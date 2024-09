10 cascine e agriturismi con animali in Toscana dove andare con i bambini

Se si è in cerca di una fuga perfetta per il weekend o una giornata da trascorrere in famiglia, la Toscana, con i suoi paesaggi incantevoli e la sua ricca tradizione rurale, è la regione ideale dove trovare agriturismi, fattorie e bed & breakfast con animali in grado di offrire esperienze uniche e coinvolgenti.

In queste strutture, i più piccoli possono scoprire la vita contadina, avvicinarsi agli animali e imparare a rispettare la natura in un contesto rilassato e sicuro. Dalla campagna del Chianti alle dolci colline della Maremma, sono numerose le opzioni in cui la semplicità e l’autenticità si combinano con il comfort, rendendo ogni soggiorno indimenticabile per tutta la famiglia. Ecco 10 esempi e suggerimenti di strutture per una vacanza a contatto con la natura e gli animali, perfetti per creare ricordi da custodire e che i bambini porteranno per sempre con loro.

Agriturismo La Selvella

Adagiato su due colline coltivate ad olivi nello splendido contesto del Parco Artistico Nazionale della Val d’Oncia, in provincia di Siena, questo agriturismo a impatto zero, carico di tradizione e storia, riesce a restituire tutta la passione e l’autenticità delle famiglie che lo hanno vissuto.

Accuratamente ristrutturata, questa antica dimora mette a disposizione una piscina e un ristorante in cui vengono esaltati i sapori tipici del territorio e i prodotti dell’azienda biologica. I più piccoli possono divertirsi presso l’area giochi attrezzata ed entrare in contatto con gli animali e la natura grazie alle attività offerte dalla fattoria didattica. A disposizione anche la possibilità di vivere tutta l’emozione della “caccia al tartufo”.

Agriturismo la Servella, Strada Provinciale 478, km. 29,500 – 53040, Radicofani (SI)

Agriturismo Orgiaglia

Tante esperienze interessanti e opportunità presso l’Agriturismo Orgiaglia alle porte del Parco Naturale di Berignone. La struttura permette di immergersi in una vera fattoria toscana per interagire con gli animali e imparare ad amarli.

Tra cavalli, galline, pecore, cinghiali e api, i più piccoli potranno scoprire come vivono, come mangiano e come crescono. Praticamente infinite le possibilità di svago: dalle passeggiate a cavallo, al tennis, dal trekking alla mountain-bike, dall’area giochi per i bambini alla piscina, dalla scoperta dei fossili del giacimento del miocene fino alle attività di botanica e la visita al frantoio.

Presso il ristorante sarà possibile gustare piatti tipici, con prevalenza dei prodotti biologici dell’agriturismo e di aziende locali a filiera corta. Il menu cambia ogni giorno e propone sempre un’alternativa, oltre alla possibilità di pranzo al sacco per un pic-nic nella natura. Inoltre, per venire incontro a ogni richiesta e ai gusti dei bambini, c’è la possibilità di avere piatti personalizzati.

Agriturismo Orgiaglia, Località Ponsano – 56048, Volterra (PI)

Biofattoria L’Upupa

Una biofattoria incastonata tra le colline della Val d’Orcia e le Crete Senesi, dal 1951 L’Upupa è una struttura a conduzione familiare ideale per i bambini e le famiglie.

La fattoria didattica è, infatti, solo la punta dell’icerberg di una pletora di attività pensate per i più piccoli, che potranno vivere l’emozione di un trekking in compagnia degli animali, interagire con loro, e avventurarsi alla ricerca di erbe spontanee ma non solo. Infatti, vengono proposti laboratori di cucina contadina, ad attività nel bosco e cimentarsi in creazioni con materiali vegetali.

A seconda della stagione, c’è poi la possibilità di prendere parte alla semina dell’orto, alla trebbiatura delle olive e alla raccolta degli ortaggi. La struttura offre un servizio di Agriristoro e Agripizzeria per merende, pranzi e cene anche in giardino.

Biofattoria L’Upupa, Podere Olivello, 60 – 53024, S. Giovanni d’Asso, Montalcino (SI)

Bio Agriturismo Fattoria Lischeto

Agriturismo con fattoria didattica per i più piccoli, tra pascoli e coltivazioni biologiche, il Bio Agriturismo Fattoria Lischeto offre un panorama unico su Volterra e le sue Balze.

L’offerta gastronomica presenta prodotti unici come olio, formaggi e pasta fresca per una cucina casalinga, rustica e molto curata che mixa la tradizione toscana a quella sarda utilizzando materie prime biologiche di produzione propria, secondo la stagionalità e la filiera corta. I bambini possono osservare la produzione dei formaggi, assistere alla mungitura, giocare all’aria aperta, fare la conoscenza degli animali della fattoria e una passeggiata a cavallo, senza dimenticare il divertimento assicurato dalla piscina.

Bio Agriturismo Fattoria Lischeto, Località Lischeto, S.P. del Monte Volterrano – 56048, Volterra (PI)

Agriturismo Scannano

Questo piccolo agriturismo a conduzione familiare immerso tra boschi e vigneti impreziosisce la propria offerta con una cucina casalinga, piscina e una spa a utilizzo privato.

Per i più piccoli c’è la possibilità di entrare in contatto con gli animali e svolgere le attività proposte dalla fattoria didattica, ma anche di vivere l’esperienza di una passeggiata a cavallo o di un’escursione in bicicletta e in quad e di assistere alla raccolta degli asparagi o prendere parte a corsi di cucina. Il tutto in un contesto raccolto, in cui respirare la vera ospitalità toscana.

Agriturismo Scannano, via delle Cave 12 – 53040, Serre di Rapolano (SI)

Podere La Piana

Luogo ideale per famiglie e bambini, il Podere La Piana si affaccia sulle Alpi Apuane e permette ai più piccolo di conoscere animali come mucche, asini, oche, anatre e galline. È possibile regalarsi una passeggiata con gli asini e prendere parte alle numerose attività offerta dalla fattoria didattica.

Tra i percorsi didattici proposti: la scoperta degli alberi della fattoria, del laghetto con rane, pesci e uccelli, riscoprire le emozioni del bosco, conoscere la storia dell’olio, del miele e delle piante officinali e aromatiche. La struttura presenta anche una piscina senza cloro, adatta quindi anche alle pelli più sensibili e mette a disposizione aree giochi all’aperto e interna, un campo da tennis, e, per gli adulti, anche massaggi, bagno turco, idromassaggio e doccia emozionale. Un angolo del giardino è attrezzato con cucina all’aperto e barbecue, mentre la cucina proposta è gluten-free.

Podere La Piana, Località La Piana Moncigoli – 54013, Fivizzano (MS)

Fattoria di Maiano

Perfetta per tutti gli amanti degli animali, la Fattoria di Maiano offre numerose attività per chi vuole entrare in contatto con il mondo di asini, pony, api e animali da cortile. Tra le opzioni più apprezzata c’è la visita dell’orto botanico in sella ai pony, ma anche la possibilità di accudire gli asini e di prendere parte alla raccolta dell’uva.

Il ristorante propone piatti tipici della tradizione con prodotti locali lavorati con passione e maestria, seguendo la stagionalità per offrire un menu sempre nuovo, che si rinnova di settimana in settimana. Presso lo spaccio è possibile, inoltre, acquistare i prodotti della fattoria.

Fattoria di Maiano, Via Benedetto da Maiano, 11 – 50014, Fiesole (FI)

Agriturismo Lucatello

Gli alpaca in Toscana? Sì, presso l’agriturismo Lucatello sarà possibile far conoscere questo particolare animale ai più piccoli e anche farci una passeggiata insieme.

Le attività proposte dalla struttura sono davvero molte, dal maneggio alla fattoria didattica, fino alle escursioni nel Parco Nazionale Foreste Casentinesi e le avventurose ricerche di animali come il cervo seguendo le sue tracce. E poi, ancora, pic-nic al tramonto, lezioni di cucina e sulle erbe aromatiche e la possibilità di diventare contadini per un giorno. Il ristorante segue la stagionalità e la reperibilità di prodotti sempre freschi.

Agriturismo Lucatello, Località San Donato, 24 – 52015, Pratovecchio (AR)

Fattoria La Principina

Incastonata nella Maremma, la Fattoria La Principina è una vera e propria oasi di relax pensata per tutta la famiglia. Le possibilità per i bambini sono praticamente infinite, tra le piscine e le attività a contatto con gli animali della fattoria e la natura, per imparare e conoscere e curare l’orto e apprezzarne i prodotti.

E poi fitness, cabaret, musical, tiro con l’arco, giochi, acquagym, ce n’è davvero per tutti i gusti a ogni ora della giornata. La struttura dispone di un’area giochi attrezzata e di uno staff per l’animazione, così da permettere ai piccoli di divertirsi in totale sicurezza e ai grandi di concedersi un po’ di tranquillità, magari presso la spa, con un massaggio o prendendo parte a una lezione di fitness o giocando a tennis. Tantissime le possibilità anche dal punto di vista gastronomico con ristoranti per ogni palato.

Fattoria La Principina, via dei Girasoli, Località Principina Terra – 58100, Grosseto

Baugiano Oasi agrituristica

Azienda agricola di piccole dimensioni, l’Oasi agrituristica Baugiano propone splendidi progetti educativi per coinvolgere i più piccoli in attività a contatto con gli animali e l’orto. I bambini hanno anche la possibilità di addentrarsi in bosco fatato, alla scoperta del villaggio di fate e folletti.

Ma le attività e la voglia di stupire non mancano mai, con laboratori e proposte che porteranno i bambini a fare la pasta fresca, l’aceto di mele, produrre il formaggio, conoscere le api, tornare nella preistoria al parco tematico sul neolitico e tanto altro ancora. In tavola rivivono i sapori autentici della tradizione, per una struttura che mette i bambini al centro e gli permette di essere protagonisti assoluti, tra asinelli, galline, caprette, cavalli, conigli e anche gli alpaca.

Baugiano Oasi agrituristica, via delle Ginestre, 29 – 51039, Quarrata (PT)

Foto in copertina di Irina Novikova da Pexels

In breve Trascorrere una giornata o una vacanza in famiglia nella splendida cornice della Toscana a contatto con la natura e gli animali è qualcosa di unico e straordinario che arricchisce i rapporti e regala emozioni da custodire per sempre.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.