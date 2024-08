10 cascine e agriturismi con animali vicino Milano dove andare con i bambini

Una gita in una cascina o in un agriturismo con animali è l’occasione perfetta per godere dell’aria fresca della campagna, della cucina buona e genuina, dei sapori di una volta e di tanto tempo da trascorrere insieme, magari scoprendo alcune tradizioni agricole, scoprendo come si prepara il formaggio o coccolando gli animali della fattoria. A volte, poi, è possibile fare acquisti, portando a casa prodotti genuini da consumare insieme nei giorni successivi. Gli ingredienti per una bella giornata in famiglia ci sono tutti, basterà ricordarsi di prenotare per tempo per non avere brutte sorprese! Spesso non è necessario allontanarsi troppo dalla città per trovare cascine e agriturismi con animali: ecco ad esempio alcuni indirizzi di luoghi vicino a Milano dove è possibile vivere questa esperienza!

La Torrazza



Qui è possibile assaporare carni, salumi, vino, olio e dolci di produzione interna, genuini e freschissimi. Il ristorante dispone di una grande sala interna, ma per i bambini sono disponibili anche un parco giochi e una zona dedicata agli animali. All’interno della struttura è ospitato anche un maneggio: una lezione di equitazione potrebbe aggiungere un’emozione in più alla vostra giornata in famiglia!

L’agriturismo si trova in Via G. Matteotti, 2C a Cambiago, MI.

Cascina Guzzafame



Questa cascina a pochi passi da Milano offre la possibilità di fare diverse attività con i bambini e di trascorrere così una giornata piacevole. Ci sono infatti in programma (soprattutto nel weekend) tante attività educative dedicate a bambini di tutte le età e visite alla stalla con gli animali. Chi lo desidera, poi, potrà festeggiare qui il proprio compleanno, in mezzo alla natura. Il ristorante, infine, permette di assaporare i piatti della tradizione lombarda, spesso preparati con ingredienti di produzione propria. Un giro alla Bottega è d’obbligo prima di tornare a casa, per portare con sé tanti prodotti genuini.

La cascina si trova a Gaggiano, MI.

Le Cave del Ceppo



Natura, giochi, tanto spazio per muoversi liberamente e cibo genuino e sano sono gli ingredienti principali di una giornata a Le Cave del Ceppo, una fattoria immersa nel verde del parco dell’Adda dove sarà possibile stare a contatto con la natura e svolgere tante attività. Vicino alla struttura sono ospitati tanti animali come cavalli, asini, capre, galline e conigli; non manca nemmeno un bel parco giochi a disposizione di tutti i bimbi. Grandi e piccini rimarranno poi conquistati dalla cucina lombarda, dai risotti e da salumi e formaggi prodotti in loco. Qui è possibile anche organizzare una festa di compleanno per i bimbi, anche in caso di maltempo, con tanto di battesimo della sella per chi lo desidera.

La fattoria si trova in Via Val di Porto, 28 a Trezzo sull’Adda, MI.

L’Agricola



L’Agricola di Lainate offre davvero tante possibilità di svago e di divertimento in mezzo alla natura e agli animali per tutta la famiglia. Qui infatti si può partecipare a laboratori ed esperienze per bimbi di età compresa tra i 2 e i 10 anni, visite guidate alla fattoria e ai suoi animali, tra cui ci sono pony, daini, mucche, asini, capre, pecore, galline, oche e conigli, oppure organizzare un compleanno nelle stalle (nel periodo estivo e primaverile). Non manca nemmeno un parco giochi per bimbi di tutte le età e ben due ristoranti dove mangiare tutti insieme; l’offerta è completata da una gelateria, da una caffetteria e da una amburgheria.

L’Agricola si trova in Via Rho, 90 a Lainate, MI.

Cascina Reina



Cascina Reina si trova a metà strada tra Milano e Bergamo e offre la possibilità di stare all’aperto, giocando in un bel parco giochi o facendo conoscenza degli animali ospitati nella struttura. Non solo: la chicca è il museo agricolo, con tanti trattori che faranno la gioia dei più piccoli. Nel periodo estivo, inoltre, si può prenotare uno spazio esterno, acquistare la carne sul posto e fare una grigliata fai da te. Una buona alternativa è l’Agri-Street, un gazebo all’aperto che serve carne alla griglia e patatine fritte da gustare all’aperto, senza servizio al tavolo.

La cascina si trova in Via Bariano a Caravaggio, BG.

Cascina Bosco



In questo agriturismo a conduzione famigliare vicino a Milano è possibile prendersi una pausa dai ritmi frenetici che caratterizzano le nostre giornate in città. Qui ci si può dedicare a percorsi sensoriali, visite agli animali e laboratori in cui i bambini potranno imparare tante cose, ad esempio come si prepara il formaggio o come accudire gli animali della fattoria. La struttura offre anche un centro estivo per bambini da 4 a 7 anni, con tante attività legate alla cura dell’orto e degli animali. Non manca ovviamente un ristorante in cui mangiare tutti insieme tanti piatti freschi e saporiti.

L’agriturismo si trova a Cascina Bosco, Pessano con Bornago, MI.

Da Pippo

Questo agriturismo offre ampi spazi ai suoi ospiti, grandi e piccini: la struttura si trova infatti all’interno di una corte ristrutturata inserita in 250 ettari di terreno immersi nella campagna, lontano dai ritmi frenetici della città. Il fiore all’occhiello è la cucina tradizionale lombarda, con un ristorante che offre menu stagionali in cui la polenta non manca mai. I bambini potranno fare visita agli animali della fattoria: nel cortile sono ospitate mucche, caprette e galline.

L’agriturismo si trova in Piazza Grassi, 3 a Cassignanica, Rodano, MI.

Cascina Selva

Un altro indirizzo non lontano da Milano in cui trascorrere una giornata o un breve soggiorno con i bambini è Cascina Selva: si tratta di un agriturismo, ma anche bed&breakfast e fattoria didattica accreditata da Regione Lombardia, che offre giornate didattiche a contatto con la natura per gruppi e scolaresche. Per i bambini sono in programma tante attività come la visita agli animali della fattoria, la mungitura della mucche, la preparazione di pane e biscotti e percorsi alla scoperta delle lucciole. Il ristorante offre una cucina che sfrutta i prodotti dei propri campi e del proprio allevamento oppure provenienti da realtà agricole del territorio; dal 2006 è presente anche un caseificio che produce formaggi freschi e stagionati.

La cascina si trova a Ozzero, MI.

La Botanica (Lentate sul Seveso)



La Botanica è un’antica tenuta immersa nel Parco delle Groane. Le proposte per bambini e famiglie sono davvero tanti: i più piccoli potranno infatti imparare a prendersi cura di un pony, ad allattare un vitellino oppure a preparare il formaggio. Nella struttura è presente anche il ristorante Convivio, che offre anche la possibilità di un pic nic sul prato, Lattelier con la vendita diretta di prodotti, e la fattoria didattica, con percorsi per avvicinare bambini e adulti agli animali e alla natura.

L’azienda agricola si trova in Via Filippo Gerbino, 33 a Lentate sul Seveso, MB.

Agriturismo Ranza (Milano)

Questo agriturismo si trova a Milano, nel cuore del Parco Nord: è quindi perfetto per trascorrere qualche ora a contatto con la natura senza allontanarsi dalla città. Qui viene tenuta viva la tradizione della pastorizia, tramandata di generazione in generazione: si potranno così vedere pecore e mucche che pascolano tranquillamente all’aria aperta. Il ristorante è aperto solo su prenotazione, in modo da poter preparare il cibo in base al numero di ospiti.

L’agriturismo si trova in Via Finanzieri d’Italia, 14 a Milano.

Foto in copertina di Los Muertos Crew da Pexels

