9 attività da fare gratis con bambini a Roma nel weekend 14-15 settembre

La Capitale è ricca di appuntamenti per tutti i gusti e ci sono tante attività da fare gratis con bambini a Roma, per farli divertire senza dover spendere grandi cifre. Cosa ne dite, ad esempio, di passeggiare semplicemente tra le strade di Roma alla scoperta dei suoi angoli più suggestivi, spesso circondati da storie e leggende, assistere a una lettura animata o a un concerto o scegliere una delle iniziative per la famiglia che si svolgono nei quartieri appena fuori dal centro?

Una passeggiata nel cuore di Roma

È impossibile non mettere in programma una passeggiata nel centro storico di Roma, dove ad ogni passo si aprono nuovi scorci e passato e presente si mescolano. L’itinerario potrete farlo “a misura di bambino”, a seconda dell’età, degli interessi e della voglia di camminare del vostro piccolo.

Si può ad esempio visitare Piazza Navona con la famosa Fontana dei Fiumi del Bernini, proseguendo poi per il Pantheon, senza dimenticare uno scorcio dell’esterno del Colosseo, la colonna di Marco Aurelio e la Fontana di Trevi con le sue tante leggende. La più famosa sostiene che per avere la garanzia di tornare a Roma basti mettersi di spalle alla fontana, mettere la mano destra sulla spalla sinistra e, con gli occhi chiusi, lanciare una monetina nella fontana. Perché non provare?

Stravilla! Il Festival di Villa Bonelli



Stravilla! Bonelli Playground è un festival di animazione artistica, sociale e culturale che nei weekend fino al 22 settembre propone spettacoli di circo e di teatro, laboratori creativi e artistici, piccoli concerti, attività di wellness all’aperto, workshop sul verde urbano, esplorazioni urbane e giochi. Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è ad ingresso gratuito. Si possono trovare informazioni e il programma completo sul sito ufficiale.

Infilare la mano nella Bocca della Verità

Roma è una città antica e piena di leggende, che non mancheranno di affascinare e incuriosire i bambini. Tra queste c’è la storia che riguarda la Bocca della Verità, che si trova su pronao della Chiesa di Santa Marta in Cosmedin. Leggenda vuole che infilando la mano nella bocca, questa morda chi non dice la verità.

Circo Sciarra ai Quattro Venti

Arriva alla seconda edizione il Circo Sciarra, organizzato dall’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva che si svolge nella piazza di fianco la Stazione Quattro Venti, in Largo Federico Caffè a Roma. Tanti appuntamenti in programma fino al 29 settembre animeranno il quartiere Monteverde: Fiabe in stazione, letture animate per bambini, magie, piccoli esperimenti e performance teatrali; Calcio Freestyle, ovvero calcio acrobatico e Break Dance. Tante attività per tutta la famiglia, il programma completo sul sito ufficiale.

Una visita a San Pietro e al Vaticano

Il Vaticano è un vero e proprio Stato all’interno della città di Roma: basterà questo a incuriosire i bambini più grandicelli. È comunque una zona molto curata e tranquilla in cui è piacevole camminare. L’entrata alla Basilica di San Pietro è gratuita: visitare questa chiesa imponente e vedere dal vivo la Pietà di Michelangelo è davvero una delle attività da fare a Roma gratis, ma la fila per entrare potrebbe essere molto lunga e mettere alla prova la pazienza dei bimbi più piccoli.

Sbirciare dal buco della serratura di Roma

Sapevate che Roma ha un “buco della serratura” che regala uno degli scorci più belli della città? È quello del cancello del Priorato dei Cavalieri di Malta, che si trova sul colle dell’Aventino. Appoggiandovi l’occhio si potrà ammirare una bella vista sulla Cupola di San Pietro.

Il laghetto dell’EUR

Nella zona sud della città c’è il laghetto dell’EUR, immerso in un grande parco che ospita non solo bellissimi ciliegi del Giappone che ogni primavera regalano magnifiche fioriture, ma anche una area gioco attrezzata e recintata in cui gli adulti possono entrare solo se accompagnati da un bambino!

Nello stesso quartiere c’è anche il Luneur Park, un parco giochi con tante giostre per i più piccoli. I bimbi di altezza inferiore a 80 cm entrano gratis.

Una passeggiata nel parco di Villa Dora Pamphilj

Villa Dora Pamphilj, con i suoi alberi secolari, i laghetti, le statue, i piccoli boschi e le terrazze panoramiche, è il parco più grande di Roma. Qui si può passeggiare in mezzo alla natura, ma anche giocare su scivoli, altalene e altri giochi per una pausa divertente per ogni bambino.

Il cannone del Gianicolo

Sulla terrazza panoramica del Gianicolo, a mezzogiorno in punto, un cannone sparerà un colpo assordante che risuona in tutta la città. Si tratta di un momento molto emozionante, che colpirà vivamente la fantasia dei bambini. Il cannone spara dal 1846, ma originariamente era a Castel Sant’Angelo; nel 1904 fu spostato dive si trova tuttora.

In copertina foto di Kookay da Pixabay

In breve La Capitale è una città vivace, che offre tanto da vedere. Ma quali sono le attività da fare gratis con bambini a Roma questo weekend? Dalle passeggiate alle scoperta di storie e leggende fino alle iniziative per bambini, ci sono tanti appuntamenti da non perdere!

