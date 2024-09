11 cascine e agriturismi con animali vicino Roma dove andare con i bambini

Tra le cose da fare nei weekend con i bambini (e non solo), la Capitale non manca di proposte: ci sono molte cascine e agriturismi con animali vicino Roma in cui recarsi con tutta la famiglia per una giornata di spensieratezza. Le cascine e gli agriturismi sono un’ottima scelta quando ci si vuole concedere una giornata di divertimento e di relax in mezzo al verde, a contatto con la natura e con gli animali, ma senza allontanarsi troppo dalla città. Molte di queste strutture non offrono ai bambini e alle loro famiglie la possibilità di avvicinarsi a tanti animali della fattoria, ma anche spazi per giocare, laboratori interessanti, cibi buoni e genuini e a volte anche prodotti da portare a casa e da mangiare insieme nei giorni successivi.

La Fattoria di Valentino

La Fattoria di Valentino si trova in zona Castelli Romani, immersa nel verde ma a pochi chilometri da Roma. Su un’area di cinque ettari offre tanti spunti di osservazione per la didattica: un’area boschiva con la vegetazione tipica della zona, un laghetto con anatre e carpe, aiuole colorate, l’Hortus Conclusus con i suoi vialetti, la Spiaggetta con il Palmetum, il pergolato per le attività didattiche. Non solo: ci sono anche un ristorante, un’area pic nic, una zona con gli animali, il treno Nino e tanto spazio in cui organizzare feste per bambini.

La Fattoria di Valentino, Via Castagnole, 24 a Marino loc. Frattocchie (RM)

La Fattorietta

Questa piccola fattoria si trova proprio nel cuore di Roma, a pochi chilometri da Piazza San Pietro. Si tratta di una Fattoria Sociale che si occupa principalmente di didattica ambientale rivolta alle scuole. Promuove inoltre tante attività ludico ricreative per famiglie e promuove il reinserimento socio-lavorativo di persone fragili. Ogni domenica vi si svolgono attività per bambini come il giro in fattoria, il battesimo della sella e tanti laboratori.

La Fattorietta, Vicolo del Gelsomino, 68 a Roma

Casale Bicocca

Questo agriturismo per famiglie dista solo una mezz’ora dal centro di Roma: si tratta di una fattoria didattica in mezzo al verde, con animali da fattoria e da cortile, tanti ettari di terreno coltivato e giochi per bambini. Grazie al personale specializzato, i bimbi potranno svolgere tante attività all’aperto, scoprendo i segreti dell’orto, della fattoria e della cura degli animali.

Casale Bicocca, Via del Casale Bicocca, 48 a Roma

La Melazza



Ogni weekend l’agriturismo La Melazza offre un pranzo per famiglie e tanti giochi e attività divertenti per i bambini, che potranno divertirsi a contatto con la natura e con gli animali della fattoria didattica. Tra le attività proposte ci sono ad esempio il battesimo della sella, la visita alla scuderia, l’animazione country, giochi, spettacoli e tanti laboratori.

La Melazza, Vicolo Monte Pineta, 5 a Cesano (RM)

Colle dell’Acero

Tra le cascine e agriturismi con animali di Roma c’è anche Colle dell’Acero, un posto che offre ottimo cibo e tante opportunità di divertimento e di svago per tutta la famiglia. Al suo interno si possono infatti trovare un grande parco ben tenuto, una fattoria con gli animali, un’area pic nic, un’area giochi interna ed esterna e tanto spazio in cui organizzare feste ed eventi privati. C’è inoltre la possibilità di scoprire tanti percorsi in bici.

Colle dell’Acero, Via Colle dell’Acero, 14 a Velletri (RM)

Casale del Castellaccio

Questa azienda agricola nei pressi di Roma è famosa non solo per la cucina genuina e per la vendita di carne di qualità, ma anche per la sua fattoria didattica che offre percorsi per bambini e adulti. La tenuta si estende per circa 200 ettari nella campagna romana, tra boschi, uliveti, pascoli e campi agricoli; qui si può trovare anche una zona archeologica-naturalistica che presenta le rovine dell’antico insediamento medioevale di Castel Campanile.

Casale del Castellaccio, Via di Castel Campanile, 581 a Fiumicino (RM)

La Mucca Ballerina



L’agriturismo La Mucca Ballerina, nato nel 2012, è situato nel Parco di Veio, in provincia di Roma. Qui si allevano mucche, cavalli, pecore e animali da cortile e si coltivano ortaggi e frutta che vengono usati all’interno del ristoro agrituristico. Qui, in un ambiente rustico a famigliare, si possono gustare cibi semplici e genuini e conoscere gli animali dell’allevamento. Si possono inoltre acquistare prodotti freschi prodotti in loco.

La Mucca Ballerina, Via dei Martiri della Storta, 115 a Roma

La Fattoria degli Animali



Immersa nella pineta di Castel Fusaro, La Fattoria degli Animali occupa un’area di oltre 40.000 mq, in cui si possono trovare un parco dedicato agli animali domestici che hanno aiutato l’uomo nella sua storia, il Carezza Zoo dove i bimbi possono interagire con gli animali della fattoria e aree in cui è possibile organizzare feste, eventi e barbecue. I piccoli potranno inoltre cavalcare simpatici pony, asinelli e cammelli, un’esperienza davvero emozionante!

La Fattoria degli Animali, Via di Castel Fusano, 210 a Roma

Agriturismo La Cerquetta



L’agriturismo La Cerquetta si propone di avvicinare i bambini alla campagna e agli animali della fattoria, che spesso i bimbi che vivono in grandi città non hanno modo di conoscere da vicino. Qui bambini e ragazzi potranno scoprire tutto il ciclo di vita di uno dei prodotti che finiscono sulle nostre tavole, come ad esempio il formaggio, la marmellata o gli ortaggi. Il ristorante è aperto dal lunedì al venerdì per piccoli gruppi, mentre nel fine settimana è aperto al pubblico con menu fisso.

Agriturismo La Cerquetta, Via di Quarto Conca, 208 a Fonte Nuova (RM)

Ars Naturae



L’Agriturismo Ars Naturae, a 20 km circa da Roma, si estende per 30 ettari tra bosco e campi ed è composto da cinque casolari: la zona ristoro, la stalla e i tre edifici con camere ed appartamenti. Qui grandi e piccini possono svolgere diverse attività sportive, dedicarsi a passeggiate nei boschi, fare percorsi sensoriali nella natura, rinfrescarsi nella piscina con acqua salata oppure imparare ad andare a cavallo con la guida di istruttori qualificati. Non solo: chi ha un cane potrà dedicarsi a tante attività ludiche, ricreative ed educative insieme al proprio amico a quattro zampe, sempre con la supervisione di educatori cinofili abilitati!

Ars Naturae, Via Pietro Egidi, 58 al Km 10 di Via del Casale di Sant’ Angelo a Roma

Nella Vecchia Fattoria Mentana



In questo casale tutto è pensato per avvicinare i bambini alla natura tramite il gioco e la creatività, dando loro la possibilità di fare nuove esperienze e di crescere in modo sano. La fattoria didattica, ad esempio, è attrezzata per ricevere i bambini in sicurezza, con area ristoro al chiuso, parco giochi, mercatino con prodotti bio aziendali, laboratori didattici con personale specializzato, percorsi formativi per tutte le età. Qui potranno interagire in sicurezza galline, oche, conigli, caprette, mucche, pecore e pony, con la guida di personale specializzato. Potranno inoltre scegliere tra tantissimi laboratori, tutti molto formativi e divertenti, portando a casa i frutti del loro lavoro.

Nella Vecchia Fattoria, Via Dei Cannetacci, 86 a Mentana (RM)

In copertina foto di Pezibear da Pexels

In breve Le cascine e gli agriturismi con animali spesso danno la possibilità di trascorrere qualche ora all’aria aperta senza allontanarsi troppo dalla città. Non mancano le opportunità nemmeno a Roma: ci sono molti indirizzi che offrono diverimento, contatto con la natura e prodotti genuini.

