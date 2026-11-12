Una giornata di forte apprensione ha coinvolto migliaia di studenti, famiglie e personale scolastico in tutta Italia. L’11 novembre 2026 numerosi Istituti di ogni ordine e grado hanno ricevuto email anonime contenenti minacce di attentati e segnalazioni della presunta presenza di ordigni esplosivi.

Le comunicazioni hanno provocato evacuazioni precauzionali, sospensione delle lezioni e interventi delle forze dell’ordine in diverse regioni.

Secondo le informazioni diffuse dal Ministero dell’Istruzione e riportate dalle agenzie di stampa, la comunicazione sarebbe arrivata a circa 6.300 scuole italiane. In numerosi Istituti sono state attivate le procedure di sicurezza, con l’intervento di polizia, carabinieri e artificieri per effettuare le verifiche necessarie.

Le prime ricostruzioni hanno indicato che non emergevano elementi di un pericolo concreto. Le autorità hanno comunque avviato gli accertamenti per individuare la provenienza delle minacce e chiarire la natura delle comunicazioni.

L’episodio ha avuto conseguenze importanti sulla quotidianità scolastica. Bambini e ragazzi si sono trovati improvvisamente fuori dalle proprie aule, in alcuni casi senza comprendere pienamente cosa stesse accadendo. Genitori e familiari hanno vissuto momenti di preoccupazione, cercando informazioni e rassicurazioni.

Di fronte a situazioni di questo tipo, la sicurezza fisica rappresenta la prima priorità, ma non bisogna trascurare il benessere psicologico ed emotivo dei minori. La paura, il disorientamento e l’incertezza possono lasciare un segno anche quando le verifiche escludono la presenza di un pericolo.

Abbiamo affrontato la tematica con l’aiuto della dottoressa Serena Mongelli, psicologa ad orientamento psicoanalitico., che consiglia caldamente: “Non standardizzare l’evento. Noi adulti dobbiamo mostrarci comprensivi.”

Come gestire i bambini della scuola dell’infanzia

I bambini della scuola dell’infanzia hanno strumenti ancora limitati per comprendere situazioni complesse come un allarme bomba. Possono accorgersi della preoccupazione degli adulti, osservare il comportamento degli insegnanti e percepire il cambiamento improvviso della routine, senza riuscire a dare un significato preciso a quanto accaduto.

Per questa ragione, la prima necessità è trasmettere calma e protezione attraverso la presenza degli adulti di riferimento.

Non è necessario raccontare tutti i dettagli dell’accaduto. È preferibile utilizzare parole semplici, concrete e adatte allo sviluppo del bambino. Si può spiegare, per esempio, che a scuola è arrivata una segnalazione che doveva essere controllata e che, per precauzione, tutti sono usciti dall’edificio seguendo le indicazioni degli insegnanti.

In ogni caso – consiglia la psicologa Mongelli – bisogna “Attutire al massimo lo spavento, farlo passare per una prova di evacuazione come tante altre che si fanno solitamente a scuola”.

Un errore da evitare è liquidare la paura con frasi come «Non è successo niente» oppure «Non c’è proprio nulla di cui avere paura». Anche se pronunciate con l’intenzione di tranquillizzare, queste espressioni possono far sentire il bambino incompreso.

Nei giorni successivi possono comparire alcuni cambiamenti nel comportamento. Il bambino potrebbe chiedere più spesso la presenza dei genitori, avere difficoltà a separarsi al momento dell’ingresso a scuola, manifestare irritabilità o fare domande ripetute sull’accaduto.

Queste reazioni possono rappresentare un modo per elaborare un’esperienza insolita. È utile mantenere le abitudini quotidiane, offrire occasioni di gioco e garantire una presenza affettuosa e rassicurante.

Il gioco, il disegno e il racconto spontaneo possono diventare strumenti preziosi per esprimere emozioni che il bambino non riesce ancora a descrivere verbalmente. Non bisogna forzarlo a parlare, ma lasciargli la possibilità di raccontare ciò che ha vissuto secondo i propri tempi.

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Come comportarsi con gli alunni della primaria

I bambini della scuola primaria possiedono una maggiore capacità di comprendere gli avvenimenti, ma possono avere difficoltà a distinguere le informazioni certe dalle supposizioni.

In questa fascia d’età, un allarme bomba può generare domande molto dirette: perché qualcuno avrebbe voluto fare del male agli studenti? La scuola è ancora un posto sicuro? Potrebbe succedere di nuovo?

Genitori e insegnanti devono offrire risposte chiare, senza alimentare scenari catastrofici.

La comunicazione deve essere trasparente, ma proporzionata all’età. Non serve nascondere l’esistenza dell’allarme, perché il bambino potrebbe percepire la contraddizione tra ciò che ha vissuto e ciò che gli viene raccontato. Allo stesso tempo, non è opportuno entrare nei particolari delle minacce.

“Alla primaria è giusto dire che sono arrivate delle minacce, per sicurezza è giusto lasciare l’edificio. Senza dare altre informazioni, senza concentrarsi troppo su quello che sta succedendo” – spiega la dottoressa.

E aggiunge: “Poi quando tornano a casa, bisogna essere comprensivi e tutelanti rispetto al loro stato d’animo. A casa è bene spiegare che ci sono persone cattive che si ‘divertono’ a fare questi scherzi cattivi. Perché di solito sono solamente scherzi di pessimo gusto, cose che effettivamente non accadono “.

Un aspetto importante riguarda il ritorno alla normalità. Tornare in classe, incontrare i compagni, riprendere le lezioni e ritrovare gli insegnanti può aiutare a recuperare un senso di continuità e sicurezza.

La scuola dovrebbe favorire momenti di confronto, lasciando agli alunni la possibilità di condividere dubbi e impressioni. Gli insegnanti possono dedicare uno spazio della giornata all’ascolto, evitando di trasformare la conversazione in una ricostruzione dettagliata dell’episodio.

È importante osservare anche i bambini che non manifestano apertamente la propria paura. Alcuni potrebbero non fare domande, cercare di non parlarne oppure mostrarsi apparentemente indifferenti. L’assenza di reazioni visibili non significa necessariamente che l’esperienza non abbia avuto un impatto emotivo.

Per i genitori è consigliabile mantenere un dialogo sereno, evitando di discutere davanti ai figli delle proprie paure o di ipotizzare continuamente nuovi episodi. La preoccupazione degli adulti, infatti, può essere percepita dai bambini e aumentare il loro senso di insicurezza.

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Come parlare agli adolescenti

“La questione diventa più sottile quando parliamo di adolescenti perché per loro è innanzitutto un’occasione in più per saltare la scuola. Noi adulti non dobbiamo viverla con disinteresse o mancata capacità di gestione. Sono adolescenti e da tali si comportano: non vogliono andare a scuola, che sia per una bomba o per uno sciopero” – sottolinea la specialista.

Quindi, con gli adolescenti la comunicazione deve cambiare. Ragazze e ragazzi hanno maggiori capacità di comprendere il contesto, interpretare le notizie e formulare opinioni personali, ma sono spesso esposti a un flusso continuo di informazioni attraverso smartphone, social network e piattaforme di messaggistica.

Dopo gli allarmi bomba dell’11 novembre, molti adolescenti potrebbero aver seguito gli aggiornamenti in tempo reale, condiviso fotografie delle evacuazioni o ricevuto messaggi e video relativi alle minacce.

Il confronto con gli adulti deve partire dall’ascolto e non dal giudizio.

È importante evitare atteggiamenti eccessivamente autoritari, come imporre di non parlare più dell’accaduto oppure liquidare le preoccupazioni come esagerazioni tipiche dell’età.

Gli adolescenti hanno bisogno di sentirsi riconosciuti come interlocutori capaci di comprendere la situazione.

La psicologa Mongelli consiglia: “Gli va chiesto, piuttosto, “ma hai capito perché oggi non si va a scuola?” in un modo che non sia un rimprovero ma una presa di coscienza. Provare a instaurare un dialogo. Devono farlo sia i genitori, sia gli insegnanti. Questi ultimi svolgono un ruolo educativo, fondamentale nella vita di un adolescente”

Si può iniziare chiedendo che cosa sappiano dell’episodio, quali informazioni abbiano ricevuto e che cosa li abbia colpiti maggiormente. Le risposte permettono di capire se stanno affrontando una paura concreta, se sono preoccupati per i propri amici oppure se hanno sviluppato timori legati alla sicurezza della scuola.

“Bisogna chiedere affinché loro possano interrogarsi sull’accaduto” – specifica la dottoressa.

Un tema centrale è l’educazione all’informazione e alla verifica delle notizie. Durante situazioni di emergenza, sui social possono circolare contenuti non verificati, vecchie immagini riproposte come attuali, ricostruzioni parziali e messaggi allarmistici.

Gli adolescenti devono essere aiutati a distinguere le comunicazioni ufficiali dalle voci, a verificare la provenienza delle informazioni e a non condividere contenuti che potrebbero aumentare inutilmente la paura.

È utile spiegare che non tutto ciò che viene pubblicato online corrisponde a un fatto accertato e che la diffusione di messaggi minacciosi può contribuire ad alimentare un clima di ansia collettiva.

Occorre inoltre rispettare il bisogno di autonomia dei ragazzi. Alcuni potrebbero preferire parlare con un insegnante, un allenatore, un familiare o una persona adulta di fiducia diversa dai genitori. Questa possibilità deve essere accolta positivamente.

Ascoltare non significa interrogare continuamente, ma dimostrare disponibilità al confronto e lasciare che i ragazzi possano esprimere anche pensieri contraddittori, rabbia e sfiducia.

Il ruolo dei genitori: rassicurare senza minimizzare

La famiglia rappresenta un punto di riferimento fondamentale quando un evento improvviso interrompe la quotidianità dei figli. Tuttavia, rassicurare non significa convincere i bambini che non esistono rischi o promettere che situazioni simili non si verificheranno mai più.

Una comunicazione efficace parte dal riconoscimento dei fatti e delle emozioni. È possibile spiegare che è arrivata una segnalazione, che le autorità hanno effettuato controlli e che le procedure di sicurezza servono proprio a gestire eventuali situazioni di emergenza.

La sincerità contribuisce a costruire fiducia, mentre le rassicurazioni assolute e non verificabili possono generare nuove domande e insicurezze.

È altrettanto importante prestare attenzione al modo in cui gli adulti parlano dell’accaduto. Telefonate concitate, discussioni allarmate e continui aggiornamenti delle notizie davanti ai figli possono trasmettere un messaggio di pericolo permanente.

Meglio informarsi attraverso canali attendibili, limitando la ripetizione delle notizie e scegliendo momenti appropriati per affrontare l’argomento.

Un altro elemento importante è la collaborazione con la scuola. Se un bambino manifesta particolare preoccupazione, è utile informare gli insegnanti per condividere eventuali cambiamenti nel comportamento e concordare modalità di sostegno.

Anche Save The Children si è espressa sui fatti dell’11 novembre e si rivolge principalmente agli adulti. Per l’Organizzazione, genitori e insegnanti devono accogliere le emozioni dei bambini e degli adolescenti, non minimizzarle. È necessario fornire informazioni corrette, adeguate all’età e rassicuranti, creando occasioni nelle quali i più giovani possano esprimere dubbi e incertezze senza sentirsi giudicati.

“In momenti come questi, ciò di cui bambine, bambini e adolescenti hanno maggiormente bisogno è la presenza di adulti capaci di ascoltare e di trasmettere sicurezza, fiducia e senso di protezione. La scuola deve continuare a essere percepita come un luogo sicuro, di crescita, apprendimento e relazioni positive. Per questo è essenziale accompagnare i ragazzi nell’elaborazione di quanto accaduto, accogliendo le loro emozioni e confrontandosi con sincerità e sensibilità”, spiega Erika Russo, psicologa di Save the Children.

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Il ruolo della scuola nella tutela del benessere emotivo

La scuola non è soltanto il luogo in cui si svolgono le attività didattiche. È uno spazio di relazione, crescita, socializzazione e costruzione dell’identità. Per questo, quando viene coinvolta in un allarme di sicurezza, le conseguenze possono riguardare anche il senso di fiducia che bambini e ragazzi ripongono nell’ambiente scolastico.

Dopo un episodio come quello dell’11 novembre, il compito degli Istituti scolastici non si esaurisce con la conclusione delle verifiche e la ripresa delle lezioni. È necessario considerare anche le possibili conseguenze emotive sui minori.

Gli insegnanti possono contribuire creando occasioni di ascolto, osservando eventuali segnali di disagio e favorendo un clima sereno in classe. Non devono necessariamente trasformarsi in psicologi, ma possono rappresentare adulti di riferimento capaci di accogliere le domande degli studenti e indirizzarli verso un supporto adeguato quando necessario.

È importante che le comunicazioni rivolte alle famiglie siano tempestive, chiare e coerenti con le informazioni diffuse dalle autorità competenti. La circolazione di messaggi contraddittori può aumentare la confusione e rendere più difficile la gestione emotiva dell’episodio.

La sicurezza deve essere percepita non soltanto come un insieme di procedure, ma anche come una condizione di fiducia e protezione.

In breve Quando si verificano situazioni pericolose è necessario intervenire rassicurando e offrendo spiegazioni, soprattutto nei ragazzi più grandi, che devono comprendere a fondo l’accaduto ed elaborare l’emergenza.

Fonti / Bibliografia 'Vi annienteremo', l'allarme bomba in 6.000 scuole italiane. Meloni: 'Strategia per il caos' - Notizie - Ansa.itLa segnalazione con una mail da un profilo taiwanese:"Ecco il messaggio. La premier incontrerà le opposizioni - che chiedono che riferisca alle Camere - a Palazzo Chigi. Le parole di Crosetto VIDEO e Piantedosi VIDEO (ANSA)

Allarme bomba nelle scuole: "Proteggere il benessere emotivo di bambini e adolescenti, garantendo innanzitutto spazi di ascolto" | Save the ChildrenL'Organizzazione sottolinea come sia fondamentale accogliere le emozioni dei più giovani senza minimizzarle, e come sia opportuno che gli adulti di riferimento offrano informazioni corrette, adeguate all'età e rassicuranti.

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