli appassionati di Hogwarts Lego suggerisce La Camera dei Segreti, ricca di personaggi e di componenti da montare per dare vita ai misteriosi sotterranei della scuola di magia.

Lego, Harry Potter La Camera dei Segreti di Hogwarts. Prezzo: da 139,99€ a 111,14€

Sono disponibili in offerta anche i personaggi della linea Lego Marvel. La box qui sotto è dedicata a Spider-Man, uno dei supereroi più amati di sempre.

Lego, Marvel Personaggio Spider-Man. Prezzo: da 29,99€ a 21,83€

Se siete alla ricerca di un’idea regalo con cui colpire nel segno e non rischiare di sbagliare, puntate sul Monopoly. Tra i giochi da tavolo per bambini (e per adulti) cult, è disponibile a un prezzo molto conveniente in occasione del Black Friday Amazon 2023.

Hasbro, Monopoly Gioco da Tavolo per Famiglie e Bambini. Prezzo: da 35,99€ a 17,99€

Le offerte bambini riguardano anche i capi di abbigliamento, come questo pullover natalizio di Chicco con orsacchiotto semplicemente irresistibile.

Chicco, Pullover Natale. Prezzo: da 20,99€ a 12,28€

Le neomamme possono approfittare del Black Friday per fare scorta di tutine. Molte tutine Chicco saranno scontate nei prossimi giorni, incluse quelle in ciniglia per affrontare il freddo dell’inverno.

Chicco, Set Tutine in Ciniglia. Prezzo: da 34,99€ a 23,26€

Sono tanti anche gli accessori per neonati e bambini delle migliori marche in sconto, dal seggiolino per auto CYBEX al Seggiolone Meeting di Foppapedretti.

CYBEX, Gold Seggiolino Auto. Prezzo: da 172,08€ a 115,90€

Foppapedretti, Meeting Seggiolone. Prezzo: da 149€ a 89,99€

Vi segnaliamo scontistiche interessanti e vantaggiose anche sui ciucci MAM. Il set qui sotto include 2 ciucci in morbido silicone dotati di custodia porta ciuccio.

MAM, Original Ciuccio Set da 2. Prezzo: da 12,99€ a 9,99€

Beauty, casa e non solo: le migliori offerte per la mamma

Black Friday significa anche coccolarsi e quale occasione migliore per le mamme che hanno bisogno di rimpinguare la propria collezione di prodotti skincare? Su Amazon sono disponibili molte offerte da cogliere al volo, come quella sulle capsule Elizabeth Arden Retinol Ceramide Capsules. Ciascuna capsula contiene la quantità di siero necessaria per un’applicazione.

Elizabeth Arden, Retinol Ceramide Capsules Siero Viso Notte Antirughe. Prezzo: da 100,00€ a 41,99€

Le scontistiche più convenienti sono quelle che riguardano i device per la cura della persona, dai dispositivi Foreo alle piastre per capelli professionali di ghd, senza trascurare gli spazzolini elettrici delle migliori marche come Oral-B.

Foreo, Skin Supremes Bear Mini & Ufo Mini 2 Set. Prezzo: da 329,00€ a 119,99€

ghd, Gold Styler Piastra per Capelli Professionale. Prezzo: da 229,00€ a 159,99€

Oral-B, Spazzolino Elettrico Ricaricabile Smart 4 4500 2 testine. Prezzo: da 134,90€ a 49,99€

Per la mamma appassionata di cucina, invece, segnaliamo offerte vantaggiose sulle pentole L’Agostina. Euforia Set è una batteria che comprende 11 pentole di ottima qualità interamente in acciaio inox. Sono adatte anche ai piani a induzione.

L’Agostina, Euforia Set di Pentole Induzione. Prezzo: da 329,00€ a 124,99€

Yankee Candle è uno dei brand più venduti su Amazon. La candela Snow in Love, attualmente in offerta, ha una delicata ma avvolgente fragranza pensata appositamente per il periodo invernale, nel segno di giornate da trascorrere al camino in totale relax.

Yankee Candle, Snow in Love Giara Grande. Prezzo: da 33,88€ a 19,99€

A proposito di tempo libero di qualità, chi ama leggere non deve farsi sfuggire l’opportunità di acquistare un Kindle scontato. Il modello 2022 qui sotto è pratico e maneggevole, il più leggero dell’intera linea.

Kindle, Modello 2022. Prezzo: da 99,99€ a 84,99€

Le migliori offerte Amazon Black Friday 2023 per i papà

Concludiamo con alcune offerte Black Friday dedicate ai papà. Anche in questo caso è possibile sfruttarle per avvantaggiarsi con i regali di Natale, scegliendo tra moltissime opzioni. Gli articoli fashion, in particolar modo gli accessori, sono sempre una buona idea. Acquistando un portafoglio firmato o una cintura in pelle è davvero difficile sbagliare.

Tommy Hilfiger, Portafoglio Uomo Eton. Prezzo: da 74,90€ a 43,17€

Armani Exchange, Cintura uomo in pelle. Prezzo: da 70,00€ a 33,13€

Cambiando genere, tra le offerte Amazon Black Friday più convenienti ci sono quelle sulla gamma Braun. Per il papà fanatico della depilazione consigliamo Braun Boody Groomer Series 5, rasoio elettrico uomo utilizzabile su tutto il corpo.

Braun, Series 5 Rasoio Elettrico Corpo Uomo. Prezzo: da 79,99€ a 39,99€

Anche Braun All-in-One Style Kit Series 5 è in sconto. Questo regolarbarba e tagliacapelli è dotato di vari accessori che consentono una rasatura perfetta.

Braun, Regolabarba Tagliacapelli Uomo. Prezzo: da 74,99€ a 44,99€

Un altro grande classico, se siete alla ricerca di spunti per un’idea regalo, sono i profumi. Tra le fragranze in sconto con il Black Friday c’è Davidoff Cool Water, fragranza iconica della profumeria maschile.

Davidoff, Cool Water Eau de Toilette. Prezzo: da 82,00€ a 36,41€

Chi ha intenzione di investire un budget più consistente può dirottare la propria scelta su un dispositivo Foreo per la cura della pelle. Luna 3 Men è pensato appositamente per la skincare uomo ed è utilissimo per una detersione e un’esfoliazione profonda e accurata.

Foreo, Luna 3 Men. Prezzo: da 239,00€ a 118,99€

