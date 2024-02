Come insegnare ai bambini a vestirsi da soli: consigli pratici dalla Fondazione Montessori

Imparare a vestirsi da soli è una delle abilità che i bambini devono acquisire per arrivare alla piena autonomia. I genitori hanno il compito di supportarli in questo processo lungo e laborioso che li porterà ad essere pienamente indipendenti. Vediamo allora, con i consigli dell’esperta, la dottoressa Rossella Trombacco, responsabile 0/6 per Fondazione Montessori Italia, come insegnare ai bambini a vestirsi da soli.

A che età si insegna a un bambino a vestirsi da solo

«Occorre partire dal presupposto che, nell’ottica educativa montessoriana, il percorso verso l’autonomia inizia sin dalla nascita» spiega l’esperta. «E l’educazione stessa parte nel momento in cui un bimbo viene al mondo. Ecco allora che i genitori possono cominciare a insegnare al figlio a vestirsi da solo già da quando è in fasce. Il che si traduce in pratica nell’accompagnare ogni gesto di cura, dal cambio del pannolino al mettere e togliere un indumento, con lo sguardo e la voce: mentre il piccolo è sul fasciatoio, guardandolo negli occhi, si “racconta” con parole semplici e chiare quello che si sta facendo, ad esempio “ora togliamo la felpina e tu mi aiuti” oppure “adesso piega il braccino”. Questi inviti, che il neonato non può di certo assecondare allo stadio di sviluppo in cui si trova, sono comunque fondamentali perché il piccolo attorno ai sei, sette mesi possa cominciare a riconoscere e dare un nome a quanto nominato dal genitore, sia il suo piedino oppure la tutina che sta infilando, iniziando così il suo personale percorso di esplorazione e conoscenza del mondo. A poco a poco, quando lo stadio dello sviluppo psicomotorio lo consentirà, il piccolo potrà poi cominciare a collaborare ai gesti che i genitori compiono nel vestirlo, dando avvio a un cammino che a poco a poco, nel pieno rispetto dei tempi della crescita personale, lo porterà ad acquisire la piena autonomia nel vestirsi».

Come spronare verso l’autonomia

“Aiutami a fare da solo”. «Questa frase, che riassume tutta la concezione educativa di Maria Montessori, può essere adattata a qualsiasi forma di insegnamento rivolto ai piccoli e può quindi dare indicazioni ai genitori anche sul come insegnare ai bambini a vestirsi da soli» commenta l’esperta. «La regola che dovrebbe guidare questo insegnamento, come del resto tutti gli altri che riguardano il bambino, è non sostituirsi mai al piccolo, ma essere presenti, con l’attenzione dello sguardo e della mente ma anche del cuore, per sostenerlo, aiutarlo, spronarlo quando serve, consolarlo quando ne ha bisogno. Così che a poco a poco impari a fare da solo». Se ne deduce che un bambino che viene sempre vestito dall’adulto non imparerà mai a farlo da solo; ma anche il piccolo lasciato completamente in balia di se stesso finisce per non trovarsi immerso nel giusto clima emotivo che gli permette di vivere ogni esperienza in maniera positiva. «Un altro punto chiave che i genitori devono sempre tener presente è che ogni bimbo è una realtà a sé con una tempistica di sviluppo assolutamente personale» continua l’esperta. «In linea generale, quindi, un bimbo attorno ai 3-4 anni dovrebbe essere in grado di vestirsi da solo, ma può non essere così e non è certo il caso che l’adulto si preoccupi e lo forzi: il rispetto dei tempi di crescita del bambino è basilare per uno sviluppo sano e armonioso».

. Quello che conta è che l’adulto predisponga sempre l’ambiente della casa in modo che il piccolo si trovi nelle condizioni ottimali per fare da solo. «Facciamo l’esempio delle scarpe» precisa Trombacco. «Quando il piccolo inizia a camminare è importante lasciare che si metta e si tolga quando vuole da solo le scarpe, le ciabattine, le pantofole: i genitori dovrebbero quindi creare all’ingresso di casa un posto dove possa trovarle così che si regoli come preferisce, mettendole e togliendole a suo piacimento. Man mano che cresce sarebbe opportuno farlo anche con altre zone dell’ambiente in cui si vive: disporre, ad esempio, gli appendini alla sua altezza in modo che possa mettersi e togliersi da solo giacche e felpe e mettere nella sua stanza un armadio che gli consenta di avere facile accesso ai capi di abbigliamento». Evitare la rigidità. Nell’insegnare al bambino l’autonomia è importante, infine, che il genitore non adotti un atteggiamento rigido: vestirsi da soli non deve costituire un obbligo assoluto da rispettare sempre e comunque. «Se dopo una lunga giornata all’asilo il piccolo, magari stanco e comunque frustrato per la lontananza dai genitori, manifesta il desiderio di essere vestito da mamma, papà o da chi se ne prende cura, l’adulto può tranquillamente accogliere la richiesta magari sottolineando con la parola o con un semplice sguardo che ha ben compreso la situazione emotiva del piccolo» commenta Trombacco.

Primi step per insegnare a vestirsi da soli

Come insegnare ai bambini a vestirsi da soli? Ecco qualche consiglio pratico della dottoressa Trombacco.

. Ogni bambino segue un percorso di crescita unico che si sviluppa con tempi e modi propri. Ci possono quindi essere tappe indicative nello sviluppo della capacità di vestirsi da solo: attorno ai 12-13 mesi il piccolo dovrebbe riuscire a mettersi e togliersi le scarpe da solo, a 3-4 anni essere autonomo nel vestirsi slacciandosi e allacciandosi da solo, a 8 essere in grado di allacciarsi le stringe. Ma si tratta di tempistiche che valgono in linea generale: i genitori dovrebbero sempre lasciare che il bambino impari con i suoi tempi, aiutandolo e facendo sentire la loro presenza costante, ma senza forzarlo. Farsi carico dell’emotività del bambino. Un atteggiamento attento di osservazione e di ascolto permette al genitore di comprendere la condizione emotiva del piccolo e di entrare in sintonia con lui. Anche nel processo di apprendimento del vestirsi da soli ci possono essere fasi di regressione che il genitore dovrebbe accogliere senza rimproveri, sgridate o peggio ancora punizioni. Così come il genitore dovrebbe comprendere che ci possono essere momenti in cui il piccolo, pur sapendo vestirsi da solo, chiede che lo faccia il genitore come gesto di amore e di attenzione nei suoi confronti.

. Una regola basilare quando ci si chiede ? Rispettare i tempi di crescita del bambino, anche per quanto riguarda l’autonomia nel vestirsi, ma non solo. E’ importante che al piccolo venga sempre lasciato il giusto tempo, che può essere molto più lungo rispetto a quello che i genitori in quanto adulti concepiscono, per vestirsi o magari cambiare un capo se non piace, mettere e rimettere le scarpe se danno fastidio e così via. Il compito del genitore, quindi, è quello di predisporre non solo uno spazio, ma anche un tempo a misura di bambino che gli consenta di muoversi con il ritmo che gli è più congeniale. E, se per una volta invece occorre andare di fretta, è importante che il genitore motivi la necessità di tagliare sui tempi, offrendo il proprio aiuto perché l’operazione del vestirsi in quel preciso contesto si velocizzi. Non trasmettere ansia. Quando si parla di abbigliamento dei più piccoli è tendenza tipica degli adulti coprili per paura che prendano freddo. In realtà per loro stessa natura i bambini hanno una percezione diversa della temperatura rispetto a quella dei grandi: in sostanza sentono più caldo, soprattutto quando si muovono, e occorre quindi lasciare che si scoprano quando ne percepiscono il bisogno oppure suggerire loro di farlo, togliendosi ad esempio la giacca al parco, se non procedono autonomamente. Quello che conta è non lasciare mai i bambini coperti a lungo nei luoghi chiusi perché questo crea in loro un senso di disagio che può sfociare in rabbia: meglio quindi suggerire al piccolo di indossare la giacca quando si è già sull’ascensore oppure appena prima di mettere i piedi fuori dalla porta di casa o della scuola.

In breve Come insegnare ai bambini a vestirsi da soli? Ecco uno dei tanti compiti che spettano ai genitori. Che possono iniziare sin dalla culla a stimolare il processo di autonomia del piccolo, rispettando sempre i suoi tempi, senza avere fretta. Non esiste infatti un’età precisa in cui i bimbi diventano indipendenti nel vestirsi: il percorso è lungo e gli adulti possono solo accompagnarlo con attenzione e cura, preparando l’ambiente in modo che il piccolo possa imparare a poco a poco i gesti del mettersi e togliersi da solo scarpe e vestiti.

