Assegno familiare unico Inps: a chi spetta e come richiederlo

È un sostegno economico che spetta alle famiglie per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età, mentre in caso di figlio con disabilità viene erogato senza alcun limite di età. È l’assegno familiare unico e universale, in sigla AUU, e viene erogato mensilmente dall’Inps (l’Istituto nazionale di previdenza sociale): è stato chiamato “unico” perché mira a semplificare gli interventi in favore della natalità e della genitorialità e “universale” perché viene garantito a tutti i nuclei familiari con figli a carico residenti e domiciliati in Italia indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito. Istituito dal decreto legislativo n° 230 del 21 dicembre 2021, è più comunemente noto come “assegno unico” o “assegno unico Inps”. Ecco come richiedere l’assegno familiare.

Assegno unico: quali prestazioni assorbe?

L’assegno unico Inps è definito “unico” perché assorbe le prestazioni precedentemente esistenti per il sostegno alla natalità e alla genitorialità, ovvero il premio alla nascita o all’adozione (il cosiddetto “Bonus mamma domani”); l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili; l’assegno di natalità (il cosiddetto Bonus bebè); le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. È invece importante sapere che l’assegno unico non assorbe, né limita, gli importi del bonus asilo nido.

Presentare l’Isee è importante (ma non obbligatorio)

L’importo dell’assegno unico Inps è commisurato all’Isee, ovvero all’Indicatore della situazione economica equivalente, che a sua volta si basa sulla situazione reddituale e patrimoniale (patrimonio mobiliare e immobiliare) del nucleo familiare: tuttavia, anche nel caso in cui non si volesse presentare l’Isee, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.

Assegno unico Inps: come fare domanda

Sono tre i canali a disposizione per fare domanda per ottenere l’assegno unico Inps: online sul sito dell’Inps utilizzando l’apposito servizio se si è in possesso di Spid di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS); tramite il Contact center raggiungibile al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); tramite gli Istituti di Patronato. Sul canale Youtube dell’Istituto è possibile consultare un video tutorial che spiega come presentare la domanda di Assegno unico.

Quali documenti servono per fare la domanda dell’assegno familiare?

Le informazioni richieste per presentare la domanda per l’assegno unico sono minime: dati dei figli (codice fiscale, eventuale disabilità), dati dell’altro genitore (se presente e solo il codice fiscale), dati per il pagamento, dichiarazioni di responsabilità e assenso al trattamento dei dati. Non vanno allegati documenti, se non in casi specifici di cui viene data comunicazione all’utente all’atto di presentazione della domanda.

Chi deve presentare la domanda?

Può presentare la domanda per ottenere l’assegno unico e universale uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale (o entrambi i genitori), oppure il tutore, o anche il figlio maggiorenne per sé stesso. La domanda di assegno unico deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite.

Come avviene il pagamento?

Il pagamento dell’assegno unico Inps può avvenire in diverse modalità: sul conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso sportello postale, libretto postale, conto corrente estereo area SEPA, carta prepagata con IBAN; questi conti devono essere intestati al richiedente (nel caso in cui a chiedere l’assegno unico siano entrambi i genitori, l’importo totale viene ripartito tra i due).

Si può richiedere l’assegno unico in gravidanza?

Per i nuovi nati l’erogazione dell’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda va però presentata dopo la nascita, perché per effettuare la domanda è necessario avere il codice fiscale del bimbo: con la prima mensilità dell’assegno saranno poi pagati gli arretrati a partire, appunto, dal settimo mese di gravidanza.

Assegno unico: gli aumenti previsti a partire dal 2023

La legge di bilancio 2023 ha previsto l’aumento di alcuni importi dell’assegno unico: in particolare ha previsto un incremento del 50% degli importi vigenti per ciascun figlio di età inferiore a un anno e per ciascun figlio fino ai tre anni purché, in quest’ultimo caso, appartenente a nuclei familiari con tre o più figli e con Isee non superiore a 40mila euro. Ha inoltre incrementato del 50% la maggiorazione forfetaria per i nuclei familiari in cui sono presenti quattro o più figli, che passa da 100 a 150 euro, e ha stabilito che vanno a regime le disposizioni particolari per i figli con disabilità che la norma originaria limitava all’anno 2022.

Arretrati assegno unico: come ottenerli?

In questi giorni molte famiglie stanno ricevendo dall’Inps un bonifico con un importo inferiore, anche sensibilmente, a quanto spetterebbe mensilmente. Ma non c’è da allarmarsi: l’assegno che sta arrivando non è l’assegno unico di marzo, bensì sono gli arretrati di gennaio: a gennaio infatti alle famiglie è stato versato un assegno unico uguale a quello del 2022 perché non c’era tempo per adeguare i versamenti agli aumenti previsti per il 2023. A febbraio invece l’assegno unico erogato era già comprensivo degli aumenti previsti per il 2023.

Quando arriva l’assegno unico?

Come sappiamo, l’assegno unico è una misura che viene erogata mensilmente: sebbene non ci sia un giorno esatto per l’erogazione della stessa per tutti i nuclei familiari, l’assegno unico arriva tra il 15 e il 20 di ciascun mese in accredito alle famiglie beneficiarie.

La simulazione di quanto ci spetta

Ma come si fa a sapere quanto ci spetta? L’Inps attraverso una pagina dedicata offre la possibilità di effettuare una simulazione di assegno unico per capire a quanto ammonta la cifra che verrà erogato mensilmente.

Assegno unico: come fare il rinnovo

Le famiglie che già dallo scorso anno hanno in pagamento la prestazione non devono fare alcun rinnovo di assegno unico per il 2023, poiché verrà ricalcolato in automatico. È però necessario presentare l’Isee aggiornato per ricevere la somma adeguata all’attuale situazione economica. Attenzione: nel caso in cui l’indicatore Isee non venisse aggiornato entro il 28 febbraio, si riceverà l’importo minimo di 50 euro per figlio (pari cioè all’importo che viene erogato in assenza di Isee). Sarà comunque possibile comunicare il nuovo Isee anche nei mesi successivi, e fino al 30 giugno, senza perdere gli arretrati dell’assegno unico.

In sintesi Per chi invece non avesse ancora mai richiesto l’assegno o per chi ha visto la propria richiesta respinta, revocata, rinunciata o decaduta è possibile presentare una nuova domanda.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.