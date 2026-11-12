Nuova revisione per il bonus mamme che viene riscritto dalla Manovra 2027 introducendo un contributo di 100 euro mensili a favore delle lavoratrici madri. Il beneficio è erogato su domanda alle lavoratrici dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) e alle lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali.

Per accedere al bonus occorre soddisfare uno dei seguenti requisiti familiari:

Madri di due figli , di cui almeno uno minore di 10 anni

, di cui almeno uno minore di 10 anni Madri di tre o più figli, di cui almeno uno minore di 18 anni.

L’incentivo è riservato alle titolari di un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui ed è parametrato ai mesi di durata del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma.

La somma non è imponibile né ai fini fiscali né contributivi e non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE.

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Cosa cambia rispetto al 2026

A tratteggiare i contorni della misura è l’Istat durante l’audizione sulla Legge di Bilancio per il 2027. La nuova disposizione sostituisce il bonus di 60 euro mensili introdotto dal D.L. 95/2025 (art. 6), allargandone la platea alle lavoratrici madri a tempo indeterminato con 3 o più figli di cui almeno un minorenne.

Queste ultime restavano escluse dal precedente bonus di 60 euro in quanto beneficiarie dell’esonero contributivo totale valido per il triennio 2024-2026 (L. 213/2023, art. 1, comma 180).

Contestualmente, la nuova norma abroga l’esonero contributivo parziale previsto dalla L. 207/2024 (art. 1, commi 219 e 220), la cui attuazione era stata rinviata al 2027.

La platea e gli impatti economici

Il modello simulato dall’Istat stima una platea complessiva di poco meno di 1 milione di lavoratrici madri, con un beneficio medio annuo di circa 1.100 euro nel 2027.

Gli effetti variano a seconda delle categorie:

820.000 lavoratrici (che già avevano ricevuto il beneficio di 60 euro mensili) otterranno un incremento netto di circa 460 euro in più all’anno

(che già avevano ricevuto il beneficio di 60 euro mensili) otterranno un incremento netto di circa 160.000 lavoratrici (in precedenza coperte da esonero contributivo totale) registreranno un calo dell’incentivo di circa 400 euro all’anno, passando da un beneficio medio annuo di 1.500 euro (al netto della retroazione fiscale) ai nuovi 1.100 euro previsti dal bonus.

In breve La Manovra 2027 introduce un nuovo bonus di 100 euro mensili per circa un milione di madri lavoratrici con redditi fino a 40mila euro, per un beneficio medio annuo di 1.100 euro. La misura amplia la platea rispetto al passato ma ne ridisegna gli impatti economici: 820mila lavoratrici otterranno un incremento netto di 460 euro all’anno, mentre per altre 160mila l’incentivo subirà un calo di circa 400 euro.

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