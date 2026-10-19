L’ansia nei bambini è un’emozione più comune di quanto si pensi. Si può manifestare con preoccupazioni, bisogno di rassicurazioni, difficoltà scolastiche e relazionali o sintomi fisici come mal di pancia e disturbi del sonno.

Può comparire in situazioni che ai genitori possono sembrare di “poco conto”, ma che un bambino percepisce come difficili o pericolose. Spesso è legata a cambiamenti, separazioni, paura di sbagliare o timore del giudizio degli altri.

Per aiutare i figli è importante abituarli a riconoscere ciò che provano, ascoltarli senza minimizzare le loro emozioni, rassicurarli e incoraggiarli ad affrontare gradualmente le situazioni difficili.

Le strategie devono essere adeguate all’età e favorire la fiducia in sé e l’autonomia. Se l’ansia è intensa, persistente o interferisce con la vita quotidiana, è opportuno valutare il supporto di uno specialista dell’età evolutiva.

Che cos’è l’ansia nei bambini e perché compare

L’ansia è una risposta emotiva fisiologica che si attiva in situazioni che l’organismo considera come minacciose.

Si tratta, dunque, di una reazione positiva che permette al bambino di reagire di fronte a potenziali pericoli. Per esempio, essere preoccupato prima dell’inizio della scuola o prima di un cambiamento, di una verifica, di una gara sportiva lo aiuta a prepararsi e a prestare attenzione.

Il problema nasce quando la paura diventa così intensa da ostacolare le esperienze quotidiane, limitare l’autonomia o compromettere il benessere.

L’ansia dei bambini può comparire di fronte a eventi che agli occhi degli adulti sembrano “banali”. Infatti, le capacità di comprendere e processare le situazioni, prevedere le conseguenze, tollerare l’incertezza e regolare le proprie reazioni emotive si costruiscono progressivamente. Per questo, alcuni cambiamenti, esperienze nuove o momenti di difficoltà possono suscitare preoccupazioni che sembrano sproporzionate.

Le cause scatenanti

Ci sono fattori legati alle esperienze vissute, all’ambiente familiare e alle richieste che il bambino percepisce intorno a sé che possono aumentare il rischio di ansia. Fra i più comuni:

cambiamenti nella vita familiare , come la nascita di un fratellino o un trasloco

, come la nascita di un fratellino o un trasloco conflitti fra gli adulti di riferimento

fra gli adulti di riferimento atteggiamenti di tensione, allarme o preoccupazione negli adulti

separazione dei genitori

dei genitori difficoltà scolastiche

relazioni complicate con i coetanei, con litigi, esclusione dal gruppo, prese in giro

con litigi, esclusione dal gruppo, prese in giro aspettative elevate da parte degli adulti

da parte degli adulti esperienze traumatiche o dolorose, tipo un incidente, una malattia, un ricovero.

Un ruolo importante è giocato poi dal temperamento. Alcuni bambini sono più sensibili alle novità, reagiscono in maniera intensa agli stimoli o hanno bisogno di più tempo per sentirsi a proprio agio nelle situazioni sconosciute.

Sintomi

L’ansia può manifestarsi attraverso pensieri, emozioni, sensazioni fisiche e comportamenti. Non tutti i bambini mostrano gli stessi segnali: alcuni esprimono apertamente la propria paura, altri diventano irritabili, si chiudono in se stessi o lamentano disturbi fisici senza riuscire a collegarli a una preoccupazione.

Segnali emotivi e cognitivi

Tra le manifestazioni più frequenti ci sono:

preoccupazione eccessiva per situazioni quotidiane

per situazioni quotidiane paura che possa succedere qualcosa di brutto a sé o alle persone care

timore di sbagliare , essere giudicati o deludere gli altri

, essere giudicati o deludere gli altri bisogno frequente di rassicurazioni

difficoltà a tollerare l’incertezza e i cambiamenti

pensieri negativi ricorrenti

paura di situazioni nuove o sconosciute

o sconosciute difficoltà a concentrarsi perché la mente è occupata dalle preoccupazioni.

Il bambino potrebbe chiedere ripetutamente se tutto andrà bene, se un genitore tornerà a prenderlo o se una determinata situazione sarà pericolosa. Anche dopo aver ricevuto una risposta rassicurante, potrebbe tornare poco dopo sulla stessa domanda.

Segnali fisici

L’ansia coinvolge anche il corpo, perché attiva i sistemi fisiologici che preparano ad affrontare una minaccia. Nei bambini può provocare:

mal di pancia

nausea

mal di testa

tensione muscolare

battito cardiaco accelerato

sudorazione

tremori

sensazione di fiato corto

difficoltà ad addormentarsi o risvegli notturni

notturni stanchezza e irrequietezza.

Questi disturbi possono comparire soprattutto prima di un evento temuto come l’inizio di un nuovo cicolo di studi, una verifica o una separazione. È importante, però, non attribuire automaticamente ogni sintomo fisico all’ansia.

Se il disturbo è nuovo, intenso, ricorrente o persistente, è opportuno parlarne con il pediatra, che potrà valutare se siano necessari accertamenti.

Manifestazioni comportamentali

A volte, il comportamento è il segnale più evidente del disagio. Il bambino può:

piangere o agitarsi davanti a determinate situazioni

o agitarsi davanti a determinate situazioni rifiutarsi di andare a scuola o partecipare ad attività

o partecipare ad attività evitare di dormire da solo

fare fatica a separarsi dai genitori

cercare continuamente la vicinanza di un adulto

arrabbiarsi facilmente o avere reazioni emotive intense

facilmente o avere reazioni emotive intense diventare più silenzioso , ritirarsi o rinunciare alle esperienze che prima gli piacevano

, ritirarsi o rinunciare alle esperienze che prima gli piacevano chiedere di essere accompagnato o aiutato anche quando avrebbe le capacità per fare da solo.

Per comprendere cosa sta succedendo, è utile osservare quando compaiono questi comportamenti, che cosa li precede e quali conseguenze hanno sulla vita quotidiana.

Come gestire l’ansia in base all’età

Le strategie per aiutare un bambino ad affrontare l’ansia variano in relazione alla sua età, alle capacità cognitive e al livello di autonomia emotiva raggiunto, oltre che alla sua specifica situazione.

In linea generale, un bambino piccolo può avere bisogno soprattutto di vicinanza fisica e rassicurazioni.

Un bambino in età scolare, invece, può essere aiutato a riconoscere i pensieri che alimentano la paura.

Da 0 a 3 anni: sicurezza e prevedibilità

Nei primi anni di vita, i bambini hanno bisogno della presenza e della vicinanza dell’adulto, anche per comprendere e regolare le emozioni.

Il pianto quando il genitore si allontana, la difficoltà ad ambientarsi in un luogo nuovo o il bisogno di essere tenuti in braccio possono essere manifestazioni normali dello sviluppo, soprattutto nelle fasi in cui aumenta la consapevolezza della separazione.

In questa fascia d’età, è utile:

mantenere routine abbastanza regolari per sonno, pasti, bagnetto e momenti di separazione

abbastanza regolari per sonno, pasti, bagnetto e momenti di separazione rispondere ai bisogni del bambino con prontezza

del bambino con prontezza anticipare i cambiamenti con parole semplici

salutare il bambino in modo affettuoso e chiaro, evitando di sparire di nascosto

il bambino in modo affettuoso e chiaro, evitando di sparire di nascosto rispettare i suoi tempi di ambientamento

di ambientamento offrire conforto quando è spaventato, senza considerare il bisogno di vicinanza un capriccio

quando è spaventato, senza considerare il bisogno di vicinanza un capriccio utilizzare giochi, libri illustrati e rituali per familiarizzare con le novità.

Per esempio, se il bambino inizia il nido, può essere utile raccontargli che cosa succederà, accompagnarlo nell’ambientamento secondo le modalità previste dalla struttura e mantenere un saluto breve ma prevedibile.

A differenza di quanto credono in molti, la rassicurazione e la presenza non impediscono lo sviluppo dell’autonomia. Al contrario, fanno sentire il bambino al sicuro, incoraggiandolo a esplorare in modo graduale e con fiducia il mondo.

Dai 3 ai 6 anni: dare un nome alle emozioni

In età prescolare, l’immaginazione è molto vivace e la distinzione tra fantasia e realtà non è ancora del tutto consolidata.

Possono comparire paure del buio, dei mostri, dei rumori forti, delle malattie o della separazione dai genitori. L’ingresso alla scuola dell’infanzia, la nascita di un fratellino o un cambiamento nelle abitudini possono generare ulteriori insicurezze.

Per aiutare il bambino, è consigliabile:

riconoscere la paura senza deriderla o sminuirla

senza deriderla o sminuirla usare parole semplici per descrivere ciò che prova

leggere storie in cui i protagonisti affrontano emozioni simili

in cui i protagonisti affrontano emozioni simili disegnare la paura o inventare un personaggio che la rappresenti

o inventare un personaggio che la rappresenti prepararlo alle situazioni nuove spiegandogli che cosa accadrà

incoraggiarlo ad affrontare piccole difficoltà con il sostegno dell’adulto

ad affrontare piccole difficoltà con il sostegno dell’adulto non pretendere che si calmi immediatamente. Lemozioni non si spengono a comando. È più utile accompagnare il bambino nel ritrovare gradualmente la calma.

Per esempio, se il bambino ha paura del buio, una frase utile potrebbe essere: «Capisco che il buio ti faccia paura. Ti va di raccontarmi che cosa immagini quando spegniamo la luce?».

In questo modo, il genitore non conferma che esista davvero un pericolo, ma riconosce l’emozione e aiuta il bambino a raccontarla. Si consiglia di costruire un semplice rituale rassicurante da ripetere ogni sera, così da aiutare il bambino a sentirsi progressivamente più sicuro.

Dai 6 ai 10 anni: affrontare le preoccupazioni quotidiane

Con l’ingresso alla scuola primaria, i bambini iniziano a confrontarsi maggiormente con le regole, le prestazioni, i risultati, le relazioni e il giudizio degli altri.

Possono temere di prendere un brutto voto, non riuscire in un compito, essere esclusi dai compagni o deludere i genitori. In questa fase, l’ansia può manifestarsi anche attraverso il perfezionismo, la paura di commettere errori, il bisogno di controllare ogni dettaglio o il rifiuto di provare attività nuove.

Per aiutarli, può essere utile:

normalizzare gli errori, per esempio raccontando dei propri piccoli insuccessi

per esempio raccontando dei propri piccoli insuccessi distinguere i fatti dalle previsioni. Se il bambino dice «domani andrà tutto male», provare a chiedergli che cosa teme esattamente e quali elementi gli fanno pensare che sarà tutto negativo. Pian piano inizierà a considerare anche altre possibilità

Se il bambino dice «domani andrà tutto male», provare a chiedergli che cosa teme esattamente e quali elementi gli fanno pensare che sarà tutto negativo. Pian piano inizierà a considerare anche altre possibilità “scomporre” le difficoltà. Se il bambino è preoccupato per un’interrogazione, per esempio, si può suddividere l’argomento in piccoli capitoletti, alternando studio e pause, senza trasformare ogni momento in un controllo della prestazione

Se il bambino è preoccupato per un’interrogazione, per esempio, si può suddividere l’argomento in piccoli capitoletti, alternando studio e pause, senza trasformare ogni momento in un controllo della prestazione allenare l’autonomia e l’autostima. Quando una situazione è sicura, lasciare che il bambino provi a gestirla da solo

e l’autostima. Quando una situazione è sicura, lasciare che il bambino provi a gestirla da solo valorizzare l’impegno. È importante riconoscere la preparazione, la perseveranza e il coraggio di affrontare una difficoltà, non soltanto il risultato ottenuto.

Il principio è procedere per piccoli passi, senza forzarlo, ma nemmeno rinunciare sistematicamente a ogni esperienza che lo mette in difficoltà.

Come aiutare un bambino ansioso: 7 strategie per i genitori

Al di là dell’età, esistono alcuni comportamenti generali che possono aiutare i genitori a sostenere i figli quando provano ansia.

1. Ascoltare senza minimizzare e senza fare confronti

Frasi come «non c’è niente di cui avere paura», «sei esagerato», «non fare il fifone» o «gli altri non hanno paura» rischiano non solo di aumentare l’ansia, ma anche di far vergognare il bambino, portandolo a nascondere ciò che prova.

È importante, invece, che i genitori riconoscano l’emozione, dicendo cose come: «vedo che sei preoccupato», «immagino che per te non sia facile» oppure «proviamo a capire insieme che cosa ti spaventa». In questo modo il piccolo si sente ascoltato senza essere giudicato.

2. Aiutarlo a trovare delle strategie utili

Quando un bambino prova ansia, è importante tranquillizzarlo, ma può essere utile anche invitarlo a utilizzare una strategia già sperimentata o a trovarne una nuova.

Per esempio, se chiede per la decima volta se andrà tutto bene, provare a chiedergli: «so che questa situazione ti preoccupa. Ti ricordi che cosa ti ha aiutato l’ultima volta? Proviamo a farlo anche adesso», oppure «vedo che questa cosa ti preoccupa molto. Proviamo a pensare insieme a un modo per renderla meno spaventosa?».

3. Rispettare i suoi tempi

Forzare un bambino a fare qualcosa di cui ha paura potrebbe aumentare il suo disagio.

D’altro canto, però, evitando all’infinito una situazione temuta ma “ordinaria”, il bimbo potrebbe convincersi di non essere capace di affrontarla. La cosa migliore è procedere per piccoli passi, rispettando i suoi tempi. Per esempio, se ha paura di partecipare a un’attività sportiva, si può andare insieme a vedere un allenamento, conoscere l’allenatore, assistere a una lezione e poi provare a partecipare. I passi devono essere proporzionati all’età e alle difficoltà del bambino.

4. Invitarlo a riconoscere i segnali del corpo

È utile insegnare al bambino a individuare come si manifesta l’ansia: cuore che batte più velocemente, stomaco chiuso, mani sudate, muscoli tesi o respiro accelerato.

Dare un nome a queste sensazioni aiuta a riconoscerle prima che diventino travolgenti.

5. Fare attenzione alle aspettative

A volte, senza volerlo, gli adulti trasmettono l’idea che essere bravi significhi non sbagliare mai, non deludere e riuscire sempre. Un bambino che teme il giudizio può avere bisogno di sentire che il suo valore non dipende dai voti, dalle prestazioni sportive o dalla capacità di compiacere gli altri.

È utile allora valorizzare i tentativi, la curiosità e la perseveranza, lasciando spazio a errori e imperfezioni. I genitori possono anche raccontare, con parole adeguate alla sua età, come loro affrontano le proprie preoccupazioni.

6. Non risolvere ogni difficoltà al suo posto

È fondamentale non confondere il sostegno con il controllo. Un bambino non ha bisogno di un adulto che elimina ogni ostacolo, ma di una figura di riferimento che gli trasmetta fiducia, restando disponibile quando incontra una difficoltà. Intervenire sempre prima che lui possa provare a gestire una situazione può trasmettergli l’idea di non essere capace. Nelle situazioni sicure, deve poter essere libero di sperimentare.

È essenziale anche allenarlo alla frustrazione. Non ottenere subito ciò che si desidera, commettere un errore o dover aspettare può essere difficile, ma sono esperienze attraverso cui i bambini imparano gradualmente a tollerare l’incertezza e a trovare soluzioni.

7. Insegnargli strategie di regolazione emotiva

Quando il bambino è più grandicello, i genitori possono insegnarli alcune strategie pratiche per affrontare il disagio quando si manifesta. Per esempio, può essere utile fermarsi, rallentare il respiro senza forzarlo, rilassare le spalle e concentrarsi su ciò che accade nel momento presente.

Anche attività piacevoli e concrete, come camminare, disegnare, giocare o ascoltare musica possono favorire il recupero della calma. È importante, però, non presentare queste strategie come formule magiche per eliminare ogni emozione spiacevole e spiegare che ciò che si prova non si spegne a comando.

Ansia e scuola: cosa fare se il bambino non vuole andare in classe

Il rifiuto scolastico può essere uno dei segnali più difficili da gestire per una famiglia.

Il bambino può piangere al mattino, lamentare mal di pancia, aggrapparsi al genitore o trovare continuamente motivi per restare a casa. A volte si tratta di una difficoltà di separazione, in altri casi il disagio può essere collegato alle prestazioni scolastiche, alla paura di sbagliare, alle relazioni con i compagni, a difficoltà di apprendimento o a situazioni che il bambino non si sente in grado di raccontare.

Per capire che cosa accade, è utile osservare se il problema compare soprattutto in determinati giorni, prima di specifiche lezioni o in occasione di eventi particolari. Quando il bambino è tranquillo, si può provare a chiedere: «C’è un momento della giornata scolastica che ti preoccupa più degli altri?» oppure «Se potessi cambiare una cosa della tua giornata a scuola, quale sarebbe?».

Molto utile poi confrontarsi con gli insegnanti, per comprendere meglio le situazioni che generano disagio e individuare strategie condivise.

Quando rivolgersi a un esperto

Molte paure fanno parte del normale sviluppo e tendono a modificarsi con la crescita, l’esperienza e il sostegno degli adulti. È importante, però, non aspettare che l’ansia diventi insostenibile prima di chiedere aiuto. È opportuno approfondire la situazione quando:

l’ansia è molto intensa rispetto alla situazione che la provoca

rispetto alla situazione che la provoca le preoccupazioni persistono e non mostrano segnali di miglioramento

e non mostrano segnali di miglioramento il bambino evita regolarmente attività, luoghi o persone

regolarmente attività, luoghi o persone compaiono frequenti disturbi fisici

il sonno è compromesso da paure, risvegli o difficoltà ad addormentarsi

da paure, risvegli o difficoltà ad addormentarsi il bambino ha crisi di pianto , agitazione o panico ricorrenti

, agitazione o panico ricorrenti il rendimento scolastico o la frequenza delle lezioni peggiorano

le relazioni con amici e familiari diventano difficili

il bambino rinuncia a esperienze che prima gli piacevano

che prima gli piacevano le rassicurazioni degli adulti non sono sufficienti a contenere il disagio

l’ansia interferisce con l’autonomia e con le normali attività adatte alla sua età.

In particolare, non bisogna sottovalutare un cambiamento significativo rispetto al comportamento abituale. Un bambino prima curioso e socievole che inizia a isolarsi, oppure uno studente autonomo che diventa molto dipendente dagli adulti, potrebbe attraversare un momento di difficoltà che merita attenzione.

A chi rivolgersi

Il primo riferimento può essere il pediatra, che valuta i sintomi, esclude eventuali cause fisiche e, se necessario, orienta la famiglia verso il professionista più adatto. In genere, le figure specializzate più indicate in caso di sospetta ansia sono lo psicologo dell’età evolutiva o il neuropsichiatra infantile.

In base alla situazione, il trattamento può comprendere un lavoro psicologico con il bambino, il coinvolgimento dei genitori e, quando opportuno, la collaborazione con la scuola.

Chiedere aiuto non significa che il genitore abbia fallito o che il bambino sia fragile, ma riconoscere una difficoltà e cercare strumenti adeguati per affrontarla.

Foto di copertina di Jeevan Singla via Pixabay

In breve L’ansia nei bambini è un’emozione comune e può manifestarsi con paure, preoccupazioni, bisogno di rassicurazione, sintomi fisici o difficoltà a scuola. Il modo migliore per gestirla non è ignorarla o eliminare ogni ostacolo. Compito dei genitori è aiutare i figli a sviluppare risorse che consentano loro di affrontare le situazioni incerte senza sentirsi sopraffatti. Routine prevedibili, relazioni familiari accoglienti e opportunità adeguate di autonomia possono favorire il benessere emotivo.

Fonti / Bibliografia Ansia - Ospedale Pediatrico Bambino GesùNei bambini e nei ragazzi si traduce spesso in sintomi fisici come mal di pancia o mal di testa. È importante offrire un supporto psicoeducativo adeguato

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