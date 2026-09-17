I peluche sono amici inseparabili dei bambini: li accompagnano nel gioco, passano dai pavimenti al lettino e vengono costantemente manipolati e messi in bocca. Nel tempo le fibre tessili accumulano non solo sporco visibile, ma anche saliva, polvere, acari e allergeni.

Lavarli correttamente è fondamentale per la salute del bambino, ma richiede accortezze diverse rispetto a un normale capo d’abbigliamento per preservarne la sicurezza e la forma. Prima di metterlo in lavatrice o di immergerlo nell’acqua è perciò fondamentale controllare l’etichetta e seguire le indicazioni del produttore.

La check-list preliminare di sicurezza

Prima di qualsiasi trattamento (in acqua o a secco), ogni genitore dovrebbe eseguire tre verifiche fondamentali:

Ispezione delle cuciture e delle parti applicate : controllare la tenuta di occhi, nasi e dettagli di plastica. Il lavaggio può allentare fili e trasformare piccoli dettagli in un immediato pericolo di soffocamento per i più piccoli

: controllare la tenuta di occhi, nasi e dettagli di plastica. Il lavaggio può allentare fili e trasformare piccoli dettagli in un immediato pericolo di soffocamento per i più piccoli Verifica dei dispositivi interni : accertarsi dell’assenza di carillon, scatole sonore o sensori elettronici. Se presenti e non rimovibili tramite velcro, il lavaggio in immersione è tassativamente escluso

: accertarsi dell’assenza di carillon, scatole sonore o sensori elettronici. Se presenti e non rimovibili tramite velcro, il lavaggio in immersione è tassativamente escluso Analisi dei materiali: i peluche moderni sono spesso in poliestere o acrilico, ma i modelli vintage o ecologici possono contenere imbottiture in lana, pula di farro o fibre naturali, che richiedono trattamenti specifici.

Lavare i peluche in lavatrice

Prima di mettere il peluche nel cestello, è bene verificare le indicazioni del produttore e controllare che non presenti parti delicate, elettroniche o facilmente staccabili. Se il lavaggio in lavatrice è consentito, scegliere il programma indicato sull’etichetta e rispettare la temperatura massima prevista: non è necessario aumentare la temperatura per ottenere un lavaggio più efficace.

Molti peluche moderni tollerano il lavaggio meccanico. Se l’etichetta lo consente, il metodo più sicuro prevede di inserire il pupazzo in una rete salva-bucato (o una federa di cuscino ben chiusa) per proteggere il pelo e gli elementi di plastica dagli urti contro il cestello. Ci sono poi delle indicazioni da rispettare:

Programma e detergente : selezionare un ciclo per capi delicati con una forza di centrifuga ridotta (massimo 600-800 giri), usando esclusivamente un detergente liquido per l’infanzia, ipoallergenico e privo di profumazioni persistenti, riducendo la dose della metà per evitare accumuli di schiuma nell’imbottitura

: selezionare un ciclo per capi delicati con una forza di centrifuga ridotta (massimo 600-800 giri), usando esclusivamente un detergente liquido per l’infanzia, ipoallergenico e privo di profumazioni persistenti, riducendo la dose della metà per evitare accumuli di schiuma nell’imbottitura Temperatura: i lavaggi a 30°C o 40°C preservano le fibre ma non eliminano gli acari della polvere. Se il bambino soffre di allergie, meglio evitare di alzare la temperatura (rischiando di sciogliere le colle interne): aggiungete invece un additivo igienizzante per il bucato dei neonati nella vaschetta dell’ammorbidente.

Quali peluche lavare a mano

Quando l’etichetta riporta il simbolo della bacinella con la mano, il lavaggio in lavatrice va evitato. Si raccomanda invece di immergere il peluche in acqua tiepida con pochissimo detergente delicato, procedendo a lavarlo massaggiando delicatamente il tessuto, senza sfregare eccessivamente.

Il passaggio cruciale è il risciacquo: l’imbottitura agisce come una spugna e richiede ripetuti cambi d’acqua per eliminare ogni traccia di sapone che, altrimenti, potrebbe irritare la pelle del bambino. È fondamentale non strizzare né torcere mai il giocattolo: per eliminare l’acqua in eccesso, è preferibile avvolgerlo in un asciugamano pulito ed esercitare una pressione decisa ma delicata, evitando di deformarlo.

Quando fare il lavaggio a secco

Il simbolo del cerchio (secondo la norma internazionale ISO 3758:2023) indica la manutenzione tessile professionale. Sebbene alcune etichette lo prescrivano, per gli oggetti destinati all’infanzia e alla prima infanzia il lavaggio a secco può però presentare delle controindicazioni.

I processi professionali spesso utilizzano solventi chimici stabili (come il percloroetilene). Poiché i bambini tendono a succhiare e stringere i peluche al viso, il rischio di inalazione o ingestione di residui chimici volatili raccomanda prudenza. Se il lavaggio a secco è l’unica opzione per non distruggere il giocattolo, meglio lasciare aerare il peluche all’esterno per diversi giorni prima di riconsegnarlo al bambino.

L’alternativa casalinga: il lavaggio a secco ecologico con bicarbonato

Per i peluche che non tollerano l’immersione in acqua a causa di componenti delicati o colle idrosolubili, è possibile ricorrere a un lavaggio a secco casalingo sfruttando le proprietà del bicarbonato di sodio.

Questa sostanza agisce come un assorbitore naturale, capace di neutralizzare gli odori e intrappolare le particelle di sporco, grasso e polvere depositate sulle fibre. Il procedimento prevede di inserire il giocattolo all’interno di un sacchetto di plastica pulito e robusto, aggiungendo da due a quattro cucchiai di bicarbonato.

Dopo aver sigillato il sacchetto, questo va agitato energicamente per circa un minuto per distribuire la polvere in modo uniforme. Si raccomanda un tempo di posa di circa 2-3 ore; per un’azione igienizzante e antiacaro d’urto, il sacchetto sigillato può essere contestualmente messo nel congelatore per la durata del trattamento.

Infine, il peluche va estratto e spazzolato accuratamente con una spazzola a setole morbide o aspirato alla minima potenza con un beccuccio protetto da una calza di nylon, così da rimuovere ogni residuo prima di riconsegnarlo al bambino.

Consigli e prodotti utili

Per lavare un peluche non servono necessariamente prodotti specifici: un detergente per bucato e una rete per il lavaggio possono essere sufficienti. Si consiglia però di inserirli in una rete da bucato o in una federa pulita ben chiusa e di utilizzare il ciclo delicato con una piccola quantità di normale detergente.

Se il peluche presenta una macchia evidente, si può pretrattare la zona con una piccola quantità di detergente liquido prima di procedere al lavaggio. È però meglio evitare di aggiungere disinfettanti, smacchiatori o altri prodotti non necessari. Per i giocattoli destinati ai bambini, infatti, la pulizia deve essere effettuata con prodotti delicati e nel rispetto delle indicazioni di manutenzione, così da preservarne sia l’integrità sia la sicurezza.

Chanteclair Vert Ecodetergente Capi Delicati Bebè è ideale per lavare a mano e in lavatrice i capi dei più piccoli. La sua formula è creata con il 100% di tensioattivi di origine vegetale. È ipoallergenica, senza coloranti, dermatologicamente testata, nichel, mercurio, piombo, cobalto, cromo tested.

Artsana Chicco Sensitive Detersivo Bucato Ipoallergenico, grazie alla sua formula Odour off technology, rimuove le macchie e gli odori, lasciando il bucato del bambini pulito e delicatamente profumato. È adatto per lavaggi a mano e in lavatrice a temperature basse e alte, senza residui.

Nuncas Vegetale Detergente Baby elimina residui organici e macchie di cibo anche a basse temperature. È arricchito con Tea Tree oil per neutralizzare gli odori sgradevoli, inoltre è eco sostenibile, con principi attivi 100% vegetali, biodegradabili e la confezione è in plastica riciclata e riciclabile.

Come asciugare i peluche senza rovinarli

L’asciugatura è la fase più critica: un’imbottitura che rimane umida all’interno per più di 24 ore diventa il terreno di coltura ideale per muffe e colonie batteriche fungine, invisibili ma pericolose per le vie respiratorie del bambino.

Se l’etichetta consente l’uso dell’asciugatrice, utilizzate un ciclo a bassa temperatura (programma delicati/lana). Il movimento controllato aiuterà anche a rigonfiare l’imbottitura, restituendo morbidezza al pelo.

Se bisogna invece asciugarlo all’aria, si deve posizionare il peluche in orizzontale su uno stendino, lontano dalla luce diretta del sole (che può sbiadire i colori) e da fonti di calore diretto come i radiatori. Prima di ridarlo al bambino, esercitate una forte pressione al centro del pupazzo per verificare che non vi sia alcuna sensazione di umidità residua nel cuore dell’imbottitura.

Foto di copertina di Abdurrahim Israfilov da Pexels

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Fonti / Bibliografia Nuncas Vegetale Detergente Baby - per Indumenti Bambini e Neonati - 750 ml : Amazon.it: Salute e cura della personaNuncas Vegetale Detergente Baby - per Indumenti Bambini e Neonati - 750 ml : Amazon.it: Salute e cura della persona

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