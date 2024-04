Come insegnare ai bambini ad allacciarsi le scarpe: i metodi più divertenti

Quello di allacciarsi le scarpe per gli adulti è un gesto scontato che si esegue senza troppo pensarci, mentre per i bambini alle prese per le prime volte con i lacci può essere una bella sfida! Molti genitori, spesso su richiesta dei bimbi, tendono ad acquistare scarpe con il velcro: mettere e togliere le scarpe in questo modo diventa molto semplice anche per i più piccoli, ma non bisogna perdere di vista che imparare ad allacciarsi le scarpe è una conquista importante sulla strada per l’autonomia. Per fortuna ci sono molti metodi divertenti per insegnare ai bambini ad allacciarsi le scarpe, come ad esempio la tecnica del topolino o quella delle orecchie di coniglio, senza dimenticare i suggerimenti del metodo Montessori e gli strumenti montessoriani che possono venire in nostro aiuto.

Da che età cominciare? In realtà il momento giusto per proporre questa attività è quello in cui il bambino comincia ad esserne incuriosito; in questo modo imparerà più in fretta, anche se poi sarà necessaria tanta pratica. Prima di cominciare è necessario che il bambino abbia motricità fine e coordinazione occhio-mano sufficientemente sviluppate: questo di solito accade intorno ai 4-5 anni. In via del tutto generale intorno ai 6 anni i bimbi dovrebbero essere in grado di allacciarsi le scarpe, seppure con qualche incertezza, ma ogni bambino è unico e ha i suoi tempi per imparare!

Insegnare ad allacciare le scarpe con il metodo Montessori

Anche la pedagogista ed educatrice Maria Montessori era convinta che imparare ad allacciarsi le scarpe fosse una conquista fondamentale per un bambino, così come destreggiarsi tra i diversi tipi di allacciature quotidiane come zip o bottoni. A questo proposito, per insegnare ad allacciarsi le scarpe con il metodo Montessori possiamo avvalerci dell’aiuto di alcuni strumento particolari, che renderanno il compito piacevole e divertente.

Il telaio dell’allacciatura

Il telaio dell’allacciatura è uno strumento versatile e divertente, che possiamo usare anche per insegnare ai bambini come allacciarsi le scarpe (e non solo).

Si tratta di una tavola in legno su cui sono disposte diverse tipologie di allacciatura, come bottoni, zip e ovviamente i classici lacci. Aiutate il bambino a sperimentare, assicurandovi che il compito non sia frustrante ma evitando di sostituirvi a lui aiutandolo troppo. Potete invitare il piccolo a ripetere questo gesto più volte, magari usando lacci di colori, tessuti e lunghezze diverse.

Imparare a farlo con la scarpa Montessori

Cominciare a fare pratica allacciando le scarpe che si indossano può non essere semplice: a volte è più facile esercitarsi su un modello in cartone. Ancora una volta il metodo Montessori viene in nostro aiuto con la scarpa Montessori. Si tratta di una sagoma in cartone a forma di scarpa, che si può acquistare oppure realizzare con il fai da te decorandola a proprio piacere. L’importante è praticare dei fori in cui far passare i due lacci, magari di colore diverso: in questo modo il bambino potrà fare pratica tutte le volte che lo desidera con la necessaria calma e tranquillità.

La tecnica delle orecchie di coniglio

Tra i metodi per insegnare ai bambini ad allacciarsi le scarpe in maniera divertente c’è la tecnica delle orecchie di coniglio, che probabilmente è una delle più utilizzate. Ecco i passaggi da seguire:

si prende un laccio in ogni mano;

il laccio che sta nella mano sinistra va incrociato su quello tenuto nella mano destra;

i lacci si incontreranno al centro: bisogna avvolgere il laccio destro sopra al sinistro formando una sorta di nodo, che si stringerà tirando entrambi i lacci;

a questo punto si deve fare un cappio il laccio destro tenendolo con pollice e indice, ripetendo l’operazione con il laccio sinistro: ecco le nostre orecchie di coniglio!

ora bisogna incrociare “l’orecchietta” sinistra dietro a quella destra, tirando poi il cappio di sinistra attraverso il foro che dovrebbe essersi formato tra le due “orecchie” e il nodo fatto in precedenza;

basterà tirare leggermente i due anelli per stringere il nodo.

C’è anche una filastrocca che può essere utile per memorizzare meglio questa sequenza:

il coniglietto ha due orecchie: si fanno le due asole;

gira intorno all’albero: un’asola gira intorno all’altra;

e va nella sua tana: l’asola viene infilata nel buco;

tira forte!

La tecnica del topino

C’è anche la tecnica del topino per imparare ad annodare i lacci delle scarpe, leggermente più difficile dell’altra ma forse ancora più comune:

annodate i due lacci;

formate un’asola con il laccio sinistro;

fatevi girare intorno il laccio destro;

infilate il laccio destro nel nodo che si è creato;

tirate per formare la seconda asola.

Anche in questo caso una filastrocca può aiutare i più piccoli a ricordare i gesti da compiere: il topino costruisce una casetta, ci gira intorno ed esce dall’altra parte.

Alcuni consigli utili

Non dimentichiamo che imparare ad allacciare le scarpe può non essere semplice, quindi il compito di ogni genitore non è solo quello di non perdere la pazienza aiutando il bimbo ad esercitarsi più e più volte, ma anche quello di incoraggiarlo e di lodarlo anche per i più piccoli passi avanti, dandogli così l’autostima necessaria per acquisire una competenza che gli servirà per tutta la vita. Ecco poi alcuni consigli pratici che possono facilitare il compito:

usare un telaio per l’allacciatura, una scarpa Montessori o comunque una superficie piatta , su cui potrebbe essere più semplice esercitarsi rispetto ad una scarpa vera;

, su cui potrebbe essere più semplice esercitarsi rispetto ad una scarpa vera; utilizzare lacci di colore diverso per identificarli meglio;

per identificarli meglio; scegliere lacci più rigidi, in modo che rimangano in posizione mentre i bambini cercano di annodarli;

in modo che rimangano in posizione mentre i bambini cercano di annodarli; assicurarsi che i lacci scelti siano abbastanza lunghi per poterli annodare comodamente. Lacci troppo corti renderebbero il compito ancora più difficile.

Schede utili da stampare per imparare ad allacciarsi le scarpe

Scheda da stampare metodo Montessori.pdf

Scheda da stampare tecnica del topolino.pdf

Scheda da stampare tecnica orecchie coniglio.pdf

In copertina foto di congerdesign da Pixabay

