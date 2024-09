10 attività da fare gratis con bambini a Milano questo weekend 6-8 settembre

Milano è una città che ha tante cose da fare con i bambini e in famiglia: ci sono tanti luoghi dove passare un pomeriggio interessante o divertente con i più piccoli in maniera del tutto gratuita. Nel capoluogo meneghino ci sono infatti tante oasi verdi da visitare e nelle quali trascorrere del tempo nelle giornate più belle, ma anche tanti musei che aprono le loro porte gratuitamente e laboratori e attività pensate per i più piccoli. Vediamo insieme 10 attività gratis da fare questo weekend con i bambini a Milano.

Nati per Leggere – Letture sotto il platano

Tra le cose da fare gratis a Milano con i bambini ci sono le proposte delle tante biblioteche della città. Il 7 settembre 2024 all’ombra del platano della biblioteca di Villa Litta (Affori) si svolgerà un’intera mattinata di letture dedicata alle famiglie con bambini da 1 a 6 anni. Dalle ore 10.15 le letture saranno dedicate a bimbi da 1 a 3 anni, dalle 11.15 a bambini dai 3 anni in su. Non è necessaria la prenotazione, in caso di maltempo l’evento si svolgerà in biblioteca.

L’Orto Botanico di Brera

Dietro la facciata Sud del Palazzo di Brera si nasconde una vera e propria oasi in città: si tratta dell’Orto Botanico di Brera, un giardino storico che oggi è ufficialmente riconosciuto come museo cittadino. La sua storia comincia nel XIV, quando era un luogo di meditazione prima per i padri Umiliati e poi per i Gesuiti; nel 1775 venne poi istituito come Orto Botanico di Brera per volontà dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria e da allora ha avuto la funzione di luogo di formazione in farmacia e medicina. Oggi le sue aiuole ospitano collezioni di piante raggruppate per famiglia di appartenenza o per utilizzo.

Il magico mondo di Harry Potter nel negozio FAO Schwarz



Nel negozio FAO Schwarz di via Orefici 15 il mondo di Harry Potter sarà protagonista il 6 e il 7 settembre con il FAO Back to Hogwarts Show. La magia comincia venerdì 6 settembre dalle 16 alle 19, con la Cerimonia dello Smistamento delle Case per scoprire a quale Casa appartiene ogni partecipante; seguiranno le colonne sonore di Harry Potter eseguite dal vivo, una sfida con quiz a tema ed esercizi di magia. Sabato 7 settembre, sempre dalle 16 alle 19, ci sarà invece una sfida di Quidditch insieme ai cosplayer, un Test di Divinazione e infine una sessione del Club dei Duellanti. La partecipazione è aperta a tutti, ma è gradita la prenotazione al numero 02-36588460 oppure inviando un messaggio Whatsapp al numero 3316123134.

Il cortile del Castello Sforzesco

A Milano c’è un castello, eretto nel XV secolo da Francesco Sforza, duca di Milano: è ovviamente il Castello sforzesco. Tra mura, torri e fossati si aggiravano quindi dame e cavalieri; ora una visita al cortile del Castello Sforzesco rientra tra le cose da fare gratis a Milano con i bambini e permette a tutta la famiglia di calarsi in un’atmosfera d’altri tempi. L’accesso ai cortili del Castello è infatti gratuito; tra questi c’è anche il Cortile delle Armi, da cui ammirare le torri e il fossato.

Letture ad alta voce – Biblioteca Calvairate

Altro appuntamento con la lettura presso la biblioteca di Calvairate in piazzale Martini, Municipio 4. Le letture si svolgono nello Spazio 0-3 anni della biblioteca appena ristrutturata e saranno così articolate:

10:30-11 fascia 1-2 anni

11:00-11.30 fascia 2-3 anni

Le letture saranno effettuate in collaborazione con i volontari del Patto della Lettura e non è necessaria la prenotazione.

La Galleria Vittorio Emanuele e la leggenda del toro

Accanto al Duomo di Milano si trova uno dei simboli della città: la Galleria Vittorio Emanuele, 196 metri di vetrate, mosaici, stucchi e marmi. Qui è possibile vedere negozi di lusso, caffè, ristoranti eleganti… ma chiedete ai vostri bambini di trovare il famoso toro di Milano! Si trova sul pavimento di mosaico nell’ottagono centrale della Galleria; si dice che schiacciargli i testicoli con il tallone destro e ruotarvi sopra per tre volte porti fortuna: un’attività da fare con i bambini davvero divertente.

La Biblioteca degli Alberi

Nel cuore di Porta Nuova c’è la Biblioteca degli Alberi, una sorta di biblioteca botanica urbana che vanta oltre 100 specie botaniche, 500 alberi che formano 22 foreste circolari e 135.000 piante aromatiche, siepi, arbusti, rampicanti, piante acquatiche ed erbacee. Al suo interno c’è anche un’area giochi per bambini di tutte le età e un labirinto di arbusti in cui i bambini possono “perdersi” in sicurezza.

Vistamare Festival in Municipio 2



In biblioteca e nel parco Chiesa Rossa, sabato 7 e domenica 8 settembre 2024 si svolgerà la quarta ed ultima tappa del festival Vistamare, il festival itinerante che permette a bambini e famiglie di vivere il mare in alcuni dei luoghi d’acqua più suggestivi di Milano. Sono in programma science show, esperienze immersive e cinema, tutto gratuito.

Un giro in Piazza Gae Aulenti

Fra le cose da fare gratis a Milano con i bambini non può mancare un giro in piazza Gae Aulenti, moderna piazza pedonale sopraelevata. Qui ci sono fontane provviste di giochi d’acqua e di musica in cui rinfrescarsi nelle giornate più calde, una passeggiata pedonale con panchine, aree relax e alberi, il famoso Bosco Verticale e tanti negozi.

Una passeggiata nel quartiere City Life

City Life è conosciuto come “il quartiere dei vip” di Milano, ma è molto di più: qui infatti si trova uno dei parchi più grandi del centro di Milano e la più ampia zona pedonale della città. Dopo aver passeggiato tra le sue architetture innovative ci si può fermare al parco giochi, dove si possono trovare non solo scivoli e altalene, ma anche un’area Climbing Forest gratuita, una sorta di percorso di agilità in cui mettere alla prova le proprie capacità. È dedicato a bambini e adulti dai 6 anni in su. Qui si trova anche una collezione d’arte a cielo aperto composto da venti opere permanenti di artisti contemporanei.

In copertina foto di bici da Pixabay

In breve Siete in cerca di cose da fare gratis con i bambini a Milano? Le opportunità non mancano, dai musei aperti gratuitamente ai tanti parchi cittadini, fino ad arrivare alle iniziative gratuite in biblioteca.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.