L’11 e 12 novembre 2026, il palcoscenico del Teatro No’hma Teresa Pomodoro di via Orcagna 2 ospita Cenerentola, lo spettacolo pluripremiato della compagnia toscana Zaches Teatro. Per quest’adattamento, la compagnia ha tratto ispirazione da Cenerentola dei fratelli Grimm e dalla Gatta Cenerentola di Giambattista Basile. Siamo dunque lontani dagli stereotipi della principessa alla ricerca del principe azzurro: questo è un racconto di ribellione e di crescita.

L’allestimento scenografico è di forte impatto visivo, suggestivo e dominato da un grande focolare al centro del palco, cupo e pieno di fumo. Qui vive Cenerentola, maltrattata dalle sorellastre e dalla matrigna, pressoché invisibile agli occhi del mondo. Attraverso un percorso di riscatto della propria indipendenza, Cenerentola cercherà di spezzare le proprie catene ed emergere dalle ceneri del focolare.

I personaggi, pupazzi animati a grandezza naturale, prendono vita all’interno di una scenografia coinvolgente per un pubblico di ogni età. Molto interessante è l’uso della materia: oggetti di uso comune si animano, mentre l’impiego di maschere, della danza e delle musiche originali aggiunge mistero e ritmo alla creazione.

La compagnia teatrale Zaches Teatro, fondata nel 2007 a Firenze, ha vinto numerosi premi a livello nazionale e internazionale. Tra i più importanti ricordiamo: il premio Eolo Awards 2022 (Italia); il premio come “Migliori attori” al Theatre Festival VALISE 2022 di Łomža (Polonia); il Grand Prix per il miglior spettacolo, il premio per la miglior regia e il premio per i migliori attori al 29º International Children’s Theatre Festival di Subotica (Serbia); e il premio come miglior spettacolo al 5º HIP Fest – Hvammstangi International Puppetry Festival 2026 (Islanda).

Quest’opera teatrale segna il secondo appuntamento della nuova stagione, Il Palcoscenico del Pianeta. Sotto la guida di Livia Pomodoro, il teatro riconferma così la sua missione: proporre spettacoli inclusivi e accessibili che esplorino i linguaggi contemporanei per coinvolgere ogni tipo di pubblico, anche i bambini.

Lo spettacolo è gratuito, ma è necessaria la prenotazione su Eventbrite.

In breve A Milano, lo spettacolo “Cenerentola” al Teatro No’Hma è un appuntamento imperdibile da segnarsi in agenda il mercoledì 11 o giovedì 12 novembre 2026. Adatto anche ai bambini, questa rappresentazione unisce la magia della favola a un racconto unico di libertà e indipendenza.

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