Un’importante novità fiscale è in arrivo per le famiglie numerose: la Legge di Bilancio 2027 estende le agevolazioni sul bollo auto, introducendo un beneficio economico pensato specificamente per i nuclei con almeno tre figli a carico.
La nuova misura prevede un rimborso permanente fino a un massimo di 385,71 euro per l’imposta automobilistica pagata su veicoli di grandi dimensioni. Per accedere al contributo è necessario che nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio minorenne al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
A differenza della misura che sospende il bollo per i veicoli con potenza fino a 80 kW, questa norma è pensata per venire incontro alle esigenze di trasporto delle famiglie più numerose. L’agevolazione si applica infatti alle vetture omologate da 6 a 9 posti, con una potenza massima di 133 kW (180 CV). Non sono previsti limiti legati all’alimentazione: rientrano nel contributo i veicoli a benzina, diesel e ibridi.
Il rimborso viene erogato direttamente dall’INPS tramite il controllo incrociato con i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il beneficio spetta per un solo veicolo a famiglia, non concorre alla formazione del reddito imponibile e non influisce sul calcolo dell’ISEE.
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La regola del non cumulo
Il bonus per le auto da 6 a 9 posti non è cumulabile con l’esenzione generale prevista per i veicoli fino a 80 kW.
Se una famiglia possiede più vetture (ad esempio un monovolume e un’utilitaria), non potrà beneficiare di entrambi gli sconti nello stesso anno. Qualora nel medesimo nucleo siano presenti più veicoli idonei al bonus famiglie numerose, il contributo verrà assegnato in automatico a quello con la potenza inferiore.
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Impatto economico e platea
La misura punta a sostenere la natalità in un momento storico in cui il tasso di fecondità in Italia è sceso a 1,14 figli per donna.
Secondo le stime governative, la platea potenziale è di 47.553 famiglie, per una spesa complessiva per lo Stato di circa 18,3 milioni di euro all’anno — un investimento contenuto rispetto ai 2,3 miliardi di euro stimati per l’esenzione generale delle auto sotto gli 80 kW.
Fonti / Bibliografia
- Bollo auto: anche le famiglie numerose saranno esenti - alVolanteLa Legge di Bilancio 2027 prevede rimborso fino a 385,71 euro per chi ha almeno tre figli a carico e possiede un’auto da 6 a 9 posti con potenza fino a 180 CV.