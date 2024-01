Anno nuovo tra neve e relax con una vacanza al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel

Il 2024 sarà ancora più magico se lo si trascorre nel posto giusto: a Ortisei la neve imbianca le cime delle Dolomiti e qui, nel cuore della Val Gardena, si trova il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, la location ideale per trascorrere momenti indimenticabili insieme alla propria famiglia.

Un luogo suggestivo e accogliente dove, sia grandi che piccini, possono godere di tante attività diverse, a seconda se si ha voglia di rimanere al caldo, tra le mura della struttura, o godere del paesaggio innevato, in mezzo alle montagne.

Tante attività per gli amanti della neve e i nuovi servizi di questa stagione invernale

La nuova stagione invernale porta con sé tante attività entusiasmanti: in prossimità del Cavallino Bianco, infatti, ci sono 12 aree sciistiche, 450 impianti di risalita e 1200km di piste. Il Dolomiti Superski è il più grande comprensorio sciistico del mondo e il sogno di tutti gli appassionati di neve, sia principianti che esperti, proprio perché adatto alle esigenze di tutti: novellini, freestyler, amanti dell’heliski e fondisti.

Le novità di questa stagione sono: il nuovo noleggio sci, più grande e più fornito, un deposito sci più capiente e soprattutto la possibilità di acquistare comodamente da casa lo skipass per poi ritirarlo direttamente in albergo.

E se adulti e bambini vogliono divertirsi insieme, perché non provare l’ebbrezza della discesa sulla pista da slittino? In pochi minuti dall’albergo si può arrivare alla funicolare Resciesa e raggiungere così la partenza della pista. E se si facesse una gara adulti bambini? Il divertimento è incluso!

Per chi ha voglia invece di godere dei paesaggi mozzafiato ma non delle piste da sci, c’è la possibilità di passeggiare sulla neve fresca senza sprofondare, ma ascoltando il silenzio della montagna con un’escursione con le ciaspole, che vi permetterà di trascorrere momenti unici, in perfetta connessione con la natura. L’attrezzatura necessaria a questa camminata nella neve viene messa a disposizione dall’albergo per le escursioni!

Tra un’attività e l’altra c’è comunque la possibilità di sostare e rifocillarsi nei rifugi, dove musica e cibo non mancheranno sicuramente: i ricordi saranno ancora più belli se condivisi insieme a tutta la famiglia!

Un po’ di meritato relax nell’area Wellness & Spa

Oltre ai panorami da sogno e innevati, al Cavallino Bianco, più volte premiato da Tripadvisor come il miglior family hotel del mondo, potrete scoprire anche l’esclusiva area Wellness & Spa, pensata per tutta la famiglia.

3000 mq con 5 piscine interne ed esterne riscaldate, 4 saune e 15 cabine massaggi per trattamenti di ogni tipo, adatti al singolo, alla coppia, ai bambini, a tutta la famiglia e anche alle mamme in dolce attesa.

Tutti gli altri servizi del Cavallino Bianco per la famiglia

Il Cavallino Bianco è il luogo ideale dove trascorrere una vacanza con tutta la famiglia e in cui ogni componente è un ospite privilegiato grazie ai tanti servizi che rendono piacevole e indimenticabile il soggiorno di adulti e bambini.

L’area Family è lo spazio in cui mamma e papà potranno divertirsi con i propri figli – senza l’ausilio degli animatori- usufruendo dei giochi messi a disposizione per loro come ad esempio costruzioni, bambole, passeggini, pupazzi, lavagnette, macchinine, scivoli o piscina con palline.

La Teenager Zone, rinnovata e ampliata quest’estate, è invece l’area dedicata agli adolescenti con un programma settimanale fitto di attività ed esperienze da vivere.

Impossibile poi non apprezzare il Lino Land, un servizio pensato appositamente per i vostri bambini e che è organizzato in due aree: Baby Lino e Junior Lino, disponibili per 13 ore al giorno durante le quali è assicurata la presenza di animatori ed educatori qualificati che accolgono i bebè a partire da un mese di vita.

Il Baby Lino è la nursery con educatrici qualificate a cui affidare i bambini piccoli in modo da godersi qualche ora di relax, e lo Junior Lino, è invece il posto dove i bambini più grandi possono divertirsi e giocare sotto l’occhio vigile di un’assistenza professionale garantita. In entrambe le aree si organizzano attività e laboratori adatti alla fascia d’età dei bambini.

