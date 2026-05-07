Campus estivi 2026 per bambini e ragazzi: guida alla scelta

La scelta dei campus estivi 2026 è sicuramente molto impegnativa per genitori e figli: dai laboratori artistici ai percorsi tecnologici, fino alle proposte educative e di volontariato, l’offerta è ampia e pensata per rispondere a interessi, età ed esigenze diverse. Scegliere il percorso giusto significa non solo garantire ai figli un’estate attiva e stimolante, ma anche offrire loro un’occasione concreta di crescita, autonomia e scoperta.

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Vademecum per fare la scelta giusta

Scegliere il campus estivo più adatto per il proprio bambino può essere considerato quasi un investimento in termini di crescita personale e di benessere. Un buon punto di partenza per fare la scelta giusta è considerare preferenze, bisogni e carattere del proprio figlio: c’è chi ama lo sport e il movimento, chi preferisce attività creative o laboratoriali e chi invece trae beneficio da esperienze all’aria aperta o da percorsi linguistici.

Ovviamente, è fondamentale valutare l’affidabilità dell’ente organizzatore, la qualità educativa del progetto e il livello di sicurezza garantito. Anche gli aspetti pratici – come distanza, orari e costi – incidono in modo significativo sulla scelta finale.

Per orientarsi con maggiore consapevolezza, può essere utile seguire un piccolo vademecum:

interessi e attitudini del bambino: scegliere un campus in linea con le sue passioni favorisce coinvolgimento e serenità fascia d’età e composizione dei gruppi: verificare che le attività siano adeguate e che i gruppi siano omogenei qualifiche dello staff: educatori, animatori e istruttori dovrebbero avere formazione ed esperienza rapporto numerico adulti/bambini: un numero contenuto di partecipanti per educatore garantisce maggiore attenzione e sicurezza sicurezza e strutture: informarsi su spazi, certificazioni, protocolli sanitari e gestione delle emergenze programma dettagliato: un calendario chiaro delle attività aiuta a capire il valore ludico ed educativo dell’esperienza flessibilità organizzativa: orari, possibilità di ingresso/uscita anticipata e servizi extra (come ad esempio mensa o trasporto) possono fare la differenza recensioni e passaparola: le esperienze di altri genitori sono spesso un indicatore prezioso di qualità coinvolgimento del bambino: renderlo parte attiva nella scelta aumenta entusiasmo e motivazione.

Il parere delle mamme: cosa si cerca in un campo estivo?

“Ai genitori interessa come prima cosa avere un posto sicuro in cui lasciare i bambini mentre loro lavorano, ma ovviamente non è l’unica motivazione. I campus estivi sono importanti anche per permettere ai bambini di sviluppare la socialità e imparare la cooperazione condividendo tempi e spazi con altri bambini. In questi contesti possono inoltre svolgere attività divertenti, ma che al tempo stesso li aiutino a sviluppare competenze che possono essere utili in futuro. Infine, queste esperienze servono anche a creare ricordi di bei momenti trascorsi con altri bambini che non siano legati esclusivamente alla scuola”.

(Laura, mamma di due bambine di 9 e 11 anni)

“Per me una delle cose più importanti in un campus estivo è che i ragazzi abbiano l’opportunità di muoversi molto e di fare tanto sport e giochi fisici. E che facciano anche un po’ di compiti…”.

(Eliana, mamma di un ragazzo di 12 anni).

Campi estivi WWF 2026: nuove esperienze tra mare, natura e avventura

Anche per il 2026 i campi estivi WWF si confermano tra le proposte più complete per bambini e ragazzi, con una ricca offerta di esperienze nella natura.

I programmi, suddivisi per fasce d’età, si svolgono in alcune delle aree naturalistiche più suggestive d’Italia, tra parchi nazionali, coste marine, Appennini e oasi protette; qui si combinano attività outdoor, educazione ambientale e vita di gruppo.

Ecco una panoramica delle principali tipologie di campi estivi WWF 2026, suddivisi per fasce d’età.

Campi WWF per bambini delle scuole elementari

Per i più piccoli (circa 7-11 anni) le proposte puntano su scoperta e gioco nella natura, con attività semplici ma coinvolgenti.

Wonder, Wild and Fun: english and nature camp, della durata di 7 giorni, al Casale WWF Giannella di Orbetello in Toscana: un’esperienza che unisce lingua inglese e natura, tra attività all’aperto e scoperta dell’ambiente Sulle ali del fenicottero rosa al Casale WWF Giannella, della durata di 7 giorni, al Casale WWF Giannella di Orbetello in Toscana: un campo tra mare e oasi WWF dedicato all’osservazione della fauna e agli ecosistemi costieri Garda che lago…e gioca col vento! Campus della durata di 7 giorni, nel Parco dell’Alto Garda Bresciano in Lombardia: un campo di vela pensato per avvicinare i bambini agli sport acquatici I giovani biologi marini, della durata di 8 giorni, a Capo Palinuro e costa degli Infreschi in Campania: un’esperienza tra mare e snorkeling alla scoperta della biologia marina Alla ricerca del mare perduto, della durata di 7 giorni, nel Parco Regionale della Lessinia in Veneto: attività di paleontologia e orienteering per esplorare il territorio in modo attivo e curioso A cavallo come i cowboys, nei tepee come veri indiani, della durata di 7 giorni, nella Riserva naturale Monte Penna in Toscana: un campo di equitazione e vita outdoor con pernottamenti in tenda Green Days al Cimone tra animali domestici e animali selvatici, della durata di 7 giorni, nel Parco del Frignano in Emilia-Romagna: un’esperienza in fattoria tra animali e natura appenninica Tribù di stelle, della durata di 7 giorni, nel Vallone di Saint Barthélemy in Valle d’Aosta: escursioni in montagna e osservazione del cielo stellato Musica e natura, della durata di 7 giorni, nel Parco Naturale La Mandria in Piemonte: attività musicali e creative utilizzando elementi naturali I custodi degli alberi, della durata di 7 giorni, nell’Oasi WWF Valmanera in Piemonte: esperienze di tree climbing e conoscenza degli ecosistemi forestali.

Campi WWF per ragazzi delle scuole medie

Per la fascia 11-14 anni l’offerta si amplia con attività più dinamiche e avventurose.

Tuffi canoa e dragon boat dalla Maga Circe, della durata di 7 giorni, nel Parco Nazionale del Circeo della regione Lazio : un campo dinamico tra sport acquatici, vita in tenda e attività di gruppo a contatto con il mare

della durata di 7 giorni, nel : un campo dinamico tra sport acquatici, vita in tenda e attività di gruppo a contatto con il mare Bolina e vele al vento, della durata di 7 giorni, a Orbetello (Tombolo della Giannella) in Toscana : un campo di vela che unisce sport, mare e sensibilizzazione ambientale, con attività pratiche in barca a vela

della durata di 7 giorni, a : un campo di vela che unisce sport, mare e sensibilizzazione ambientale, con attività pratiche in barca a vela Con le tartarughe tra le stelle del mare e le stelle del cielo, della durata di 7 giorni, nella Riserva Naturale di Torre Guaceto in Puglia : un’esperienza tra snorkeling, osservazione delle tartarughe marine e attività serali sotto il cielo stellato

della durata di 7 giorni, nella : un’esperienza tra snorkeling, osservazione delle tartarughe marine e attività serali sotto il cielo stellato Un cavallo per amico, un orso per compagno, della durata di 8 giorni, nel Parco Nazionale d’Abruzzo : un campo tra equitazione e scoperta della fauna selvatica in uno dei parchi più iconici d’Italia

della durata di 8 giorni, nel : un campo tra equitazione e scoperta della fauna selvatica in uno dei parchi più iconici d’Italia Con i pesci, come i pesci, della durata di 7 giorni, a Capo Palinuro e costa degli Infreschi in Campania : attività di snorkeling e biologia marina per esplorare da vicino gli ecosistemi del mare

della durata di 7 giorni, : attività di snorkeling e biologia marina per esplorare da vicino gli ecosistemi del mare Sail e natura, della durata di 7 giorni, nel Parco Nazionale del Circeo nel Lazio : un’esperienza che combina vela, sport acquatici e immersione nella natura costiera

della durata di 7 giorni, : un’esperienza che combina vela, sport acquatici e immersione nella natura costiera Liberi e selvatici, della durata di 7 giorni, nell’ Oasi WWF di Vanzago in Lombardia : un campo dedicato alla scoperta della fauna selvatica e alla vita in natura in un contesto protetto

della durata di 7 giorni, nell’ : un campo dedicato alla scoperta della fauna selvatica e alla vita in natura in un contesto protetto Un’isuledda di biodiversità, della durata di 10 giorni, nel Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena in Sardegna: snorkeling, biologia marina e studio degli ecosistemi costieri in un ambiente insulare unico

della durata di 10 giorni, nel snorkeling, biologia marina e studio degli ecosistemi costieri in un ambiente insulare unico È tutto un cinema, della durata di 6 giorni, nell’Oasi WWF Le Bine in Lombardia: un laboratorio creativo che unisce natura e linguaggio cinematografico per raccontare l’ambiente attraverso il video.

Campi estivi WWF 2026 per ragazzi delle scuole superiori

Per gli adolescenti (14+), le esperienze diventano ancora più strutturate e orientate all’autonomia.

Naturalmente Cinema , della durata di 6 giorni, in Lombardia : corso di videomaking e regia nell’Oasi WWF Le Bine che insegna a raccontare la natura attraverso il linguaggio audiovisivo e il cinema naturalistico

, della durata di 6 giorni, in : corso di videomaking e regia nell’Oasi WWF Le Bine che insegna a raccontare la natura attraverso il linguaggio audiovisivo e il cinema naturalistico Natur-Experience, della durata di 7 giorni, in diverse aree naturali WWF in Italia : un campo immersivo che unisce trekking, esplorazione ambientale e attività di educazione naturalistica per vivere la natura in modo intenso e diretto

della durata di 7 giorni, : un campo immersivo che unisce trekking, esplorazione ambientale e attività di educazione naturalistica per vivere la natura in modo intenso e diretto Full Outdoor, della durata di 7 giorni, in contesti naturalistici selezionati tra parchi e riserve WWF : un’esperienza ad alta intensità dedicata a sport come arrampicata, mountain bike, snorkeling e attività speleologiche

della durata di 7 giorni, in contesti naturalistici selezionati tra : un’esperienza ad alta intensità dedicata a sport come arrampicata, mountain bike, snorkeling e attività speleologiche Bike in the Wood, della durata di 7 giorni, in aree forestali e parchi naturali: un campo dedicato alla mountain bike, all’esplorazione dei sentieri e alla scoperta del territorio attraverso la mobilità sostenibile

della durata di 7 giorni, in un campo dedicato alla mountain bike, all’esplorazione dei sentieri e alla scoperta del territorio attraverso la mobilità sostenibile Click & Swipe per la natura, della durata di 6 giorni, nell’Oasi WWF Le Bine in Lombardia: un laboratorio di comunicazione digitale e fotografia naturalistica per raccontare la biodiversità attraverso immagini e social storytelling

della durata di 6 giorni, nell’Oasi WWF Le Bine in Lombardia: un laboratorio di comunicazione digitale e fotografia naturalistica per raccontare la biodiversità attraverso immagini e social storytelling Energia pura , della durata di 7 giorni, in contesti naturali tra mare e montagna: un campo esperienziale che combina pedalate in e-bike, educazione ambientale e dinamiche di gruppo

, della durata di 7 giorni, in contesti naturali un campo esperienziale che combina pedalate in e-bike, educazione ambientale e dinamiche di gruppo Siamo a cavallo, della durata di 7 giorni, in aree naturalistiche tra Toscana e Abruzzo : un’esperienza dedicata all’equitazione e al rapporto con il cavallo come strumento di conoscenza della natura e del territorio

della durata di 7 giorni, in aree naturalistiche : un’esperienza dedicata all’equitazione e al rapporto con il cavallo come strumento di conoscenza della natura e del territorio Scuba diving , della durata di 7-8 giorni, in aree marine protette del Mediterraneo (tra cui Ustica e altre località WWF): un campo di immersione subacquea per esplorare ecosistemi marini complessi e biodiversità sommersa

, della durata di 7-8 giorni, in aree marine protette del (tra cui Ustica e altre località WWF): un campo di immersione subacquea per esplorare ecosistemi marini complessi e biodiversità sommersa A mani nude, della durata di 7 giorni, in oasi e riserve WWF in Italia: un campo dedicato all’arrampicata sportiva e outdoor, con attività su pareti naturali e falesie.

Per informazioni: wwftravel.it

Campi estivi Legambiente, per la tutela e salvaguardia dell’ambiente

I campi estivi Legambiente sono una buona soluzione per i ragazzi che vogliono fare un’esperienza di soggiorno estivo in compagnia di coetanei e all’insegna della cittadinanza attiva, della giustizia sociale e climatica e della tutela della biodiversità. Un’occasione unica per dare un contributo concreto alla salvaguardia del territorio e alla tutela dell’ambiente che ci circonda.

I summer camp per i volontari Legambiente sono organizzati in base all’età dei partecipanti: ce ne sono per adulti (dai 18 anni in su) e per ragazzi (14-17 anni).

I campi di volontariato under 18 si svolgono in Italia e all’estero e sono accompagnati da coordinatori formati da Legambiente che seguono il gruppo durante tutta l’esperienza.

Le attività alternano lavoro sul territorio, momenti di scoperta e condivisione quotidiana. Tra le proposte per l’estate 2026 ci sono:

Vele Spiegate – Isola d’Elba : dal 2017 Legambiente e Diversamente Marinai sono impegnati in questi campi di volontariato in barca a vela di una settimana. Il progetto prevede la pulizia di spiagge poco accessibili via terra, il monitoraggio dei rifiuti, il monitoraggio e il controllo delle tracce delle tartarughe marine Caretta Caretta

: dal 2017 Legambiente e Diversamente Marinai sono impegnati in questi campi di volontariato in barca a vela di una settimana. Il progetto prevede la pulizia di spiagge poco accessibili via terra, il monitoraggio dei rifiuti, il monitoraggio e il controllo delle tracce delle tartarughe marine Caretta Caretta Teen Down Town in Estonia : il programma di 14 giorni può includere progetti di gruppo, giochi sociali e sportivi, spettacoli all’aperto, attività per la pace e la natura, incontri con persone, visite a musei e gite turistiche

: il programma di 14 giorni può includere progetti di gruppo, giochi sociali e sportivi, spettacoli all’aperto, attività per la pace e la natura, incontri con persone, visite a musei e gite turistiche Mille modi di vivere il mare, un’esperienza educativa e partecipativa nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, dove i volontari sono coinvolti in attività concrete di tutela ambientale, come la pulizia delle spiagge, il monitoraggio dei nidi di tartaruga marina e la manutenzione dei sentieri costieri

un’esperienza educativa e partecipativa nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, dove i volontari sono coinvolti in attività concrete di tutela ambientale, come la pulizia delle spiagge, il monitoraggio dei nidi di tartaruga marina e la manutenzione dei sentieri costieri Swimtrekking a Punta Ala: il campo prevede l’attività del nuoto esplorativo con pinne, maschera, boccaglio e muta. L’obiettivo è la raccolta di informazioni su avvistamenti di noci di mare, meduse, delfini e tartarughe da inviare alle ricercatrici e ai ricercatori dell’Istituto di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste.

Per avere maggiori informazioni e iscriversi ai campi comunque è possibile consultare le varie sezioni del sito di Legambiente.

Campus estivi Ad Artem

I campus estivi di Ad Artem 2026 a Milano sono un’esperienza educativa che unisce arte, scoperta e creatività, trasformando alcuni dei luoghi più iconici della città in veri e propri laboratori a cielo aperto. Non si tratta di semplici centri estivi, ma di percorsi pensati per bambini e ragazzi che vogliono esplorare il patrimonio artistico milanese in modo attivo, attraverso attività pratiche, giochi di ruolo, laboratori e momenti di confronto guidato.

Per i più piccoli (6-10 anni), i campus si svolgono tra il Castello Sforzesco e la Basilica di Sant’Ambrogio, dove la storia e l’arte diventano strumenti di gioco e apprendimento. I bambini sperimentano tecniche artistiche, costruiscono oggetti, osservano le opere e si avvicinano al mondo degli artigiani e degli artisti del passato, vivendo la cultura come un’esperienza concreta e coinvolgente.

Per i ragazzi delle scuole medie (11-14 anni), le attività si concentrano invece al Museo del Novecento e puntano su linguaggi più contemporanei come fumetto, fotografia, video e street art. Qui l’arte diventa un mezzo per esprimersi e comunicare, con laboratori che stimolano creatività, collaborazione e capacità narrativa, aiutando i partecipanti a raccontare il mondo attraverso immagini e nuove forme espressive.

In tutti i campus, le giornate alternano attività pratiche, esplorazioni guidate e momenti di lavoro di gruppo, con l’obiettivo di sviluppare autonomia, curiosità e spirito di collaborazione.

Per informazioni: adartem.it

Experience Summer Camp

Gli Experience Summer Camp 2026 sono tra le proposte più consolidate in Italia nel settore dei campus estivi per bambini e ragazzi. Nati nel 1985, offrono esperienze sportive e tematiche rivolte a giovani dai 6 ai 21 anni, con l’obiettivo di unire divertimento, crescita personale e apprendimento in contesti sicuri e strutturati.

Non si tratta solo di vacanze, ma di veri e propri percorsi educativi: i partecipanti vivono settimane immersive tra sport, natura e attività di gruppo, seguiti da uno staff qualificato composto da istruttori, educatori e tecnici specializzati. L’approccio è esperienziale e multidisciplinare, con un’attenzione costante allo sviluppo di autonomia, socialità e spirito di collaborazione.

L’offerta è molto ampia e si articola in diverse tipologie di camp:

multisport , per chi vuole provare più discipline tra mare e montagna

, per chi vuole provare più discipline tra mare e montagna camp tecnici, dedicati all’approfondimento di uno sport specifico

dedicati all’approfondimento di uno sport specifico camp tematici, che spaziano da lingue e musica fino a fotografia e avventura

che spaziano da lingue e musica fino a fotografia e avventura vacanze studio, per esperienze formative anche all’estero

Le attività sono sempre strutturate con lezioni pratiche, giochi, allenamenti e momenti di gruppo, spesso in location turistiche attrezzate e immerse nella natura. L’obiettivo è offrire ai partecipanti non solo una vacanza attiva, ma un’esperienza educativa completa, capace di lasciare un impatto positivo anche oltre il periodo del campus.

Per informazioni: www.experiencecamp.it

MakerDojo Summer Camp

I MakerDojo Summer Camp 2026 sono campi estivi educativi che uniscono tecnologia, creatività e divertimento, pensati per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 17 anni. L’obiettivo è offrire un’esperienza immersiva in cui i partecipanti diventano protagonisti attivi dell’apprendimento, lavorando su progetti concreti legati a coding, robotica, elettronica, sviluppo app e nuove tecnologie in un contesto dinamico e collaborativo.

Il metodo didattico si basa su un approccio fortemente esperienziale ispirato al learning by doing e al project-based learning: la lezione frontale è ridotta al minimo e lascia spazio alla sperimentazione, al lavoro di gruppo e alla creatività. I ragazzi imparano così a sviluppare competenze STEM, digitali e trasversali, come problem solving, collaborazione e capacità di “imparare ad imparare”.

I camp si svolgono in location immerse nella natura e strutturate per favorire socialità e apprendimento attivo, come Montecreto sull’Appennino modenese e Courmayeur ai piedi del Monte Bianco. Qui le attività educative si alternano a momenti sportivi e ricreativi, creando una vera e propria vacanza formativa a 360 gradi.

Un elemento centrale è lo staff: educatori digitali, tutor e personale specializzato seguono i partecipanti durante tutta la giornata, garantendo un’esperienza sicura, coinvolgente e adatta alle diverse fasce d’età.

Per informazioni: summercamp.makerdojo.it

Architetti di mondi al Mudec

Il campus estivo 2026 del MUDEC – Museo delle Culture è un’esperienza pensata per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. Per l’occasione il museo si trasforma in un grande laboratorio creativo in cui i partecipanti diventano veri e propri “architetti di mondi”, dando vita attraverso il gioco e la collaborazione a civiltà immaginarie complete di paesaggi, culture, linguaggi e simboli.

Durante la settimana, ogni gruppo lavora alla progettazione di un universo coerente, passando dall’idea alla realizzazione di mappe, installazioni, performance e racconti. L’approccio è interdisciplinare e unisce arte, narrazione e sperimentazione di materiali e tecniche diverse, stimolando non solo la creatività ma anche il pensiero progettuale e la capacità di lavorare in gruppo.

Il percorso si conclude con una mostra immersiva aperta alle famiglie, in cui i bambini guidano il pubblico alla scoperta delle terre che hanno inventato e abitato, trasformando l’esperienza in un momento di condivisione.

Per informazioni: mudec.it

I campi Grest 2026

Accanto ai campus tematici e ai camp più strutturati, una delle soluzioni più diffuse per l’estate dei bambini sono i Grest (Gruppi Estivi), proposti principalmente da parrocchie, oratori e associazioni del territorio.

Si tratta di centri estivi diurni, generalmente rivolti a bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, che offrono attività ludiche, giochi di gruppo, laboratori creativi, momenti sportivi e, spesso, anche brevi uscite o gite. Il loro punto di forza è il forte radicamento nella comunità e un clima familiare e inclusivo, reso possibile anche grazie al coinvolgimento di educatori, animatori e volontari, che spesso sono giovani del quartiere.

Proprio per la loro organizzazione locale e per i costi più contenuti rispetto ad altre proposte, i Grest rappresentano molto spesso l’opzione più gettonata dalle famiglie, soprattutto per chi cerca una soluzione pratica, accessibile e vicina a casa.

Campi estivi di COOPCULTURE per ragazzi

Per i bambini tra i 5 e i 12 anni, che anche durante l’estate non riescono a placare la loro voglia di imparare cose nuove, CoopCulture propone, da giugno fino a settembre, dei campi estivi a tema arte, scienza e storia ambientati tra le mura di bellissimi musei e antichissime ville. I bambini potranno imparare nuove nozioni attraverso il divertimento dei tanti giochi e laboratori interattivi e stimolanti.

CoopCulture ha creato campi estivi in giro per tutta l’Italia, tra questi vi segnaliamo ad esempio:

Discovery Campus al Museo di Storia Naturale di Milano, aperto dal 9 giugno all’11 settembre. All’interno di questo museo potranno diventare dei veri e propri Indiana Jones grazie al Paleolab, un laboratorio dove investigheranno i misteri dell’evoluzione tra fossili, ammoniti, cellule e organismi viventi

al Museo di Storia Naturale di Milano, aperto dal 9 giugno all’11 settembre. All’interno di questo museo potranno diventare dei veri e propri Indiana Jones grazie al Paleolab, un laboratorio dove investigheranno i misteri dell’evoluzione tra fossili, ammoniti, cellule e organismi viventi Campus d’arte in Villa! a Villa Lattes a Treviso, aperto dal 24 al 28 agosto e dal 31 agosto al 4 settembre. Il campo estivo perfetto per i bambini appassionati di teatro e recitazione, all’interno della villa infatti scopriranno non solo tante nozioni di storia ma anche i segreti degli attori, come si preparano prima di salire sul palco e quali trucchi usano per farci credere nella magia delle loro storie

a Villa Lattes a Treviso, aperto dal 24 al 28 agosto e dal 31 agosto al 4 settembre. Il campo estivo perfetto per i bambini appassionati di teatro e recitazione, all’interno della villa infatti scopriranno non solo tante nozioni di storia ma anche i segreti degli attori, come si preparano prima di salire sul palco e quali trucchi usano per farci credere nella magia delle loro storie Il campus dei piccoli all’Orto Botanico a Palermo, aperto dall’8 al 26 giugno. In collaborazione con Orto Capovolto e Dudi libreria, i bambini parteciperanno a diverse attività e visite guidate all’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Palermo, al Museo Zoologico Pietro Doderlein e al complesso monumentale dello Steri.

Per maggiori informazioni potete consultare la sezione specifica di “Campus al Museo” sul sito coopculture.it.

Campi estivi avventurosi

Per i bambini e ragazzi con maggiore spirito di intraprendenza e avventura, non mancano offerte di campi estivi avventurosi. Ne sono esempi i campi estivi organizzati da Campi Avventura. Divisi per fasce d’età (6-11 anni, 11-14, 14-17 ) e per tipologia di attività, se ne trovano di molti tipi, da quelli per avvistamenti animali selvatici a quelli che contemplano attività come il rafting e l’arrampicata sugli alberi.

Per i bambini tra i 6 e gli 11 anni le attività sono molte, tra le varie per esempio troviamo “Architetti nella Foresta” ambientato nella Foresta di Fontespugna a Passignano sul Trasimeno in Umbria, dove i ragazzi vivranno una splendida vacanza all’insegna dell’avventura e del divertimento sulle tracce degli animali.

Tra i campi estivi avventurosi per ragazzi tra gli 11 e i 14 anni non può passare inosservato “Un mare di scoperte”, campo organizzato nel Parco nazionale del Cilento in Campania, una vacanza alla scoperta del mare muniti di pinne, maschera e boccaglio.

Per i ragazzi tra i 14 e i 17 anni che vogliono scoprire o alimentare nuove passioni, citiamo invece “Windsurf, sup e canoa nel parco della Maremma”, una vacanza di natura e mare dove i ragazzi potranno mettersi alla prova con un corso base di Windsurf tenuto da istruttori qualificati.

Per altre informazioni visita il sito Campi Avventura

Campi estivi con animali

Non mancano di certo campi estivi dove si può stare a contatto con gli animali. Vale sicuramente la pena citare la “Settimana a vela con i delfini” organizzata dal Centro Ricerca Cetacei all’Isola d’Elba per ragazzi dagli 11 ai 16 anni. I ragazzi che parteciperanno a questi campi estivi scopriranno il mondo di delfini e balene, vivendo 24 ore su 24 a contatto con il mare a bordo del catamarano a vela Ketos.

Lo staff del Centro Ricerca Cetacei accompagnerà le uscite di monitoraggio nelle acque più belle fra le Isole d’Elba, Capraia, Montecristo, Pianosa e Giglio, dove le probabilità di avvistamento sono fra le più alte nel Mediterraneo, perché comprese nel Santuario dei Cetacei.

In copertina foto di Kampus Production da Pexels

In breve Per tanti bambini e ragazzi, estate fa rima con campus estivo: le proposte sono davvero tante e adatte a tutti i gusti e a tutte le esigenze, spaziando dallo sport alle attività in natura, dalle lingue straniere alle discipline STEM.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.