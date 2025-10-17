Tra i preparativi più divertenti e coinvolgenti per i bambini, in vista della notte del 31 ottobre, c’è senza dubbio l’allestimento di casa. Per creare un’atmosfera da brividi si può puntare sul fai da te oppure, se si ha poco tempo, optare per l’acquisto di addobbi già pronti: l’importante è scatenare la creatività!

Dar vita con le proprie manine a lavoretti a tema per la festa di Halloween è una grande soddisfazione per i bimbi. E vederli cimentare, divertendosi un mondo, nell’ideazione e creazione di tante decorazioni da appendere tutti insieme per casa è una gioia anche per i grandi.

1) Festone spettrale

Un classico intramontabile, adatto anche per il party di Halloween: semplicissimo e veloce da realizzare, il festone si presta benissimo ad essere realizzato dai bimbi, i quali potranno disegnare sui cartoncini colorati le forme che preferiscono e ritagliarle. Basterà aggiungere qualche dettaglio a pennarello, come gli occhietti e le bocche di zucche e fantasmini, e il gioco è fatto!

Occorrente

Filo di spago

cartoncini colorati (nero, arancione) e bianco

pennarello nero e matita

mollettine di legno

forbici

Procedimento

Disegnate sui cartoncini colorati vari simboli tipici della festa di Halloween (come zucche, fantasmi e pipistrelli), decorate le forme con vari dettagli e ritagliatele. Infine, appendete il filo di spago e usate le mollettine per completare il festone. Si possono realizzare più festoni uguali, oppure scatenarsi nella realizzazione di tante sagome diverse per creare decorazioni di vario tipo.

2) Lanterne-ragno

Per chi ha poco tempo a disposizione, ma non vuole rinunciare al piacere di realizzare dei simpatici fai da te coi piccoli di casa, le lanterne sono la soluzione ideale: bastano davvero pochi materiali e il procedimento è davvero semplicissimo. E il risultato? Sbalorditivo!

Occorrente

Barattoli di vetro

cotone

catenine luminose o candeline a led

ragni adesivi e ragnetti in plastica

Procedimento

Inserite sul fondo dei barattoli i lumini a led e riempite di cotone i contenitori. Ultimate le lanterne incollando gli adesivi o decorando semplicemente con i ragnetti di plastica. Le lanterne si prestano molto bene ad essere posizionate sui davanzali delle finestre, in veranda, all’ingresso di casa o sui tavoli esterni in giardino.

3) Ghirlanda black&orange

Per accogliere gli amichetti alla festa di Halloween facendoli entrare subito nel giusto mood, la ghirlanda alla porta è quello che ci vuole: un po’ più laboriosa rispetto ai precedenti lavoretti, e quindi adatta ai bimbi più grandi, sa regalare grandi soddisfazioni una volta appesa.

Occorrente

Formine e fiocco di feltro o pannolenci

pompon colorati

ghirlanda in vimini o vite pronta

gancio per appendere

colla a caldo

Procedimento

Appoggiate la ghirlanda sul piano di lavoro (i più bravi possono realizzarla anche in casa intrecciando rami flessibili di piante come ulivo o salice) e fate scegliere ai bimbi dove inserire i vari elementi decorativi: naturalmente, il successivo passaggio di incollaggio dei decori con un goccio di colla a caldo spetterà a un adulto. Posizionate in cima al cerchio un bel fiocchetto e sul retro della ghirlanda un apposito gancio. Lasciate che tutto si attacchi alla perfezione e infine appendete l’addobbo alla porta di casa.

4) Foliage fantasma

A costo zero e perfetti per far divertire bimbi di tutte le età, sono i fantasmini realizzati con foglie autunnali: basterà raccogliere tante belle foglie di forme e dimensioni diverse durante una passeggiata al parco, stendere un foglio o telo protettivo sul tavolo di lavoro e infine sbizzarrirsi a dipingere degli originalissimi spettri, da appendere a mo’ di ghirlanda o da disseminare sulla tavola della merenda.

Occorrente

foglie di varie forme

acrilici o tempere di colore bianco

pennarello nero

pennelli

foglio di cartone per coprire il piano di lavoro

Procedimento

Disponete le foglie sul piano di lavoro e lasciate che i bimbi si divertano a colorarle di bianco (o altri colori ovviamente) in modo da trasformarle in fantasmini. Aggiungete bocche e occhietti coi pennarelli (o sempre utilizzando gli acrilici) e lasciate asciugare completamente. Le foglie sono pronte per essere appese o sparse per tutta casa!

5) Porta mummiesca

Ecco un fai da te davvero spassoso da realizzare coi bimbi: porte di cantine, garage, capanni degli attrezzi (o, per i più audaci, perfino l’ingresso di casa) si prestano benissimo ad essere trasformate in spaventose mummie egizie. Certo, sporcarsi (meglio munirsi di vecchie tute) e sporcare fa parte dei rischi del mestiere, ma per i piccoli di casa sarà davvero una giornata indimenticabile. E che soddisfazione poter entrare a tutti gli effetti nell’oscuro regno della Notte delle Streghe grazie a un magico passaggio segreto!

Occorrente

bende

pittura lavabile in vari colori

rullo per pittura e pennelli

nastro di scotch biadesivo

Procedimento

Dopo aver adeguatamente protetto il pavimento con vecchi teli, non resterà che sbizzarrirsi nella colorazione della porta. Stendete prima col rullo un colore (lavabile!) di fondo (il blu ad esempio) e lasciatelo asciugare completamente per una notte. Procedete l’indomani con la realizzazione di cattivissimi occhietti gialli e lasciate asciugare anche questo dettaglio. Una volta che vi sarete assicurati che il colore sia completamente secco, potrete passare alla fase di bendaggio: utilizzate piccoli pezzetti di scotch biadesivo per tenere ferme e incollare le bende alla porta, ricordando di lasciare libero lo spazio per gli occhi. La porta mummia è pronta a condurre grandi e piccini verso la notte più spaventosa dell’anno.

6) Finestre horror

Trasformate la vostra casa in un luogo spettrale realizzando delle ragnatele di carta. Occorrono semplicemente dei cartoncini non troppo spessi, oppure dei fogli A4 o A3 (a seconda del formato desiderato), delle forbici e un po’ di pazienza.

Occorrente

fogli o cartoncini colorati

forbici

matita

Procedimento

Dato che il procedimento di piegatura rischia di risultare un po’ laborioso, elenchiamo i passaggi per punti: la realizzazione non è affatto complicata, basta solo capire bene gli step.

Piegate un angolo del foglio verso il basso, formando un triangolo

tagliate via la parte in eccesso e ripiegate il triangolo a metà, portando l’angolo in basso a destra in alto a sinistra

ripetete questo passaggio altre 2 volte, fino a ottenere un triangolo ancora più piccolo

disegnate un arco lungo il lato più corto del triangolo e ritagliatelo

ripetete questo step fino all’angolo in alto del triangolo, prestando attenzione a lasciare 2 cm tra ogni arco.

Al termine dei vari passaggi, basterà stendere di nuovo il foglio per vedere finalmente materializzarsi la propria ragnatela di Halloween. Sono davvero tante le idee da cui prendere spunto per realizzare lavoretti di Halloween per i bambini: non vi resta che lasciare libera la fantasia.

7) Zucca intagliata

Non c’è Halloween senza zucca. Una grande zucca di Halloween fai da te, intagliata da un adulto e decorata con la collaborazione dei piccoli di casa, è in grado anche da sola di rievocare il mood di questa ricorrenza tanto amata. Se si preferisce qualcosa di semplice è sufficiente intagliare occhi, naso e bocca, senza dimenticare un bel ghigno malefico. Posizionate all’interno delle piccole candele e il gioco è fatto. Le zucche-lanterna possono essere sfruttate come centrotavola di Halloween o per abbellire il balcone.

Addobbi di Halloween da comprare online e nei negozi

Acquistare festoni e decori già pronti rappresenta una valida alternativa per chi non ha molto tempo a disposizione, oppure per chi non ha troppa fantasia. Su Amazon sono disponibili moltissimi addobbi a tema tra cui poter scegliere per decorare la casa in ogni suo ambiente.

1) Decorazioni per un’atmosfera da brivido in giardino

Iniziamo dalla porta. Come già anticipato per quella fai da te, la ghirlanda di Halloween è ciò che ci vuole per accogliere gli ospiti. Tra ragni, streghe, zucche e fantasmi, non c’è che l’imbarazzo della scelta: appendete la vostra ghirlanda – eventualmente potete aggiungerne una anche all’interno – e, se non ne è già dotata, decoratela con delle lucine colorate per renderla ancora più particolare.

RDDAIPE, Ghirlanda di Halloween 35 cm con luci led. Prezzo: 15,99€

Per decorare l’esterno tornano utili grandi ragnatele finte, ragni giganti e fantasmi spaventosi, da appendere sulla facciata della propria casa, sulla porta di ingresso o da posizionare sul balcone se l’idea della ghirlanda non convince.

Le decorazioni luminose sono indispensabili per creare un’atmosfera paurosa. A seconda delle proprie preferenze è possibile scegliere tra un’infinità di soggetti a tema, dalle zucche alle streghe. Sono molto suggestivi e di impatto questi fantasmini con luci LED impermeabili che resistono a eventuali piogge.

Jonami, Decorazioni Halloween Fantasma da appendere con luci LED 2 pezzi. Prezzo: 12,99€

Da posizionare in giardino o sul balcone, anche queste finte lapidi sono davvero terrificanti e rendono l’atmosfera lugubre e tetra.

Winwild, Set lapidi cimitero da giardino 6 pezzi. Prezzo: 23,99€

2) Oggetti mostruosi per decorare le stanze

Dopo aver passato in rassegna le idee per esterni da brividi, passiamo alle decorazioni per Halloween da interno: per dar vita a un’atmosfera da paura sbizzarritevi con elementi horror da posizionare negli angoli di casa, per un effetto sorpresa “da paura”!

Basterà poi un piccolo proiettore a LED per far apparire spettrali figure sui muri del salotto o della cameretta, creando subito l’atmosfera giusta per la sera più spaventosa dell’anno.

Non dimenticate di acquistare dei festoni con cui addobbare ogni singola stanza della casa. Su Amazon si trovano set molto ricchi e variegati contenenti tutto il necessario.

Jonami, Decorazioni Halloween Casa. Prezzo: 10,99€

Decorare le finestre per la notte del 31 ottobre piace molto ai bambini, che amano vedere stencil e adesivi prendere vita, complici giochi di luci e riflessi. Puntate sui set di adesivi con sagome ispirate a soggetti iconici dell’immaginario horror come ragni, pipistrelli e streghe.

Heekpek, vetrofanie finestre di Halloween con teschio, fantasmi, pipistrelli. Prezzo: 5,99€

I bimbi adorano i palloncini, soprattutto se hanno delle forme spiritose e particolari. Su Amazon sono disponibili kit di palloncini simpaticissimi di ogni forma e genere, tra cui quelli a elio.

Sprinlot, 9 pezzi palloncini Halloween. Prezzo: 9,99€

3) Tutti i dettagli per una tavola “spaventosa”

Se avete in mente di organizzare una cena paurosa in occasione del 31 ottobre o semplicemente godervi l’atmosfera di Halloween anche durante i pasti, dovrete sicuramente provvedere a decorare la tavola. Non fatevi mancare candele, lanterne da tavolo e centrotavola a tema, ispirati al mondo del brivido e naturalmente al simbolo di Halloween: la zucca.

Boyatong, 12 lanterne da tavolo per Halloween. Prezzo: 8,99€

Benjia, 12 zucche di peluche. Prezzo: 18,99€

Kasanova, rUNNER 50X150 cm zucca. Prezzo: 12,90€

Se alla festa del 31 ottobre saranno presenti molti bambini, evitate di usare le classiche tovaglie e preferitene una in plastica e a tema facilmente lavabile e a prova di macchie.

Aurasky, Tovaglia in plastica zucca terrificante. Prezzo: 8,99€

*** In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***

In copertina foto di Foto di Daisy Anderson via pexels.com

In breve Per calarsi immediatamente nella spaventosa atmosfera della notte di Halloween, i festoni e gli addobbi a tema per la casa sono davvero irrinunciabili: che si voglia realizzarli a mano o acquistarli già pronti, l’importante è divertirsi tutti insieme in famiglia scatenando la fantasia!

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.