Un aiuto concreto per il bilancio delle famiglie con bambini piccoli: in Lombardia prende il via la nuova edizione di Nidi Gratis Plus 2026/2027, la misura promossa dalla Regione per ridurre o azzerare le rette dei servizi educativi per la prima infanzia.

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Date e scadenze per la presentazione della domanda

Le richieste possono essere inviate a partire dalle ore 12:00 di martedì 27 ottobre 2026.

La finestra per la presentazione rimarrà aperta fino alle ore 12:00 del 19 novembre 2026, salvo chiusura anticipata per esaurimento dello stanziamento complessivo di 20 milioni di euro.

L’istanza va inoltrata esclusivamente online tramite la piattaforma regionale Bandi e Servizi, accedendo con SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o CNS.

Requisiti ISEE e come funziona l’integrazione con l’INPS

L’agevolazione è rivolta ai nuclei familiari con figli fino a tre anni e un ISEE non superiore a 25.000 euro.

La misura non sostituisce il contributo nazionale INPS, ma si somma a esso per coprire la quota di retta che rimane a carico dei genitori:

ISEE fino a 20.000 euro: la Regione copre integralmente la parte di retta non rimborsata dall’INPS (nei limiti previsti dal bando), consentendo di azzerare la spesa residua.

la Regione copre integralmente la parte di retta non rimborsata dall’INPS (nei limiti previsti dal bando), consentendo di azzerare la spesa residua. ISEE tra 20.000,01 e 25.000 euro: l’integrazione regionale arriva fino a un massimo di 100 euro al mese per la retta eccedente il rimborso INPS.

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Condizioni di accesso e strutture ammesse

Per beneficiare del contributo occorre soddisfare determinati criteri:

Frequenza: il bambino deve essere iscritto a nidi o micronidi pubblici oppure privati autorizzati e convenzionati con i Comuni aderenti. Occupazione: almeno uno dei genitori deve essere occupato oppure, se disoccupato, deve aver sottoscritto la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e il Patto di servizio personalizzato. Importo retta: la retta mensile deve superare la quota rimborsabile dal Bonus INPS.

Il sostegno non viene accreditato sul conto corrente dei genitori, ma erogato direttamente ai Comuni aderenti, che applicheranno lo sconto in fattura a partire dalle mensilità di settembre 2026.

È fortemente consigliato verificare la presenza della struttura e del Comune negli elenchi regionali prima di inoltrare la domanda.

In breve Dal 27 ottobre al 19 novembre 2026 aprono le domande per Nidi Gratis Plus della Regione Lombardia, il contributo destinato alle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro e genitori occupati o in cerca di lavoro. La misura si integra con il Bonus INPS azzerando la quota di retta rimanente per ISEE fino a 20.000 euro e tagliandola fino a 100 euro al mese per la fascia compresa tra 20.000 e 25.000 euro. L’agevolazione viene applicata direttamente sul costo del nido, con richieste inoltrabili online fino a esaurimento dei fondi.

Fonti / Bibliografia Bandi | Bandi e ServiziLe famiglie possono presentare domanda di adesione al bando Nidi Gratis Plus 26/27 a partire da martedì 27 ottobre 2026 ore 12.00 fino a giovedì 19 novembre 2026 ore 12.00 e comunque sino ad esaurimento delle risorse.

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