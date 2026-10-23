I bambini che dicono le parolacce possono farlo per imitazione, curiosità, ricerca di attenzione, per sentirsi parte del gruppo, sfidare i genitori o esprimere rabbia e frustrazione. Spesso, la reazione a caldo è quella di rimproverarli e intimare loro di non ripeterle mai più.

Prima, però, sarebbe utile capire perché usano certe espressioni e con quale significato. L’obiettivo non è soltanto farli smettere, ma aiutarli a comprendere quando il linguaggio è inappropriato, a rispettare gli altri e a trovare modi alternativi per esprimere le proprie emozioni.

Per questo, è importante dare il buon esempio, stabilire regole chiare e insegnare loro a comunicare con educazione. Con i più piccoli può essere utile inventare parole buffe o creare un “vocabolario speciale” per sostituire le parolacce. Se il comportamento è frequente e si accompagna a insulti, aggressività o difficoltà relazionali, può essere utile confrontarsi con il pediatra.

Perché i bambini dicono le parolacce

Non sempre dietro a una parolaccia si nascondono aggressività, maleducazione o provocazioni intenzionali. Capire perché il bambino usa certe espressioni aiuta a scegliere la risposta più efficace. Tra le motivazioni più comuni ci sono:

imitazione degli altri: i bambini imparano anche osservando ciò che accade intorno a loro. Possono ripetere una parolaccia sentita in famiglia, in tv, online o da coetanei

i bambini imparano anche osservando ciò che accade intorno a loro. Possono ripetere una parolaccia sentita in famiglia, in tv, online o da coetanei curiosità linguistica : soprattutto nei primi anni, sperimentano parole nuove e osservano le reazioni che suscitano. Un’espressione che provoca stupore o risate può diventare particolarmente interessante

: soprattutto nei primi anni, sperimentano parole nuove e osservano le reazioni che suscitano. Un’espressione che provoca stupore o risate può diventare particolarmente interessante ricerca di attenzione : se una parolaccia catalizza l’interesse degli adulti, il bambino potrebbe ripeterla per ottenere una reazione

: se una parolaccia catalizza l’interesse degli adulti, il bambino potrebbe ripeterla per ottenere una reazione espressione delle emozioni : quando non si conoscono ancora strategie efficaci per gestire emozioni come rabbia, frustrazione, delusione e stanchezza, si possono utilizzare parole forti per esprimerle

: quando non si conoscono ancora strategie efficaci per gestire emozioni come rabbia, frustrazione, delusione e stanchezza, si possono utilizzare parole forti per esprimerle desiderio di sentirsi grandi : crescendo, alcuni bambini utilizzano un certo tipo di linguaggio per imitare i grandi, apparire più autonomi o trasgredire una regola

: crescendo, alcuni bambini utilizzano un certo tipo di linguaggio per imitare i grandi, apparire più autonomi o trasgredire una regola appartenenza al gruppo: soprattutto in età scolare e durante la preadolescenza, le parolacce possono diventare un modo per condividere il linguaggio degli amici, scherzare o evitare di sentirsi esclusi.

Queste motivazioni possono sovrapporsi. Un bambino, per esempio, può ripetere una parolaccia perché l’ha sentita da un compagno e poi continuare a utilizzarla perché ha scoperto che fa ridere gli altri.

La prima parola “proibita”: l’importanza di non sopravvalutare la reazione del genitore

Sentire il proprio bimbo pronunciare una parolaccia può lasciare spiazzati, soprattutto quando la ripete davanti ad altre persone o la utilizza in un contesto inappropriato. In queste situazioni, la reazione dei genitori può influenzare il comportamento successivo del figlio.

Se una parola suscita rimproveri, risate, stupore, imbarazzo o una lunga predica, il piccolo può capire che si tratta di un’espressione capace di attirare l’attenzione e avere voglia di ripeterla. Questo non significa che mamma e papà debbano far finta di nulla in ogni circostanza, ma che sarebbe meglio evitare reazioni eccessive.

Per esempio, se un bimbo piccolo pronuncia una parolaccia senza comprenderne il significato, può essere sufficiente dare poco peso all’episodio e proseguire l’attività che si stava svolgendo. Se la ripete, si può intervenire con una spiegazione semplice, adeguata alla sua età, dicendo cose come: «questa parola può dispiacere alle persone che la sentono. Possiamo dire quello che vogliamo in un altro modo».

È importante anche non trasformare la parolaccia in una conversazione interminabile. Più il bambino percepisce che quella parola suscita una reazione intensa, più potrebbe essere tentato di ripeterla per verificare se l’effetto è sempre lo stesso.

Cosa fare e cosa evitare quando i bambini dicono le parolacce

Quando un bambino pronuncia una parolaccia, è utile distinguere il singolo comportamento dalla persona. Non è la stessa cosa dire «questa parola non va bene» e «sei un maleducato».

Nel primo caso, si indica un limite preciso; nel secondo, si attribuisce al piccolo un’etichetta negativa che non lo aiuta a comprendere come comportarsi diversamente. Il bimbo deve capire che esistono espressioni inappropriate, ma non sentirsi cattivo o sbagliato per averne pronunciata una. Per gestire questi episodi, può essere utile seguire alcune indicazioni.

Cosa fare

Mantenere la calma: rispondere con un tono tranquillo permette di spiegare il motivo del divieto e aiuta a non alimentare l’eventuale provocazione.

rispondere con un tono tranquillo permette di spiegare il motivo del divieto e aiuta a non alimentare l’eventuale provocazione. Cercare di capire il contesto: osservare quando il bambino dice le parolacce aiuta a comprendere perché lo fa.

osservare quando il bambino dice le parolacce aiuta a comprendere perché lo fa. Spiegare il significato delle parole: quando è abbastanza grande da comprenderlo, è importante fargli capire che alcune espressioni possono offendere, umiliare o ferire chi le ascolta.

quando è abbastanza grande da comprenderlo, è importante fargli capire che alcune espressioni possono offendere, umiliare o ferire chi le ascolta. Aspettare che si tranquillizzi: se è molto agitato, potrebbe essere necessario aspettare che si calmi prima di affrontare la situazione.

se è molto agitato, potrebbe essere necessario aspettare che si calmi prima di affrontare la situazione. Proporre alternative: aiutare il piccolo a esprimere ciò che sente in modo appropriato. Per esempio, se usa una parolaccia per esprimere rabbia, si possono suggerire frasi come «sono arrabbiato», «non mi piace» oppure «questa cosa mi fa perdere la pazienza».

aiutare il piccolo a esprimere ciò che sente in modo appropriato. Per esempio, se usa una parolaccia per esprimere rabbia, si possono suggerire frasi come «sono arrabbiato», «non mi piace» oppure «questa cosa mi fa perdere la pazienza». Riconoscere i comportamenti positivi: quando riesce a esprimersi senza insultare o gestisce una frustrazione usando parole appropriate, è utile farglielo notare.

quando riesce a esprimersi senza insultare o gestisce una frustrazione usando parole appropriate, è utile farglielo notare. Essere coerenti: se si stabilisce una regola, è importante mantenerla nel tempo, anche quando si è stanchi o arrabbiati.

Cosa evitare

Gridare o reagire con rabbia: un rimprovero sproporzionato può portare all’evitamento della parolaccia solo per la paura di una nuova ramanzina o trasformare la parolaccia in uno strumento per provocare l’adulto.

un rimprovero sproporzionato può portare all’evitamento della parolaccia solo per la paura di una nuova ramanzina o trasformare la parolaccia in uno strumento per provocare l’adulto. Ridicolizzare il bambino: prenderlo in giro o umiliarlo davanti agli altri non gli insegna a comunicare meglio e può minare la sua autostima.

prenderlo in giro o umiliarlo davanti agli altri non gli insegna a comunicare meglio e può minare la sua autostima. Punire automaticamente ogni espressione: soprattutto nei bambini piccoli, è importante valutare se ci sia consapevolezza del significato e dell’intenzione.

soprattutto nei bambini piccoli, è importante valutare se ci sia consapevolezza del significato e dell’intenzione. Minacciare castighi e punizioni: non servono a far capire al bambino il modo corretto di comportarsi. Spiegare il motivo della regola e proporre alternative è più utile di un semplice «non si dice».

non servono a far capire al bambino il modo corretto di comportarsi. Spiegare il motivo della regola e proporre alternative è più utile di un semplice «non si dice». Fare sempre finta di non sentire: ignorare una parola ripetuta per attirare l’attenzione può essere utile talvolta, ma non è sufficiente se il bambino insulta qualcuno o utilizza un linguaggio aggressivo.

ignorare una parola ripetuta per attirare l’attenzione può essere utile talvolta, ma non è sufficiente se il bambino insulta qualcuno o utilizza un linguaggio aggressivo. Usare doppi standard: vietare ai figli parole che gli adulti pronunciano abitualmente rende il messaggio educativo meno credibile.

vietare ai figli parole che gli adulti pronunciano abitualmente rende il messaggio educativo meno credibile. Tollerare gli insulti diretti agli altri.

diretti agli altri. Aspettarsi un cambiamento immediato: imparare a gestire le emozioni e scegliere parole appropriate richiede tempo, pratica e coerenza.

Come dare il buon esempio in casa e in famiglia

I bambini imparano soprattutto da quello che osservano più che dalle regole imposte dagli adulti. Per questo, se in casa si usano spesso le parolacce, è difficile aspettarsi che i figli le evitino. Non è necessario che i genitori utilizzino sempre un linguaggio formale. È importante, però, che siano consapevoli del modo in cui parlano, soprattutto nei momenti di stress.

Se un adulto impreca ogni volta che qualcosa va storto, il bambino può imparare che quello è un modo normale per manifestare la rabbia. Se, invece, sente frasi come «sono molto arrabbiato, ho bisogno di calmarmi», scopre un’alternativa per comunicare le proprie emozioni.

Dare il buon esempio significa anche saper riconoscere i propri errori. Se a un genitore scappa una parolaccia, può ammetterlo senza drammatizzare: «mi è uscita una parola che non avrei dovuto usare. Ero nervoso, ma avrei potuto esprimermi diversamente». Questo messaggio insegna che sbagliare può capitare, ma che ciascuno è responsabile delle proprie parole.

È utile, inoltre, concordare alcune regole condivise da tutti i componenti della famiglia, compresi fratelli maggiori e altri adulti che trascorrono molto tempo con il bambino. Le regole devono essere semplici e comprensibili, adattate all’età del bambino e applicate con coerenza. Per esempio:

in casa non si usano insulti per rivolgersi agli altri

per rivolgersi agli altri quando si è arrabbiati, si può esprimere il proprio disappunto senza offendere

non si utilizzano parole per umiliare o intimidire qualcuno

o intimidire qualcuno se si ferisce una persona con le parole, è importante riconoscere l’errore e cercare di rimediare.

Non bisogna dimenticare che i figli possono imparare le parolacce anche fuori casa. Per questo, ha poco senso cercare a tutti i costi “il colpevole”. Compito degli adulti è aiutarli a comprendere come utilizzare il linguaggio nei diversi contesti e perché alcune parole possono essere offensive.

Alternativa alla punizione

Soprattutto con i bambini piccoli, il gioco può diventare un alleato educativo. Invece di concentrarsi esclusivamente sulla parola vietata, si può provare a divertirsi insieme cercando espressioni alternative.

In questo modo si sfrutta la curiosità linguistica del bimbo per ampliare il suo vocabolario e offrirgli altri modi di comunicare. Il gioco, però, non deve sostituire ogni limite. Se il bambino utilizza parole offensive contro un’altra persona, deve comunque capire che quel comportamento non è accettabile.

Inventare parole buffe per esprimere la rabbia

Se il bambino tende a dire parolacce in determinate situazioni, come quando qualcosa non va come vorrebbe, si possono trovare insieme espressioni buffe da utilizzare in quei momenti.

Per esempio: «accipicchia!», «per mille patate!», «che pasticcio spaziale!». Oppure si possono inventare nuove parole tipo «cavolastronico!».

L’importante è che siano espressioni accettabili per la famiglia e che il bambino le percepisca come un’alternativa divertente, non come un modo per essere preso in giro. Con i bambini più grandi l’attività può diventare un gioco di sinonimi: come possiamo esprimere la stessa emozione senza usare una parolaccia?

Creare un vocabolario speciale di famiglia

Si può realizzare anche un piccolo quaderno in cui raccogliere le parole buffe inventate insieme, magari accompagnandole con disegni. Ogni volta che il bambino sente il bisogno di imprecare, può scegliere una delle espressioni del suo vocabolario speciale. In questo modo, si sposta l’attenzione dal divieto alla possibilità di scegliere un linguaggio diverso.

Giocare a riconoscere le emozioni

È importante anche aiutare il bambino a riconoscere ciò che sta provando. Se ricorre alle parolacce soprattutto quando perde un gioco, deve interrompere un’attività o riceve un no, gli si può chiedere: «sei arrabbiato perché non hai vinto?» oppure «ti sei innervosito perché non puoi continuare a giocare?».

A volte basta una frase semplice, pronunciata nel momento giusto.

Bambini che dicono le parolacce in base all’età, come comportarsi

Ovviamente, il modo in cui si interviene di fronte a una parolaccia deve tenere conto dell’età del bambino, della sua capacità di comprendere il significato delle parole e del motivo per cui le utilizza.

Se un bimbo piccolo dice una parolaccia per la prima volta, è preferibile non mostrarsi scandalizzati e non ridere in modo eccessivo. Se l’espressione viene ripetuta, si può spiegare con poche parole che non è appropriata e suggerire un’alternativa. Meglio evitare lunghe spiegazioni e rimproveri che il bambino potrebbe non essere ancora in grado di comprendere.

Con l’ingresso nella scuola primaria, i bambini imparano nuove espressioni. Se dicono parolacce per far ridere gli amici o attirare l’attenzione, è utile non alimentare il comportamento con reazioni eccessive. Allo stesso tempo, bisogna stabilire regole chiare e spiegare perché certe frasi non sono accettabili. È consigliabile anche aiutarli a esprimere le emozioni con un linguaggio consono.

Mano a mano che il bambino cresce diventa più consapevole del significato delle parole e delle loro conseguenze nelle relazioni. Vietare categoricamente qualsiasi espressione volgare ha poco senso.

È più utile parlare del rispetto, delle intenzioni e delle conseguenze delle parole. Rimane comunque essenziale intervenire quando le parole diventano aggressive o offensive.

Quando la parolaccia diventa un’abitudine: come intervenire con fermezza

Se il bambino dice parolacce frequentemente a scuola, al parco o durante le attività sportive, è importante capire quale funzione abbiano quelle espressioni nelle sue relazioni.

È sconsigliabile intervenire soltanto con rimproveri generici, come «non dire queste cose» o «non si parla così». È più utile essere specifici e spiegare quale comportamento deve cambiare. Per esempio: «puoi essere arrabbiato con il tuo compagno, ma non puoi insultarlo. Se qualcosa ti dà fastidio, devi dirglielo senza offenderlo».

Se dice parolacce per far ridere gli amici

Quando il bambino utilizza il linguaggio volgare per suscitare risate, una reazione molto intensa da parte degli adulti può incentivarne l’uso. È preferibile intervenire con calma, ribadire la regola e non trasformare l’episodio in uno spettacolo.

Può essere utile anche valorizzare le occasioni in cui il bambino riesce a far ridere o a stare in compagnia senza ricorrere alle parolacce. In questo modo, si rafforzano modalità alternative di ottenere attenzione e riconoscimento.

Se insulta gli altri

In questo caso, è necessario intervenire subito. Il genitore deve chiarire che la rabbia è un’emozione legittima, ma non giustifica l’umiliazione o l’aggressione verbale. Il bambino deve capire che le parole non sono tutte equivalenti.

Quando si è calmato, è utile ripercorrere insieme quanto accaduto, cercando di capire che cosa lo ha fatto arrabbiare, che cosa voleva ottenere, come avrebbe potuto esprimersi diversamente. Se ha ferito qualcuno, si può incoraggiarlo a riconoscere l’errore e a riparare, per esempio scusandosi sinceramente, dopo aver compreso l’errore.

Se usa parolacce a scuola

Quando il comportamento si ripete anche in classe, può essere utile confrontarsi con gli insegnanti per comprendere in quali situazioni si verifica e individuare eventuali dinamiche relazionali. Il genitore deve essere fermo, il che non significa punire sempre più duramente, ma mantenere un limite chiaro, proteggere chi viene offeso e aiutare il bambino a imparare un comportamento diverso.

Se le parolacce sono associate a insulti ripetuti, prepotenze, difficoltà nella gestione della rabbia o altri comportamenti problematici, è opportuno approfondire la situazione con il supporto di un professionista dell’età evolutiva.

Punire un bambino che dice le parolacce serve davvero?

Quando i figli continuano a infrangere una regola condivisa o usare le parolacce per insultare qualcuno nonostante le spiegazioni e il supporto dei genitori, si può pensare di introdurre una conseguenza educativa che favorisca l’apprendimento e l’autoregolazione.

Per esempio, se durante un gioco litiga e insulta ripetutamente un fratello , si può interrompere temporaneamente l’attività e spiegare che si riprenderà quando sarà possibile giocare senza offendersi. La conseguenza dovrebbe essere:

proporzionata : adeguata alla gravità del comportamento e all’età del bambino

: adeguata alla gravità del comportamento e all’età del bambino coerente : collegata, quando possibile, a ciò che è accaduto

: collegata, quando possibile, a ciò che è accaduto comprensibil e: il bambino deve sapere quale regola ha infranto e che cosa ci si aspetta da lui

e: il bambino deve sapere quale regola ha infranto e che cosa ci si aspetta da lui educativa: deve aiutarlo a imparare un modo diverso di comportarsi, non semplicemente fargli provare paura o vergogna.

Sarebbero invece da evitare umiliazioni, minacce, punizioni fisiche e castighi sproporzionati.

Quando preoccuparsi se un bambino dice spesso le parolacce

Dire qualche parolaccia, soprattutto durante la crescita e l’apprendimento del linguaggio, non indica necessariamente che ci sia un problema educativo o emotivo. È importante, però, osservare il comportamento nel suo insieme. È opportuno approfondire la situazione se:

il bambino usa abitualmente insulti per umiliare, intimidire o minacciare gli altri

per umiliare, intimidire o minacciare gli altri le parolacce sono accompagnate da aggressività frequente e difficoltà a controllare gli impulsi

e difficoltà a controllare gli impulsi il comportamento si ripete in diversi contesti e compromette le relazioni con familiari, compagni o insegnanti

con familiari, compagni o insegnanti si osserva un cambiamento significativo nel comportamento, associato a disagio, isolamento o difficoltà relazionali

nel comportamento, associato a disagio, isolamento o difficoltà relazionali le strategie educative adottate con costanza non sembrano aiutare e la situazione continua a peggiorare.

In questi casi, può essere utile confrontarsi con il pediatra e valutare, se necessario, il supporto di uno psicologo dell’età evolutiva.

Foto di copertina di geralt via Pixabay

In breve I bambini che dicono le parolacce possono farlo per imitazione, curiosità o rabbia. Per aiutarli a smettere, è importante mantenere la calma, dare il buon esempio e stabilire regole chiare, proponendo alternative per esprimere le emozioni senza offendere gli altri.

Fonti / Bibliografia Quando i bambini dicono le parolacce - Meyer - Azienda Ospedaliero UniversitariaL'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze si occupa dell'assistenza sanitaria dei bambini, della didattica e della ricerca scientifica in ambito pediatrico. Il Meyer è un ospedale ad alta specializzazione.

What the *#@%?! How to respond when your child swears | SwinburneThere is little evidence to suggest children’s swearing, or swearing in general, has become more frequent. But in 2013 a US study found by the time children start school “they have the rudiments of adult swearing” (about 42 taboo words).

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