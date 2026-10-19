Carta Dedicata a Te 2026: torna il bonus 500 euro per la spesa delle famiglie

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 19/10/2026 Aggiornato il 19/10/2026

Un aiuto concreto per il carrello della spesa di oltre un milione di case: ecco i requisiti ISEE, chi ne ha diritto, le priorità per i figli piccoli e come ritirarla senza fare domande.

Carta dedicata a te 2026

Un piccolo ma prezioso respiro di sollievo per la gestione del bilancio di casa. Torna anche per quest’anno la Carta “Dedicata a te”, la tessera prepagata pensata dal Governo per sostenere nella spesa quotidiana le famiglie con i redditi più bassi.

La misura è stata confermata e rifinanziata per il biennio 2026-2027, e garantisce un contributo unico di 500 euro all’anno caricato direttamente sulla carta distributa da Poste Italiane.

Scopri tutti i bonus riservati alle famiglie

A chi spetta e quali famiglie hanno la precedenza

La carta è riservata alle famiglie residenti in Italia con un ISEE ordinario non superiore a 15.000 euro e con tutti i componenti regolarmente iscritti all’Anagrafe.

Trattandosi di un fondo con risorse limitate (che coprirà circa 1,17 milioni di nuclei), la legge stabilisce una corsia preferenziale proprio per i nuclei più numerosi e con bambini piccoli. La priorità nelle graduatorie viene infatti data alle famiglie con minori a carico, partendo da quelle con gli ISEE più bassi.

Bisogna compilare una domanda per ricevere la carta acquisti?

La notizia migliore per i genitori, sempre alle prese con le scadenze e la burocrazia, è che non bisogna presentare alcuna domanda. I beneficiari vengono individuati automaticamente dall’INPS incrociando i dati dei modelli ISEE con gli elenchi dei Comuni.

Le ricariche da 500 euro partiranno a inizio novembre. Per sapere se la propria famiglia rientra tra gli aventi diritto, basterà consultare le graduatorie pubblicate dal proprio Comune di residenza o attendere la comunicazione ufficiale dell’amministrazione.

Come ritirare e attivare la carta

A seconda se si è già in possesso o meno della carta acquisti, ci sono diverse modalità di ritiro e/o attivazione:

  1. se la ricevi per la prima volta: una volta ricevuta la comunicazione dal Comune, potrai ritirare la tessera fisica presso gli uffici di Poste Italiane indicati
  2. se l’avevi già ricevuta gli anni scorsi: non dovrai ritirarne una nuova! Se la tua famiglia è confermata negli elenchi dell’INPS, l’importo di 500 euro verrà accreditato direttamente sulla vecchia social card
  3. scadenza e attivazione: le carte saranno attive dal 4 novembre 2026. Per non perdere il contributo è fondamentale effettuare il primo acquisto entro e non oltre il 16 dicembre 2026. La mancata attivazione entro questa data comporta la decadenza dal beneficio. Una volta attivata, la somma potrà essere utilizzata indicativamente entro un anno dall’accredito.

Cosa si può comprare 

La Carta Dedicata a Te serve a coprire l’acquisto di beni alimentari di prima necessità nei negozi e supermercati convenzionati (sono esclusi gli alcolici).

In più, grazie all’accordo tra il Ministero e le principali catene della grande distribuzione, presentando la carta si ha diritto a uno sconto aggiuntivo del 15% sulla spesa.

Chi non può riceverla

Il contributo non spetta alle famiglie che percepiscono già altri sostegni pubblici contro la povertà, come l’Assegno di Inclusione o la Carta Acquisti. Allo stesso modo, sono esclusi i nuclei in cui anche un solo componente riceve ammortizzatori sociali come Naspi, Dis-Coll o cassa integrazione.

 
 
 

In breve

La Carta “Dedicata a te” torna nel 2026 con un bonus spesa da 500 euro destinato alle famiglie con ISEE non superiore a 15mila euro, assegnato prioritariamente ai nuclei più numerosi e con figli piccoli. Per riceverlo non bisogna fare alcuna domanda: l’INPS e i Comuni individueranno automaticamente i beneficiari, che potranno ritirare la tessera in Posta o trovarsi l’importo già accreditato sulla vecchia card. Il contributo sarà attivo da novembre per acquistare beni alimentari nei supermercati convenzionati, garantendo anche uno sconto extra del 15%.

 

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

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