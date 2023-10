Decorazioni di Halloween per la casa, le proposte più spaventose

Le decorazioni di Halloween per la casa creano un’atmosfera da brividi e piacciono tantissimo ai più piccoli. Decorare casa per Halloween, d’altronde, è un momento divertente e spensierato da condividere con i propri bambini e un’occasione preziosa per trascorrere del tempo libero di qualità con tutta la famiglia.

Non c’è niente di meglio delle decorazioni Halloween fai da te e degli addobbi fatti in casa per dare vita a un’ambientazione paurosa e terrificante, in vista di party a tema e festicciole, oppure semplicemente per affrontare la giornata (e la notte!) del 31 ottobre in modo diverso dal solito.

Non mancano gli addobbi di Halloween da comprare online, già pronti all’uso. Scopriamo insieme una serie di idee e ispirazioni da cui prendere spunto.

Decorazioni Halloween fai da te paurose e facili da realizzare

Le finestre di casa possono essere decorate in modo creativo e originale utilizzando dei disegni a tema. Se ne trovano moltissimi online da stampare e da colorare. Vanno poi ritagliati e attaccati sui vetri, con dietro della carta velina colorata. Le luci interne illumineranno le sagome sul fare della sera e il risultato finale sarà davvero spaventoso. Non c’è Halloween senza zucca. Una grande zucca di Halloween fai da te, intagliata da un adulto e decorata con la collaborazione dei piccoli di casa, è in grado anche da sola di rievocare il mood di questa ricorrenza tanto amata. Se si preferisce qualcosa di semplice è sufficiente intagliare occhi, naso e bocca, senza dimenticare un bel ghigno malefico. Posizionate all’interno delle piccole candele e il gioco è fatto. Le zucche possono essere sfruttate come centrotavola di Halloween o per abbellire il balcone. Non buttate via la polpa della zucca ma utilizzatela per preparare ricette sfiziose, dalla torta di zucca dolce o salata ai primi piatti senza trascurare contorni appetitosi. Trasformate la vostra casa in un luogo spettrale realizzando delle ragnatele di carta. Occorrono semplicemente dei cartoncini non troppo spessi oppure dei fogli A4 o A3 (a seconda del formato desiderato), delle forbici e un po’ di pazienza. Di seguito gli step per delle ragnatele di carta fai da te incredibili: piegare un angolo del foglio verso il basso, formando un triangolo;

tagliare via la parte in eccesso e ripiegare il triangolo a metà, portando l’angolo in basso a destra in alto a sinistra;

ripetere questo passaggio altre 2 volte, fino a ottenere un triangolo ancora più piccolo;

disegnare un arco lungo il lato più corto del triangolo e ritagliarlo;

ripetere questo passaggio fino all’angolo in alto del triangolo, prestando attenzione a lasciare 2 cm tra ogni arco. Al termine dei vari passaggi, basterà stendere di nuovo il foglio per vedere finalmente materializzarsi la propria ragnatela di Halloween. Sono davvero tante le idee da cui prendere spunto per realizzare lavoretti di Halloween per i bambini: non vi resta che lasciare libera la fantasia.

Addobbi di Halloween da comprare online: i must have

Gli addobbi di Halloween online sono una valida alternativa per chi non ha molto tempo a disposizione oppure per chi non ha troppa fantasia. Su Amazon sono disponibili moltissimi addobbi a tema tra cui poter scegliere per decorare la casa in ogni suo ambiente.

Iniziamo dalla porta. Una ghirlanda di Halloween è ciò che ci vuole per accogliere gli ospiti. Tra ragni, streghe, zucche e fantasmi, non c’è che l’imbarazzo della scelta: appendete la vostra ghirlanda – eventualmente potete aggiungerne una anche all’interno – e decoratela con delle lucine colorate per renderla ancora più particolare.

Per decorare l’esterno tornano utili grandi ragnatele finte e fantasmi spaventosi, da appendere sulla facciata della propria casa o sulla porta di ingresso se l’idea della ghirlanda non convince.

Sono molto suggestive e di impatto le decorazioni da esterno di Halloween luminose, come questi fantasmini con luci LED impermeabili che resistono a eventuali piogge.

A seconda delle proprie preferenze è possibile scegliere tra un’infinità di soggetti a tema, dalle zucche alle streghe. Le decorazioni luminose sono indispensabili per creare un’atmosfera paurosa se si hanno a disposizione degli spazi esterni più o meno ampi.

Da posizionare in giardino o sul balcone, anche queste finte lapidi sono davvero terrificanti e rendono l’atmosfera lugubre e tetra.

Passiamo alle decorazioni per Halloween da interno. Per un’atmosfera da paura ma al contempo colorata, sbizzarritevi con gli addobbi da appendere ad archi, finestre e porte.

Non dimenticate di acquistare dei festoni di Halloween con cui addobbare ogni singola stanza della casa. Su Amazon si trovano set molto ricchi e variegati contenenti tutto il necessario.

Decorare le finestre per Halloween piace molto ai bambini, che amano vedere stencil e adesivi prendere vita complici giochi di luci e riflessi. Puntate sui set di adesivi con sagome ispirate a soggetti iconici dell’immaginario horror come ragni, pipistrelli e streghe.

I bimbi adorano i palloncini, soprattutto se hanno delle forme spiritose e particolari. Su Amazon sono disponibili kit di palloncini di Halloween di ogni genere, tra cui quelli a elio.

Se avete in mente di organizzare una cena paurosa in occasione del 31 ottobre, dovrete sicuramente provvedere a decorare la tavola. Non fatevi mancare candele, lanterne da tavolo e centrotavola a tema, ispirati al mondo del brivido e naturalmente al simbolo di Halloween: la zucca.

Se saranno presenti molti bambini, evitate di usare le classiche tovaglie e preferite una tovaglia di Halloween in plastica facilmente lavabile e a prova di macchie.

