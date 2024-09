Bonus libri scuola 2024-2025: in quali regioni è ancora disponibile, a chi spetta e come richiederlo

Il bonus libri 2024/2025, conosciuto anche come bonus scuola o voucher scuola, è un contributo economico erogato alle famiglie con figli in età scolastica. L’obiettivo è il sostegno al diritto allo studio anche in presenza di condizioni economiche non ottimali: il bonus scuola serve infatti per l’acquisto di libri, e per alcune regioni anche di materiale scolastico, dalle elementari fino alle superiori. Il bonus libri può essere richiesto rispettando i requisiti che variano a seconda della regione di pertinenza: occorre quindi consultare il sito del proprio Comune di residenza per sapere se si ha diritto o meno al contributo.

Regioni che aderiscono al Bonus libri 2024/25 – Scadenza domande in corso

Al momento hanno aderito all’iniziativa e risultano aperte ancora le richieste di bonus scuola delle seguenti regioni:

Puglia (domande entro il 16 settembre),

(domande entro il 16 settembre), Toscana (domande entro il 20 settembre),

(domande entro il 20 settembre), Valle d’Aosta (30 settembre)

(30 settembre) Veneto (domande entro il 18 ottobre),

(domande entro il 18 ottobre), Emilia-Romagna (domande entro il 25 ottobre).

Bonus libri 2024/25 – Scadenza domande stabilita dal Comune di pertinenza

Per alcune regioni il termine di scadenza per l’invio delle domande è stabilito Comune per Comune e per conoscerlo occorre consultare i bandi comunali, ovvero:

Umbria,

Sardegna,

Campania,

Abruzzo,

Lazio.

Per altre due regioni, Lombardia e Piemonte, i termini di invio delle richieste sono già scaduti rispettivamente il 16/05/2024 e 28/06/2024.

Bonus libri 2024/25 – Regioni ancora non aderenti all’iniziativa

Mancano ancora all’appello i bandi per i bonus libri 2024/2025 delle regioni:

Marche,

Liguria,

Basilicata,

Molise,

Calabria,

Trentino-Alto Adige,

Friuli-Venezia Giulia.

Questi bandi dovrebbero essere resi disponibili prossimamente: è bene quindi tenere sempre monitorati i siti e i canali ufficiali del proprio Comune e Regione per rimanere aggiornati su scadenze e modalità di richiesta.

A chi spetta il bonus scuola 2024/25

Il bonus scuola 2024/2025 spetta alle famiglie con figli iscritti a scuole secondarie di primo o secondo grado che possono essere statali, paritarie (sia private che locali) o incluse nell’Albo regionale delle scuole non paritarie. Le scuole possono anche essere strutture formative accreditate dalla Regione che erogano percorsi triennali o quadriennali di istruzione professionale. Sono compresi anche i percorsi del sistema duale, cioè percorsi formativi per entrare nel mondo del lavoro e contemporaneamente studiare. Per ottenere il bonus libri è necessario rispettare alcuni requisiti, fra cui i limiti Isee stabiliti dalla propria Regione o dal Comune di residenza.

L’erogazione della misura spetta infatti alle regioni che definiscono le proprie normative: per questo non è possibile stabilire l’importo preciso del contributo e neppure i requisiti necessari per averlo. Se in Veneto, infatti, il contributo oscilla tra 150 e 200 euro, in Sicilia viene rimborsato l’intero costo dei testi scolastici. Molte regioni, tra cui Puglia, Veneto, Valle d’Aosta, Umbria, Toscana, Sardegna, Campania, Abruzzo e Lazio impongono limiti di reddito con conseguente necessaria presentazione dell’Isee in fase di domanda.

Bonus scuola 2024/25: come richiederlo regione per regione

Il bonus può essere richiesto per l’anno scolastico 2024/2025 facendo riferimento alle normative stabilite dalla propria Regione o dal Comune di residenza. Sono necessari alcuni requisiti, fra cui il rispetto dei limiti Isee. I requisiti variano comunque da regione a regione.

Bonus libri scuola 2024-2025: Puglia

Possono richiedere il bonus libri gli studenti e le studentesse, oppure nel caso di minori i genitori o i tutori legali, con un Isee non superiore a 11mila euro. Il limite sale a 14 mila euro per le famiglie con tre o più figli. L’opportunità di ricevere il contributo è stabilita dal Comune di residenza e destinata a studenti che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado. L’invio della domanda, da parte dello studente se maggiorenne o del genitore oppure del tutore se minorenne, deve essere fatto esclusivamente online dalle 12 del 5 settembre alle 12 del 16 settembre. Si è già conclusa il 31 luglio la prima trance di invii per le richieste di bonus.

Bonus libri 2024-2025: Valle D’Aosta

Tutti gli anni la Regione autonoma Valle d’Aosta eroga borse di studio a sostegno della spesa sostenuta delle famiglie per l’istruzione. Le borse consistono nel rimborso di:

spese di abbonamento ai servizi di trasporto pubblici

spese per l’acquisto di sussidi e materiale didattico o strumentale

spese per l’acquisto di attrezzatura informatica hardware e software

spese per l’acquisto di cancelleria

spese per l’iscrizione al Servizio LibroAID (Associazione Italiana Dislessia)

Il contributo è destinato agli studenti iscritti alla scuola primaria, alla scuola secondaria di 1° o 2° grado, ai percorsi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Per gli studenti minorenni serve un Isee inferiore o pari a € 21.052,64. Per ricevere il rimborso relativo all’anno scolastico 2023-2024 è necessario presentare domanda, esclusivamente per via posta raccomandata, entro lunedì 30 settembre 2024.

Bonus libri scuola 2024-2025: Emilia-Romagna

Obiettivo del bonus è ridurre il rischio di abbandono scolastico, attraverso il sostegno agli studenti nell’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali. Oltre al contributo per i libri di testo, la regione eroga anche borse di studio. I contributi per i libri di testo, erogati dal Comune di residenza del richiedente, si rivolgono agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione iscritti per l’anno 2024-2025. Possono richiedere il bonus gli studenti nati a partire dal 01/01/2000 (il requisito relativo all’età non si applica agli studenti e alle studentesse con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992) con Isee che dovrà rientrare nelle seguenti due fasce:

Fascia 1: Isee da 0 euro a 10.632,94 euro

Fascia 2: Isee da 10.632,95 euro a € 15.748,78euro

Gli interessati potranno presentare la domanda per i contributi ai libri di testo e per le borse di studio dal 4 settembre fino al 25 ottobre 2024.

Bonus libri scuola 2024-2025: Toscana

Possono richiedere i benefici economici del Pacchetto scuola anno scolastico 2024-2025 gli studenti appartenenti a famiglie con un Isee non superiore a 15.748,78 euro. Il contributo erogabile varia da un minimo di 130 euro ad un massimo di 300 euro, in base ai criteri stabili dai Comuni nei singoli bandi. Tutti gli interessati dovranno rivolgersi al proprio comune di residenza entro il 20 settembre 2024 (data di scadenza per tutti i comuni della Toscana), dove potranno visionare il bando e chiedere le informazioni necessarie per accedere al contributo.

Bonus libri scuola 2024-2025: Veneto

La misura di sostegno dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e non statali, prevede la concessione di un contributo per l’acquisto dei libri di testo, per elaborati didattici scelti dalla scuola e per ausili indispensabili alla didattica, come gli audio-libri per i non vedenti. Sono escluse le spese per l’acquisto di strumenti musicali, dizionari, materiale scolastico e dotazioni tecnologiche.

Possono richiedere il bonus le famiglie degli studenti residenti in Veneto con un Isee rientrante in una di queste due fasce:

Fascia 1: fino a 10.632,94 euro

Fascia 2: da 10.632,95 euro a 15.748,78 euro

Gli importi massimi che possono essere concessi sono di 200 euro per la fascia 1 e di 150 euro per la fascia 2; gli importi effettivi comunque saranno determinati in base al numero delle domande presentate, con priorità di assegnazione per i richiedenti della prima fascia.

La domanda per richiedere il contributo deve essere presentata online sul sito della Regione del Veneto dal 16 settembre 2024 al 18 ottobre 2024.

Bonus libri scuola 2024-2025: Umbria

Si tratta di un contributo per l’acquisto di manuali e libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Possono chiedere il bonus tutti gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, appartenenti a famiglie con un’attestazione Isee, in corso di validità, non superiore a 15.493,71 euro. La domanda dovrà essere presentata al proprio Comune di residenza da un genitore o da chi rappresenta il minore o dallo studente stesso se maggiorenne, entro il giovedì 3 ottobre 2024. Occorre consultare i singoli bandi dei Comuni per tutte le informazioni necessarie.

Bonus libri scuola 2024-2025: Sardegna

Per la Sardegna il bonus scuola 2024-2025 prevede la fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo, si tratta di rimborsi spese per l’acquisto di manuali e libri sostenute nell’anno scolastico in corso nonché l’erogazione di borse di studio regionali, ovvero dei contributi per le spese didattiche sostenute nell’ultimo anno scolastico. l bonus libri della regione Sardegna si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e può essere richiesto dallo studente maggiorenne o dal genitore/ tutore nel caso di studente minorenne. L’Isee della famiglia dello studente non deve superare i 20.000,00 euro. Le borse di studio, invece, posso essere richieste dagli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado, appartenenti a famiglie con un ISEE non superiore a 20.000,00 euro. Occorre rivolgersi al proprio Comune di residenza, consultando le varie tempistiche e modalità del bando di riferimento.

Bonus libri scuola 2024-2025: Lazio

Il bonus libri è riservato agli allievi della scuola secondaria di primo e secondo grado, residenti nella Regione Lazio, in carico a famiglie con reddito Isee inferiore alla soglia annua di 15.493,71 euro. La richiesta va inviata al proprio comune di residenza tramite apposito modulo corredata da Isee entro i termini indicati in ogni singolo bando.

Bonus libri scuola 2024-2025: Sicilia

La regione garantisce la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie (statali e paritarie) tramite il “Portale cedole librarie”, un’interfaccia telematica che coinvolge scuole, librerie e l’amministrazione regionale. La novità principale per l’anno scolastico 2024/2025 è l’inclusione dei Comuni nel processo di gestione e pagamento del bonus. Fino ad ora, non erano integrati nel sistema: di conseguenza gli interessati a richiedere il bonus libri 2024/2025 devono monitorare gli avvisi pubblicati sui siti web e i principali canali usati dal Comune di Residenza e seguire regole e istruzioni per la richiesta del contributo.

Bonus libri scuola 2014-2025: Campania

E’ rivolto alle studentesse e agli studenti residenti nella Regione Campania, che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado. Possono richiedere il buono libro gli alunni appartenenti ai nuclei familiari che presentano un valore ISEE 2024 rientranti in una delle due fasce:

Fascia 1: ISEE da 00,00 euro a 10.633,00 euro

Fascia 2: ISEE da 10.633,01 euro a 13.300,00 euro

Il beneficio sarà assegnato prioritariamente agli studenti appartenenti ai nuclei familiari della Fascia 1, in caso di eventuali risorse rimanenti si procederà all’assegnazione del bonus libri agli studenti di Fascia 2. La richiesta del contributo deve essere presentata da uno dei genitori o dal tutore nel caso dello studente minorenne o dallo studente stesso se maggiorenne. Gli interessati dovranno scaricare i bandi e consultare le singole scadenze del proprio Comune di residenza.

Bonus libri scuola 2024-225: Abruzzo

Garantisce la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni meno abbienti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Possono presentare la domanda i genitori degli studenti residenti in uno dei comuni dell’Abruzzo, frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado. Inoltre, l’ISEE in corso di validità non deve essere superiore a 15.493,71 euro. La richiesta del rimborso spese dei testi scolastici deve essere presentata al proprio Comune di residenza consultando l’apposito bando.

Bonus libri scuola 2024-2025: Piemonte

La regione mette a disposizione un voucher scuola, articolato in “voucher iscrizione” e “voucher libri di testo” che corrispondono ognuno ad un importo in denaro messo a disposizione di studenti iscritti per il prossimo anno scolastico a scuole o agenzie formative. Il tempo per presentare la domanda si è concluso il 28 giugno 2024.

Bonus scuola 2024-2025: Lombardia

Mette a disposizione delle famiglie residenti nella regione quattro tipologie di contributi attraverso il programma Dote Scuola per supportare il percorso didattico di studenti dai 3 ai 21 anni non compiuti, impegnati nella frequenza di corsi ordinari di istruzione o formazione professionale. Dote Scuola Materiale didattico e Borse di studio statali permettono di sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica.

Possono richiederli gli studenti fino a 21 anni non compiuti, residenti in Lombardia, frequentanti scuole secondarie di primo e secondo grado statali o paritarie oppure istituzioni formative accreditate, con sede in Lombardia o nelle Regioni confinanti (purché lo studente rientri ogni giorno alla propria residenza), con Isee 2024 inferiore o uguale a 15.748,78 euro. Si possono ottenere buoni per un valore da 150 a 500 euro per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica. Il bando si è chiuso il 16 maggio 2024: il contributo erogato sarà utilizzabile entro il 31 gennaio 2025. Si aprirà invece nei prossimi mesi, attorno a novembre, Dote Scuola – Buono Scuola, il contributo per sostenere l’iscrizione ad una scuola paritaria o pubblica che preveda una retta di iscrizione e frequenza, destinato a studenti minori di 21 anni residenti in Lombardia.

In breve Il bonus libri 2024/2025 è un supporto economico offerto alle famiglie per sostenere le spese scolastiche dei figli iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado. E’ un contributo su cui le singole regioni decidono importo, requisiti necessari e modalità di erogazione. Si può ancora richiedere in diverse regioni italiane mentre per Piemonte e Lombardia il bando è già chiuso. Consultare il portale delle regioni e dei Comuni di residenza permette di essere informati su come richiedere il bonus.

