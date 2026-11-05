Un’importante novità fiscale è in arrivo per le famiglie numerose: la Legge di Bilancio 2027 estende le agevolazioni sul bollo auto, introducendo un beneficio economico pensato specificamente per i nuclei con almeno tre figli a carico.

La nuova misura prevede un rimborso permanente fino a un massimo di 385,71 euro per l’imposta automobilistica pagata su veicoli di grandi dimensioni. Per accedere al contributo è necessario che nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio minorenne al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

A differenza della misura che sospende il bollo per i veicoli con potenza fino a 80 kW, questa norma è pensata per venire incontro alle esigenze di trasporto delle famiglie più numerose. L’agevolazione si applica infatti alle vetture omologate da 6 a 9 posti, con una potenza massima di 133 kW (180 CV). Non sono previsti limiti legati all’alimentazione: rientrano nel contributo i veicoli a benzina, diesel e ibridi.

Il rimborso viene erogato direttamente dall’INPS tramite il controllo incrociato con i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il beneficio spetta per un solo veicolo a famiglia, non concorre alla formazione del reddito imponibile e non influisce sul calcolo dell’ISEE.

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La regola del non cumulo

Il bonus per le auto da 6 a 9 posti non è cumulabile con l’esenzione generale prevista per i veicoli fino a 80 kW.

Se una famiglia possiede più vetture (ad esempio un monovolume e un’utilitaria), non potrà beneficiare di entrambi gli sconti nello stesso anno. Qualora nel medesimo nucleo siano presenti più veicoli idonei al bonus famiglie numerose, il contributo verrà assegnato in automatico a quello con la potenza inferiore.

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Impatto economico e platea

La misura punta a sostenere la natalità in un momento storico in cui il tasso di fecondità in Italia è sceso a 1,14 figli per donna.

Secondo le stime governative, la platea potenziale è di 47.553 famiglie, per una spesa complessiva per lo Stato di circa 18,3 milioni di euro all’anno — un investimento contenuto rispetto ai 2,3 miliardi di euro stimati per l’esenzione generale delle auto sotto gli 80 kW.

In breve La Legge di Bilancio 2027 introduce un rimborso del bollo auto fino a 385,71 euro per i nuclei con almeno tre figli e un veicolo da 6 a 9 posti (max 180 CV). Il contributo spetta a un solo veicolo per famiglia, viene erogato dall’INPS e non è cumulabile con l’esenzione per le auto under 80 kW. La misura punta a sostenere circa 47.000 famiglie numerose.

Fonti / Bibliografia Bollo auto: anche le famiglie numerose saranno esenti - alVolanteLa Legge di Bilancio 2027 prevede rimborso fino a 385,71 euro per chi ha almeno tre figli a carico e possiede un’auto da 6 a 9 posti con potenza fino a 180 CV.

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