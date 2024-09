9 attività da fare gratis con bambini a Milano questo weekend 14-15 settembre

Milano è una città che ha tante cose da fare con i bambini e in famiglia: ci sono tanti luoghi dove passare un pomeriggio interessante o divertente con i più piccoli in maniera del tutto gratuita. Nel capoluogo meneghino ci sono infatti tante oasi verdi da visitare e nelle quali trascorrere del tempo nelle giornate più belle, ma anche tanti spettacoli di teatro popolare, laboratori e attività pensate per i più piccoli. Vediamo insieme 9 attività gratis da fare questo weekend con i bambini a Milano.

L’isolachenonc’è 2024

L’isolachenonc’è – festa di letture e creatività per bambine e bambini, offre tanti appuntamenti rivolti a bambine e bambini da 0 a 11 anni e alle loro famiglie. Il programma offre occasioni di incontro con autori, illustratori, formatori e artisti, che mettono in scena storie fantastiche. Letture, laboratori, giochi e workshop permetteranno ai bambini di lasciare spazio all’immaginazione e di esplorare grandi temi della contemporaneità.

Il 14 e 15 settembre 2024 le iniziative si svolgeranno in Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e in alcuni spazi diffusi della città di Milano, come Biblioteca Oglio, Biblioteca Accursio, Biblioteca Villapizzone, Biblioteca Crescenzago, Laboratorio di quartiere Gratosoglio, Laboratorio di quartiere San Siro e Casa della Carità. Scoprile tutte qui.

Le Mille e una Piazza 2024 – Racconti d’Autunno

Il Festival Le Mille e una Piazza 2024 prosegue con l’evento Racconti d’Autunno nel weekend del 14 e 15 settembre. In queste giornate il pubblico del festival sarà coinvolto in spettacoli di teatro popolare, concerti e laboratori che avranno luogo in ogni angolo della città: per ogni Municipio di Milano sono previsti dai due ai cinque appuntamenti. Tutto il programma qui.

L’Orto Botanico di Brera

Dietro la facciata Sud del Palazzo di Brera si nasconde una vera e propria oasi in città: si tratta dell’Orto Botanico di Brera, un giardino storico che oggi è ufficialmente riconosciuto come museo cittadino. La sua storia comincia nel XIV, quando era un luogo di meditazione prima per i padri Umiliati e poi per i Gesuiti; nel 1775 venne poi istituito come Orto Botanico di Brera per volontà dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria e da allora ha avuto la funzione di luogo di formazione in farmacia e medicina. Oggi le sue aiuole ospitano collezioni di piante raggruppate per famiglia di appartenenza o per utilizzo.

Il cortile del Castello Sforzesco

A Milano c’è un castello, eretto nel XV secolo da Francesco Sforza, duca di Milano: è ovviamente il Castello sforzesco. Tra mura, torri e fossati si aggiravano quindi dame e cavalieri; ora una visita al cortile del Castello Sforzesco rientra tra le cose da fare gratis a Milano con i bambini e permette a tutta la famiglia di calarsi in un’atmosfera d’altri tempi. L’accesso ai cortili del Castello è infatti gratuito; tra questi c’è anche il Cortile delle Armi, da cui ammirare le torri e il fossato.

La Galleria Vittorio Emanuele e la leggenda del toro

Accanto al Duomo di Milano si trova uno dei simboli della città: la Galleria Vittorio Emanuele, 196 metri di vetrate, mosaici, stucchi e marmi. Qui è possibile vedere negozi di lusso, caffè, ristoranti eleganti… ma chiedete ai vostri bambini di trovare il famoso toro di Milano! Si trova sul pavimento di mosaico nell’ottagono centrale della Galleria; si dice che schiacciargli i testicoli con il tallone destro e ruotarvi sopra per tre volte porti fortuna: un’attività da fare con i bambini davvero divertente.

La Biblioteca degli Alberi

Nel cuore di Porta Nuova c’è la Biblioteca degli Alberi, una sorta di biblioteca botanica urbana che vanta oltre 100 specie botaniche, 500 alberi che formano 22 foreste circolari e 135.000 piante aromatiche, siepi, arbusti, rampicanti, piante acquatiche ed erbacee. Al suo interno c’è anche un’area giochi per bambini di tutte le età e un labirinto di arbusti in cui i bambini possono “perdersi” in sicurezza.

Festival del Disegno 2024

Il Festival del Disegno, che si svolgerà al Castello Sforzesco di Milano, inviterà tutti i partecipanti a diventare esploratori di creatività. In programma ci sono tanti laboratori creativi, talk e performance sul tema del disegno. È un evento gratuito e ad accesso libero, ad eccezione degli Atelier d’Artista che devono essere prenotati, per un massimo di due al giorno. Il programma completo è disponibile sul sito.

Un giro in Piazza Gae Aulenti

Fra le cose da fare gratis a Milano con i bambini non può mancare un giro in piazza Gae Aulenti, moderna piazza pedonale sopraelevata. Qui ci sono fontane provviste di giochi d’acqua e di musica in cui rinfrescarsi nelle giornate più calde, una passeggiata pedonale con panchine, aree relax e alberi, il famoso Bosco Verticale e tanti negozi.

Una passeggiata nel quartiere City Life

City Life è conosciuto come “il quartiere dei vip” di Milano, ma è molto di più: qui infatti si trova uno dei parchi più grandi del centro di Milano e la più ampia zona pedonale della città. Dopo aver passeggiato tra le sue architetture innovative ci si può fermare al parco giochi, dove si possono trovare non solo scivoli e altalene, ma anche un’area Climbing Forest gratuita, una sorta di percorso di agilità in cui mettere alla prova le proprie capacità. È dedicato a bambini e adulti dai 6 anni in su. Qui si trova anche una collezione d’arte a cielo aperto composto da venti opere permanenti di artisti contemporanei.

In copertina foto di bici da Pixabay

In breve Siete in cerca di cose da fare gratis con i bambini a Milano? Le opportunità non mancano, dai musei aperti gratuitamente ai tanti parchi cittadini, fino ad arrivare alle iniziative gratuite in biblioteca.

