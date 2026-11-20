La Manovra economica punta a sostenere le famiglie con un pacchetto di interventi dedicato alla natalità e al futuro dei più piccoli.

Per le famiglie che accoglieranno un bambino a partire dal 2027, l’insieme dei sostegni previsti dallo Stato può raggiungere una cifra complessiva vicina ai 30 mila euro nei primi tre anni di vita del figlio.

Secondo le stime elaborate da Il Sole 24 Ore sulla Legge di Bilancio, la combinazione tra prestazioni già consolidate (come l’Assegno Unico) e nuove misure mirate varrà tra i 19.477 euro per il primo figlio e i 29.387 euro per il terzo, a seconda del reddito ISEE e della situazione lavorativa dei genitori.

Il totale dei sussidi disponibili non viene erogato in un’unica soluzione, ma deriva dalla somma di diversi bonus dedicati alla prima infanzia e alla cura dei figli.

1. Assegno unico e universale

Rappresenta la colonna portante dei sostegni economici per i nuclei familiari.

Riconosciuto dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento dei 21 anni (senza limiti d’età in caso di figli con disabilità), garantisce un importo base che varia in base all’ISEE.

Per le famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro, la quota mensile supera i 200 euro a figlio, prevedendo maggiorazioni progressive a partire dal terzo figlio.

Scopri qui come richiedere l’assegno unico

2. Fondo “Valore nuovi nati” (salvadanaio previdenziale)

È una delle novità principali introdotte dalla Manovra 2027 per incentivare il risparmio a lungo termine. Per ogni nato dal 1° gennaio 2027, l’INPS apre un conto previdenziale su cui lo Stato versa 100 euro all’anno fino ai 18 anni, indipendentemente dall’ISEE.

Versamenti familiari: genitori e parenti possono integrare il fondo con versamenti volontari beneficiando di una detrazione fiscale del 19% fino a 1.000 euro annui .

genitori e parenti possono integrare il fondo con versamenti volontari beneficiando di una . Utilizzo a 18 anni: al compimento della maggiore età, il capitale maturato potrà essere riscattato per gli studi universitari o destinato alla previdenza complementare.

Leggi qui il nostro appronfondimento sul Fondo Nuovi Nati

3. Bonus nascita e sostegno all’asilo nido

Per i nuclei con ISEE non superiore a 40.000 euro sono confermati due aiuti fondamentali:

bonus nascita una tantum: un contributo di 1.000 euro per ogni nuovo nato, adottato o in affido. bonus asilo nido: il rimborso delle rette scolastiche (o dell’assistenza domiciliare per motivi di salute) può raggiungere fino a 3.600 euro all’anno per le fasce ISEE più basse, garantendo fino a 7.200 euro totali se si considerano due anni di frequenza.

Bonus asilo nido 2026, tutte le info

Supporto ai genitori lavoratori

Oltre ai contributi diretti per il bambino, le misure 2027 introducono importanti tutele e contributi per i genitori che lavorano:

bonus mamma 2027 (100 euro al mese): contributo di 1.200 euro annui (erogato dall’INPS su base trimestrale) destinato alle lavoratrici dipendenti e autonome con reddito fino a 40.000 euro e almeno due figli

contributo di 1.200 euro annui (erogato dall’INPS su base trimestrale) destinato estensione del congedo parentale: per i genitori che terminano la maternità o paternità obbligatoria dopo il 31 dicembre 2026, i mesi di congedo indennizzati all’ 80% dello stipendio salgono a 4 entro i primi 6 anni del bambino (incrementati a 5 mesi dal secondo figlio)

per i genitori che terminano la maternità o paternità obbligatoria dopo il 31 dicembre 2026, i mesi di congedo indennizzati all’ salgono a 4 entro i primi 6 anni del bambino (incrementati a 5 mesi dal secondo figlio) voucher baby sitter per autonomi: un contributo alternativo al congedo parentale pari a 500 euro al mese per tre mesi (fino a 1.500 euro totali) per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS

un contributo alternativo al congedo parentale pari a 500 euro al mese per tre mesi (fino a 1.500 euro totali) per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS fringe benefit e sgravi alle imprese: la soglia di esenzione fiscale dei benefit aziendali sale a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico. Inoltre, si applica una maxideduzione del costo del lavoro fino all’80% per le aziende che assumono madri a tempo indeterminato.

Requisiti e come accedere ai sostegni 2027

L’accesso alla cifra massima prevista dal pacchetto dipenderà dal possesso dei requisiti richiesti per ciascuna singola prestazione.

Per ottenere l’erogazione dei bonus sarà necessario:

mantenere aggiornata la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell’ISEE familiare. presentare domanda telematica tramite il portale dell’INPS o avvalendosi di un patronato per le singole misure (Assegno Unico, Bonus Nido, Voucher).

Mentre il Fondo Valore Nuovi Nati costituisce una misura a lungo termine che maturerà al compimento dei 18 anni, i bonus legati alla gestione quotidiana e all’asilo rappresentano la quota principale di aiuto economico fruibile nei primi 36 mesi di vita del neonato.

In breve La nuova Legge di Bilancio 2027 introduce il Fondo Valore Nuovi Nati, un salvadanaio di Stato da 100 € l’anno erogato dall’INPS fino ai 18 anni, integrabile dalla famiglia con detrazioni al 19%. La misura fa parte di un pacchetto di sostegni alla natalità che, tra Assegno Unico, Bonus Nido e contributi ai genitori, può valere fino a 30 mila euro nei primi tre anni di vita.

Fonti / Bibliografia https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.3174.19PDL0221140.pdf

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