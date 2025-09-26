Sono aperti per tutto il mese di ottobre e, generalmente, almeno fino al 2 novembre i campi di zucche in tutta Italia. Scopriamo insieme dove sono al Nord, al Centro e al Sud.

La festività americana di Halloween è molto sentita ed è una delle più attese dai bambini. Le tradizioni legate a questa ricorrenza sono molto apprezzate dai più piccoli che, con l’arrivo dell’autunno, fremono all’idea di fare “dolcetto o scherzetto” e di imparare come fare la zucca di Halloween.

Fare Pumpkin Patch, ovvero raccogliere le zucche per poi decorarle, è un’esperienza piacevole per tutta la famiglia. Sul territorio italiano, ormai, sono presenti molti luoghi dove potersi dedicare a questa attività. Si tratta dei campi di zucche: grandi spazi verdi, con tantissime zucche da poter raccogliere e intagliare, dove potersi divertire con laboratori, giochi e attività ludiche di vario genere.

Veneto

Da Verona a Venezia, il Veneto accoglie diversi campi di zucche in cui poter trascorrere meravigliose giornate a contatto con la natura.

Flover Farm, Bussolengo

In provincia di Verona, a Bussolengo, c’è un campo magico dove poter decorare la propria zucca e vivere appieno la stagione autunnale. Alla Flover Farm torna Il Campo delle Zucche, una location in cui i bambini potranno non solo personalizzare la zucca di Halloween ma anche conoscere tante curiosità in merito a questo frutto. Tra racconti fatati, attività didattiche pensate per avvicinare i bambini alla natura e giochi per tutta la famiglia non c’è che l’imbarazzo della scelta. È stata allestita anche un’area food dove poter gustare tanti piatti autunnali dolci e salati e sarà presente, inoltre, la Piscina del Mais (grande il doppio rispetto allo scorso anno!).

Flover Farm

Indirizzo: Via Gardesana – Bussolengo (VR)

Campo delle Zucche del Brenta, Fiesso d’Artico

In Veneto, in provincia di Venezia, si trova anche il Campo delle Zucche del Brenta. Sito all’interno dell’azienda agricola La Lavanda del Brenta, il campo è addobbato a tema e accoglie laboratori creativi e percorsi educativi. Inoltre sono stati allestiti degli angoli instagrammabili in cui poter scattare simpatiche foto e stand presso cui acquistare prodotti fatti in casa.

Campo delle Zucche del Brenta

Indirizzo: Via Vincenzo Bellini 22 – Fiesso d’Artico (VE)

Piemonte

Anche in Piemonte sono presenti suggestivi campi di zucche dove potersi divertire e vivere appieno lo spirito di Halloween.

Villaggio della Zucca, Favria

A Favria, in provincia di Torino, riapre il Villaggio della Zucca giunto alla sua terza edizione. Il più grande Pumpkin Patch del Piemonte è pronto ad accogliere grandi e piccini con oltre 60.000 zucche diverse per tipologia, colore e dimensioni e 13.000 metri quadrati di allestimenti e sculture realizzati con fieno e materiali naturali. Ci saranno attrazioni, giochi e scenografie a tema zucca come il Labirinto Zuccoso (lungo oltre 24 metri!), il Villaggio degli Spaventapasseri e i laboratori creativi per personalizzare la propria zucca e portarla a casa come ricordo. I visitatori avranno accesso a un mercatino autunnale con numerosi stand di prodotti artigianali e locali e a una ricca area food dove poter degustare piatti come gli agnolotti alla zucca, tanti secondi e dolci.

Villaggio della Zucca

Indirizzo: Case Bottini, 10083 – Favria (TO)

La Casa delle Zucche, Andenzeno

Ci troviamo ad Andenzeno, in provincia di Torino, un piccolo comune che da quasi 30 anni accoglie La Casa delle Zucche, addobbata con centinaia di tipologie di zucche prodotte dall’azienda agricola Tutto Zucche di Menzio Alessandro. Durante gli ultimi giorni di ottobre è possibile trovare anche zucche già intagliate e pronte da portare casa, per chi ha bimbi troppo piccoli per fare Pumpkin Patch o per chi non vuole cimentarsi con il fai da te ma desidera comunque ricreare l’atmosfera di Halloween.

La Casa delle Zucche

Indirizzo: C.so Vittorio Emanuele II 69 – Andenzeno (TO)

Villaggio delle Zucche, Verbania

Il Vilaggio delle Zucche di Verbania, più precisamente sito a Ornavasso, è un’altra location da non perdere in Piemonte. Troverete casette a forma di zucca, laboratori, giochi a tema e varie attività con cui sbizzarrirsi (come il truccabimbi). Ovviamente è presente un corner dove poter intagliare e decorare le zucche. Sono previste anche degustazioni di risotto alla zucca e di funghi per i genitori e un nuovo Family Musical con Mercoledì e la Famiglia Addams recitato e cantato dal vivo. Attenzione: le date utili, in questo caso, sono 4-5-11-12 ottobre 2025.

Villaggio delle Zucche

Indirizzo: Lago delle Rose – Ornavasso (VB)

Lombardia

Molti dei campi di zucche sparsi per l’Italia si trovano in Lombardia, a pochi passi dalle grandi città e per questo motivo ancora più suggestivi e rilassanti, oltre che divertenti per i bimbi.

Campo delle Zucche di Agricola delle Meraviglie by Steflor, Vimodrone

A Vimodrone, alle porte di Milano, Steflor ha piantato in un terreno di 12.000 metri quadrati 2.300 semi di 41 diverse varietà di zucca. È qui che sorge il Campo delle Zucche di Agricola delle Meraviglie, il luogo ideale per fare Pumpkin Patch. Genitori e bambini potranno cimentarsi in sfide coinvolgenti e stimolanti, accedendo al laboratorio dedicato all’intaglio della zucca oppure prendendo parte ad attività come la caccia al tesoro per tutta la famiglia ZuccAvventura.

Campo delle Zucche di Agricola delle Meraviglie by Steflor

Indirizzo: Via Pio la Torre 9 – Vimodrone (MI)

Ranch Idea Village, Olgiate Olona

A 40 minuti da Milano, a Olgiate Olona, sorge il Ranch di Idea Village. Questo campo di zucca è pieno zeppo di attività adatte a tutta la famiglia. Sono stati predisposti angoli ad hoc per scattare foto ricordo autunnali ed è possibile divertirsi con giochi che ricordano i tempi di una volta, come la corsa con i sacchi. Sono disponibili anche una pista Tubby e una vasca di mais dove immergersi. Non mancano, ovviamente, l’area dedicata alla raccolta e alla decorazione delle zucche e gli stand dove poter assaggiare prelibatezze come frittelle di zucca, cioccolata calda e tante altre ancora.

Ranch Idea Village

Indirizzo: Via S. Francesco D’Assisi, 19/21 – Olgiate Olona (VA)

Campo di Federica, Nerviano

Il Campo di Federica, a Nerviano in provincia di Milano, non è una semplice location ma una vera e propria experience che concilia natura, divertimento, buon cibo e buona musica. Oltre a cimentarsi nelle tipiche attività legate al Pumpkin Patch, come l’intaglio e la decorazione delle zucche, è possibile godere di numerose installazioni tra cui una ruota panoramica e un’area food dove poter gustare una merenda golosissima a base di Pumpkin Pie e Pumpkin Spice Latte. Nei weekend per gli adulti viene organizzata la fase serale Campo by Night, per ammirare il tramonto e rilassarsi bevendo una buona birra agricola e assaporando il cibo dei food truck presenti.

Il Campo di Federica

Indirizzo: Via Tonale Angolo SP 109 – Nerviano (MI)

Mirtilli di San Vito, Gaggiano

L’azienda agricola Mirtilli di San Vito, nel comune di Gaggiano in provincia di Milano, è nota principalmente per la coltivazione del mirtillo gigante americano ma nel mese di ottobre ospita anche un campo di zucche. Tante le attività previste per i visitatori, dalla raccolta e la decorazione della zucca alla caccia agli spaventapasseri fino al percorso in un vero e proprio labirinto ricreato in un grande campo di mais.

Mirtilli di San Vito

Indirizzo: Cascina Nuova – Gaggiano (MI)

Puravida Farm, San Martino Siccomario

Puravida Farm è il campo di zucche più grande del Nord Italia e si trova in provincia di Pavia, a San Martino Siccomario. Non solo raccolta e decorazione di zucche per Halloween ma anche una fattoria didattica, giochi con animazione, laboratori creativi e mercatini di prodotti tipici. Il campo, inoltre, ospita un laghetto da visitare sul pedalò e un ristorante.

Puravida Farm

Indirizzo: Via Piemonte SNC – San Martino Siccomario (PV)

Tulipania Pumpkin Patch, Terno d’Isola

A Terno d’Isola, a pochi minuti da Bergamo e da Milano, torna come ogni anno il Tulipania Pumpkin Patch, una location immersa nel verde che offre la possibilità di raccogliere e decorare le zucche. I visitatori potranno gustare tante specialità a tema come la birra alla zucca, cocktail di Halloween, dolci e molto altro. Quest’anno saranno presenti anche nuove attrazioni, tra cui giochi interattivi dedicati alla scoperta delle leggende lombarde e un’area giochi completamente rinnovata.

Pumpkin Patch di Tulipania

Indirizzo: Via Marco Biagi 95 – Terno D’Isola (BG)

Emilia Romagna

In Emilia Romagna il mese di ottobre è dedicato alle attività da svolgere insieme ai bambini presso i campi di zucche diffusi prevalentemente tra Bologna e Ferrara.

Parco delle Zucche Agriturismo La Torretta, San Bartolomeo in Bosco

L’Agriturismo La Torretta presenta Parco delle Zucche 2025, un evento unico tra le campagne di Ferrara dove potersi dedicare ad attività delle più varie come caccia al tesoro, laboratori di intaglio e picnic. I bambini e le loro famiglie potranno visitare anche il Labirinto di mais, fare un giro in pony (attività in collaborazione con Centro Ippico Bisi) e divertirsi con giochi e prove di abilità visitando La Fiera dei Giochi di una volta. Attenzione: le date utili da segnare sul calendario sono 4-5-11-12-18-19 ottobre

Agriturismo La Torretta

Indirizzo: Via Imperiale 265/279 – San Bartolomeo in Bosco (FE)

Marche

Ci spostiamo nel Centro Italia e approdiamo nelle Marche, più precisamente nelle vicinanze di Pesaro. In regione non sono presenti campi di zucche molto estesi, ma negli ultimi anni una location in particolare si è distinta per la sua organizzazione e la sua atmosfera positiva.

Giardino dei Colori, Pesaro

Il Giardino dei Colori, a Vallefoglia di Pesaro, è nato solo nel 2020 ma è già un posto amatissimo dai bambini (e non solo). Il campo di zucche marchigiano mette a disposizione dei suoi visitatori spazi unici, spettacoli, photoboot, laboratori, una fattoria e, ovviamente, tanti piatti tipici a base di zucca.

Giardino dei Colori

Indirizzo: Via Nazionale 131 – Vallefoglia di Pesaro (PU)

Lazio

È possibile trovare campi di zucche anche a Roma e dintorni, quindi se vi state chiedendo dove vedere le zucche nel Lazio prendete nota: abbiamo selezionato, in particolare, un parco a tema nelle vicinanze della Capitale e uno nei pressi di Fiumicino.

Fattoria della Zucca, Roma

La Fattoria della Zucca si trova nel Parco di Veio, poco distante da Roma. Si tratta di un parco a tema allestito in tipico stile americano dove poter intagliare e decorare le zucche, visitare la fattoria e fare la conoscenza di tanti dolcissimi animali. Tra spuntini sfiziosi, un bicchiere di Pumpkin Spice Latte e foto ricordo, grandi e piccoli potranno trascorrere una giornata indimenticabile. Per gli adulti sono disponibili dei laboratori creativi su come decorare la casa in autunno.

Fattoria della Zucca

Indirizzo: Via Sacrofano Prima Porta – Borgo Pineto (RM)

Le Zucche di Barbabianca, Torrimpietra

Presso l’azienda agricola Torre in Pietra Carandini sorge il campo a tema Le Zucche di Barbabianca, nella frazione di Torrimpietra vicino a Fiumicino. Tra le attività disponibili si distinguono i laboratori creativi di pittura e di intaglio della zucca, workshop di ceramica, workshop a tema floreale, shooting fotografici e show cooking.

Le Zucche di Barbabianca

Indirizzo: Via Terralba 319 – Torrimpietra (RM)

Campania

I campi di zucche si trovano anche al Sud e in Campania è possibile visitare il più esteso di Italia nonché il primo in tutta Europa. Si trova in provincia di Caserta e accoglie da anni tantissime famiglie. Un altro interessante campo di zucche si trova, invece, in provincia di Salerno.

Giardino delle Zucche, Pignataro Maggiore

Il Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore è il campo di zucche più grande di Italia (e di Europa) ed è stato installato da una famiglia italoamericana desiderosa di importare nel Bel paese la tradizione di fare Pumpkin Patch. Dopo aver scelto e personalizzato la zucca, bambini e adulti possono fissare i propri ricordi scattando foto originali, scoprire ottime specialità a base di zucca e divertirsi con tante attività didattiche e ricreative. L’atmosfera americana si respira in ogni dettaglio.

Giardino delle Zucche

Indirizzo: Via Giancarlo Siani 2 – Pignataro Maggiore (CA)

La Terra delle Zucche, Eboli

A Eboli, più precisamente in località Torretta, l’Oasi Vivinatura Lagosele ospita La Terra delle Zucche. Un luogo magico, dove tutto omaggia l’autunno, con tanti spettacoli dal vivo e laboratori per l’intera famiglia oltre che per i bimbi. All’intaglio e alla pittura della zucca si affiancano attività speciali come il giro in trattore nella meravigliosa Oasi. Con questa sua ottava edizione, La Terra delle Zucche festeggia con cibo, tradizioni e favole dal mondo

La Terra delle Zucche

Indirizzo: Oasi Vivinatura Lagosele – Località Torretta, Eboli (SA)

Puglia

Spostandoci nel cosiddetto tacco dello stivale, ossia in Puglia, è possibile visitare un campo di zucche davvero molto esteso. È il più grande della regione e si trova nei pressi di Foggia.

Zucche di Puglia Cascina Savino, Foggia

La Cascina Savino a Foggia accoglie un campo di zucche di 20.000 metri quadrati interamente dedicato alla decorazione e all’intaglio della zucca. Oltre a trovare zucche di varie tipologie e di ogni dimensione, i visitatori potranno anche raccogliere i frutti di 400 alberi di melograno biologici e assaggiarne la gustosa spremuta. L’evento Zucche di Puglia 2025, tra balle di paglia, melograni da raccogliere e zucche da intagliare, celebra la vita ispirandosi al Día de los Muertos messicano, una festa che parla di famiglia, gioia, colori e luce.

Cascina Savino

Indirizzo: Via Manfredonia km 6, 200 – Foggia (FG)

