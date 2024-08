Calendario scolastico 2024/25: data inizio e festività regione per regione

È ormai tempo di tornare sui banchi di scuola, ma quale sarà il calendario scolastico 2024/25? La data per l’inizio della scuola è fissata in tutta Italia tra l’11 e il 16 settembre: i primi studenti a tornare sui banchi saranno quelli di Bolzano, che sentiranno la prima campanella dell’anno il 5 settembre. Gli studenti che si potranno godere qualche giorno di vacanza extra saranno invece quelli delle regioni Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Puglia, per i quali l’inizio della scuola è fissato al 16 settembre. Durante l’anno scolastico non mancheranno festività e ponti per dare qualche giorno di pausa a bambini e ragazzi, mentre gli studenti che saranno alle prese con l’esame di maturità potranno prepararsi psicologicamente all’appuntamento fissato per il 18 giugno 2025.

Calendario scolastico regione per regione

Il calendario scolastico 2024/25 può variare lievemente da regione a regione: vediamo tutte le date più importanti per non farsi trovare impreparati.

Valle d’Aosta calendario scolastico 2024/25

Giorno di inizio: 11 settembre 2024

Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2025 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze di Pasqua: dal 17 al 21 aprile 2025

Altri ponti: 2 novembre 2024, 30-31 gennaio 2025 (Fiera di Sant’Orso), 26 aprile 2025, 2-3 maggio 2025.

Trentino calendario scolastico 2024/25

Giorno di inizio: 9 settembre 2024

Ultimo giorno di scuola: 12 giugno 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze di Pasqua: dal 17 al 27 aprile 2025.

Bolzano calendario scolastico 2024/25

Giorno di inizio: 5 settembre 2024

Ultimo giorno di scuola: 13 giugno 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze di Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025.

Veneto calendario scolastico 2024/25

Giorno di inizio: 11 settembre 2024

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: dal 3 al 5 marzo 2025

Vacanze di Pasqua: dal 17 al 21 aprile 2025

Altri ponti: 2 novembre 2024, 26 aprile 2025, 2-3 maggio 2025.

Friuli Venezia Giulia calendario scolastico 2024/25

Giorno di inizio: 11 settembre 2024

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (28 giugno per le scuole dell’infanzia)

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: dal 3 al 5 marzo 2025

Vacanze di Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Altri ponti: 2 novembre 2024, 26 aprile 2025.

Piemonte calendario scolastico 2024/25

Giorno di inizio: 11 settembre 2024

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze di Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Altri ponti: 2-3 maggio 2025.

Lombardia calendario scolastico 2024/25

Giorno di inizio: 12 settembre 2024

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze di Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025.

Liguria calendario scolastico 2024/25

Giorno di inizio: 16 settembre 2024

Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2025 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze di Pasqua: dal 17 al 21 aprile 2025

Altri ponti: 2-3 maggio 2025.

Emilia Romagna calendario scolastico 2024/25

Giorno di inizio: 16 settembre 2024

Ultimo giorno di scuola: 6 giugno 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze di Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025.

Toscana calendario scolastico 2024/25

Giorno di inizio: 16 settembre 2024

Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2025 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze di Pasqua: dal 17 al 21 aprile 2025.

Umbria calendario scolastico 2024/25

Giorno di inizio: 11 settembre 2024

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze di Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025.

Lazio calendario scolastico 2024/25

Giorno di inizio: 16 settembre 2024

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze di Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025.

Abruzzo calendario scolastico 2024/25

Giorno di inizio: 16 settembre 2024

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025

Vacanze di Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025.

Marche calendario scolastico 2024/25

Giorno di inizio: 11 settembre 2024

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze di Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Altri ponti: 2 novembre 2024, 26 aprile 2025, 2-3 maggio 2025.

Campania calendario scolastico 2024/25

Giorno di inizio: 12 settembre 2024

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: 3 e 4 marzo 2025

Vacanze di Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Altri ponti: 2 novembre 2024, 26 aprile 2025, 2-3 maggio 2025.

Molise calendario scolastico 2024/25

Giorno di inizio: 12 settembre 2024

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: dal 3 al 5 marzo 2025

Vacanze di Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Altri ponti: 2 novembre 2024, 7 dicembre 2025, 26 aprile 2025, 2-3 maggio 2025.

Basilicata calendario scolastico 2024/25

Giorno di inizio: 16 settembre 2024

Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025

Vacanze di Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025.

Calabria calendario scolastico 2024/25

Giorno di inizio: 16 settembre 2024

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze di Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Altri ponti: 2 novembre 2024, 26 aprile 2025, 2-3 maggio 2025.

Puglia calendario scolastico 2024/25

Giorno di inizio: 16 settembre 2024

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze di Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Sicilia calendario scolastico 2024/25

Giorno di inizio: 12 settembre 2024

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze di Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Altri ponti: 2 novembre 2024.

Sardegna calendario scolastico 2024/25

Giorno di inizio: 12 settembre 2024

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: 3 e 4 marzo 2025

Vacanze di Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Altri ponti: 2 novembre 2024, 28 aprile 2025.

Ponti e festività scolastiche 2024/25

I ponti e le festività non sono uguali per tutte le scuole d’Italia, ma spesso variano da regione a regione.

Il 1 novembre cade di venerdì, consentendo un ponte di tre giorni, mentre il 1 maggio cade di giovedì, consentendo in teoria un ponte di quattro giorni per le scuole che faranno questa scelta.

Le vacanze di Natale cominciano il 23 dicembre 2024 e finiscono il 6 gennaio 2025 per gli studenti di quasi tutta Italia; fanno eccezione le scuole di Basilicata e Abruzzo, in cui cominciano il 24 dicembre 2024 e terminano il 7 gennaio 2025.

Pasqua 2025 sarà il prossimo 20 aprile: quasi tutte le scuole italiane chiuderanno il 17 aprile per riaprire tra il 21 e il 22 aprile; il 25 aprile cadrà poi di venerdì, consentendo un ponte di 3 giorni.

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, sarà invece un lunedì, permettendo così un ponte di tre giorni poco prima della fine dell’anno scolastico.

Date esami di maturità

Gli studenti alla fine del ciclo delle superiori si staranno già chiedendo quali saranno le date per l’esame di maturità 2025. La prima prova della maturità si svolgerà il 18 giugno 2025 alle ore 8.30, come previsto dal calendario scolastico pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

