Aspettando il Natale al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel

La stagione delle feste e della bianca neve che dipinge il paesaggio sta per iniziare: è il momento perfetto per una vacanza all’insegna del divertimento con tutta la famiglia, condividendo tempo ed esperienze al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel.

In questo castello nel cuore delle Dolomiti, premiato come migliore struttura al mondo per famiglie, i bambini potranno vivere emozioni uniche. Tante avventure vi aspettano: la visita di San Nicolò e di Babbo Natale, la creazione di lavoretti natalizi al Lino Land oppure le discese sugli sci, con lo snowboard o sullo slittino con tutta la famiglia.

Sport invernali per tutta la famiglia

Il Cavallino Bianco si trova a Ortisei, in Val Gardena, il luogo ideale per gli amanti degli sport e della vita all’aria aperta in tutte le stagioni. L’inverno non fa eccezione: qui si potrà scoprire tutto il fascino delle Dolomiti con un paio di sci ai piedi.

Con 12 aree sciistiche, 450 impianti di risalita e oltre 1.200 km di piste, infatti, il Dolomiti Superski è uno dei comprensori sciistici più grandi e moderni al mondo, con piste dedicate a discesisti, freestyler e fondisti di tutte le età e di ogni livello di abilità. Anche i bambini alle prime armi potranno quindi fare le prime esperienze sulla neve, scivolando sulle piste più semplici sotto l’occhio vigile degli istruttori della scuola di sci di Ortisei. Tutta la famiglia potrà poi lanciarsi in una discesa adrenalinica con lo slittino oppure rilassarsi con una passeggiata con le ciaspole.

Il Cavallino Bianco si trova proprio in prossimità degli impianti di risalita: uscire dall’hotel con gli sci in spalla per risalire verso le vette innevate sarà comodo e suggestivo. Per permettere ai propri ospiti di viaggiare leggeri, l’hotel ha recentemente inaugurato un noleggio ski che permette di avere l’attrezzatura ideale sempre a portata di mano.

Le tradizioni natalizie

Il Natale si avvicina a grandi passi e con la sua atmosfera magica pervade anche il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel. Il 6 dicembre San Nicolò saluterà i giovani ospiti della struttura e porterà loro qualche regalino in attesa di Natale. Non solo: Babbo Natale sarà presente per tutto il mese di dicembre per ascoltare e prendere nota dei desideri dei bambini.

Per calarsi ancora di più in questa magica atmosfera, i piccoli potranno poi creare con le loro mani tanti lavoretti natalizi al Lino Land, lasciando libera la loro creatività e imparando al tempo stesso il valore del riciclo.

In questo periodo, poi, una visita ai rinomati mercatini natalizi della Val Gardena è d’obbligo.

Dal 5 dicembre al 5 gennaio, Ortisei ospiterà infatti un autentico paese di Natale, in cui risuoneranno canti natalizi e si spanderà il profumo avvolgente delle specialità gastronomiche locali. Le vie del paese saranno punteggiate di bancarelle colorate e vetrine scintillanti, mentre nelle casette del mercatino verranno offerti prodotti regionali. I bambini potranno inoltre imbucare le loro letterine a Gesù Bambino, in modo che i loro desideri possano giungere al destinatario in tempo per Natale.

Il mondo dei bambini

Al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel i più giovani tra gli ospiti sono al centro dell’attenzione, con tanti servizi dedicati proprio a loro. Uno dei plus del family hotel è infatti Lino Land, il mondo dei bambini, che ogni giorno offre 13 ore di assistenza per i piccoli dal primo mese di vita fino ai 17 anni.

Uno staff di personale specializzato si occuperà di loro e, per rendere l’esperienza davvero su misura per ciascuno, si è puntato su una suddivisione per fasce d’età:

Baby Lino da 0 a 3,5 anni: qui i più piccoli potranno trascorrere ore di serenità in un nido dotato di piscina con palline, area soft play, zone dedicate all’allattamento e stanze dedicate alla nanna.

qui i più piccoli potranno trascorrere ore di serenità in un nido dotato di piscina con palline, area soft play, zone dedicate all’allattamento e stanze dedicate alla nanna. Junior Lino da 3,5 a 10 anni: battaglia dei pirati, arena sportiva, parete di arrampicata interattiva e montagne di costruzioni Lego intratterranno i piccoli per interi pomeriggi.

battaglia dei pirati, arena sportiva, parete di arrampicata interattiva e montagne di costruzioni Lego intratterranno i piccoli per interi pomeriggi. Teenager da 11 a 17 anni: anche per questa fascia d’età ci sono tantissime attività super stimolanti. Nella teenager room i ragazzi potranno trovare ciò che fa per loro: un tecnologico iWall per sfide interattive, un enorme calcio balilla ad otto giocatori e Dart (freccette) oltre ad una gaming room dove sono presenti diverse postazioni Xbox, Play 4 e Play 5. Non manca nemmeno un programma con fiaccolate notturne, pizzate, escape room e tanto altro.

CIN: IT021061A14TCEKZKO

Scopri qui tutte le novità e i servizi del Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.