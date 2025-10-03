10 cascine e agriturismi con animali vicino Milano dove andare con i bambini

Una gita in una cascina o in un agriturismo con animali è l’occasione perfetta per godere dell’aria fresca della campagna, della cucina buona e autentica, dei sapori di una volta e di tanto tempo da trascorrere insieme, magari scoprendo alcune tradizioni agricole, imparando come si prepara il formaggio o coccolando gli animali della fattoria. A volte, poi, è possibile fare acquisti, portando a casa prodotti fatti in loco da consumare insieme nei giorni successivi.

Gli ingredienti per una bella giornata in famiglia ci sono tutti, basterà ricordarsi di prenotare per tempo per non avere brutte sorprese! Spesso non è necessario allontanarsi troppo dalla città per trovare cascine e agriturismi con animali.

1) La Torrazza



Qui è possibile assaporare carni, salumi, vino, olio e dolci di produzione propria, genuini e freschissimi. Il ristorante dispone di una grande sala interna, ma per i bambini sono disponibili anche un parco giochi e una zona dedicata agli animali. All’interno della struttura è ospitato anche un maneggio: una lezione di equitazione potrebbe aggiungere un’emozione in più alla vostra giornata in famiglia!

Agriturismo La Torrazza

Indirizzo: via G. Matteotti, 2C a Cambiago, MI

2) Cascina Guzzafame



Questa cascina a pochi passi da Milano offre la possibilità di fare diverse attività con i bambini e di trascorrere così una giornata piacevole. Ci sono infatti in programma (soprattutto nel weekend) tante attività educative dedicate a bambini di tutte le età e visite alla stalla con gli animali. Chi lo desidera, poi, potrà festeggiare qui il proprio compleanno in mezzo alla natura. Il ristorante, infine, permette di assaporare i piatti della tradizione lombarda, spesso preparati con ingredienti di produzione propria. Un giro alla Bottega è d’obbligo prima di tornare a casa, per portare con sé tanti ottimi prodotti.

Cascina Guzzafame

Indirizzo: Località Cascina Guzzafame, Gaggiano, MI

3) Le Cave del Ceppo

Natura, giochi, tanto spazio per muoversi liberamente e cibo autentico e sano sono gli ingredienti principali di una giornata a Le Cave del Ceppo, una fattoria immersa nel verde del parco dell’Adda dove sarà possibile stare a contatto con la natura e svolgere numerose attività.

Vicino alla struttura sono ospitati tanti animali come cavalli, asini, capre, galline e conigli; non manca nemmeno un bel parco giochi a disposizione di tutti i bimbi. Grandi e piccini rimarranno poi conquistati dalla cucina lombarda, dai risotti e da salumi e formaggi prodotti in loco. Qui è possibile anche organizzare una festa di compleanno per i bimbi, anche in caso di maltempo, con tanto di battesimo della sella per chi lo desidera.

Agriturismo Le Cave del Ceppo

Indirizzo: via Val di Porto, 28 – Trezzo sull’Adda, MI

4) L’Agricola

L’Agricola di Lainate offre davvero tante possibilità di svago e di divertimento in mezzo alla natura e agli animali per tutta la famiglia. Qui, infatti, si può partecipare a laboratori ed esperienze per bimbi, visite guidate alla fattoria e ai suoi animali, tra cui ci sono asini, capre, mucche, pecore, galline, oche e tacchini, oppure organizzare un compleanno in fattoria. Non manca nemmeno un parco giochi per bimbi di tutte le età e ben due ristoranti dove mangiare tutti insieme; l’offerta è completata da una gelateria, da una caffetteria e da una hamburgeria.

L’Agricola

Indirizzo: via Rho 90, Lainate, MI

5) Cascina Reina



Cascina Reina si trova a metà strada tra Milano e Bergamo e offre la possibilità di stare all’aperto, giocando in un bel parco giochi o facendo conoscenza degli animali ospitati nella struttura. Non solo: la chicca è il museo agricolo, che ospita tanti attrezzi usati per lavorare nei campi, che non potranno che affascinare e incuriosire i più piccoli. Nel periodo estivo, inoltre, si può prenotare uno spazio esterno, acquistare la carne sul posto e fare una grigliata fai da te.

Cascina Reina

Indirizzo: Via Bariano, Caravaggio, BG

6) Cascina Bosco



In questo agriturismo a conduzione famigliare vicino a Milano è possibile prendersi una pausa dai ritmi frenetici che caratterizzano le nostre giornate in città. Qui ci si può dedicare a percorsi sensoriali, visite agli animali e laboratori in cui i bambini potranno imparare tante cose, ad esempio come si prepara il formaggio o come accudire gli animali della fattoria. La struttura offre anche un centro estivo per bambini da 4 a 7 anni, con tante attività legate alla cura dell’orto e degli animali. Non manca ovviamente un ristorante in cui mangiare tutti insieme tanti piatti freschi e saporiti.

Agriturismo Cascina Bosco

Agriturismo Cascina Bosco, Pessano con Bornago, MI

7) Da Pippo

Questo agriturismo offre ampi spazi ai suoi ospiti, grandi e piccini: la struttura si trova infatti all’interno di una corte ristrutturata immersa nella campagna, lontano dai ritmi frenetici della città. Il fiore all’occhiello è la cucina tradizionale lombarda, con un ristorante che offre menù composti di cibi genuini prodotti dall’azienda agricola di famiglia. I bambini potranno fare visita agli animali della fattoria ospitati nel cortile.

Agriturismo Da Pippo,

Indirizzo: Piazza Grassi 3, Cassignanica, Rodano, MI

8) Cascina Selva

Un altro indirizzo non lontano da Milano in cui trascorrere una giornata o un breve soggiorno con i bambini è Cascina Selva: si tratta di un agriturismo, ma anche bed&breakfast e fattoria didattica accreditata da Regione Lombardia, che offre giornate didattiche a contatto con la natura per gruppi e scolaresche.

Per i più piccoli sono in programma tante attività che raccontano la vita dell’agricoltore e permettono ai bimbi di relazionarsi con gli animali, oltre a laboratori in cui preparare pane e biscotti. Il ristorante offre una cucina che sfrutta i prodotti dei propri campi e del proprio allevamento oppure provenienti da realtà agricole del territorio; dal 2006 è presente anche un caseificio che produce formaggi freschi e stagionati.

Cascina Selva

Indirizzo: Cascina Selva, Ozzero, MI

9) La Botanica (Lentate sul Seveso)

La Botanica è un’antica tenuta immersa nel Parco delle Groane. Le proposte per bambini e famiglie sono davvero tante: i piccoli potranno infatti imparare a prendersi cura di un pony, ad allattare un vitellino, oppure a preparare il formaggio. Nella struttura è presente anche il ristorante Convivio, Lattelier con la vendita diretta di prodotti, e la fattoria didattica, con percorsi per avvicinare bambini e adulti agli animali e alla natura. In estate, poi, sono previsti laboratori didattici con frequenza settimanale.

Azienda agricola La Botanica

Indirizzo: via Filippo Gerbino 33, Lentate sul Seveso, Birago MB

10) Agriturismo Ranza (Milano)

Questo agriturismo si trova a Milano, nel cuore del Parco Nord: è quindi perfetto per trascorrere qualche ora a contatto con la natura senza allontanarsi dalla città. Qui viene tenuta viva la tradizione della pastorizia, tramandata di generazione in generazione: si potranno così vedere pecore e mucche che pascolano tranquillamente all’aria aperta. Il ristorante è aperto solo su prenotazione, in modo da poter preparare il cibo in base al numero di ospiti.

Agriturismo Ranza

Indirizzo: via Finanzieri d’Italia 14, MI

Foto in copertina di Los Muertos Crew da Pexels

In breve Gli agriturismi e le cascine vicino a Milano sono l’ideale per trascorrere qualche ora lontano dalla frenesia della città, a contatto con la natura. Oltre ad un buon pranzo in famiglia, i bimbi potranno sperimentare tanti laboratori ed entrare in contatto con gli animali.

