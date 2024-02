Per molti bambini imparare i verbi non è affatto semplice, soprattutto quando si tratta di mandare a memoria tempi verbali e coniugazioni. La buona notizia è che ci sono metodi per insegnare i verbi ai bambini in maniera semplice e persino divertente, avvalendoci anche di alcuni giochi. Vediamo insieme come fare!

Quando i bambini imparano i verbi?

Se si parla di sviluppo del linguaggio, è noto che i bambini tendono ad imparare e ad esprimersi prima con i nomi, ma è importante parlare con loro usando correttamente i verbi, in modo che imparino presto a combinare le parole tra loro e a comporre brevi frasi, anche se ogni bambino ha i suoi tempi che vanno rispettati. Se invece si parla di come insegnare i verbi ai bambini spiegandogli i tempi verbali, le loro particolarità e le diverse coniugazioni, il momento giusto per farlo è quello della scuola primaria.

Da dove cominciare?

Esistono diversi metodi per insegnare i verbi ai bambini e il nostro compito sarà quello di individuare quello che risponde meglio alla predisposizione dei nostri bambini per poter apprendere i verbi in tutta la loro complessità. In genere si parte dai verbi avere ed essere e si insegnano nell’ordine: indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo, infinito, participio e gerundio, affidandosi a schemi, giochi e strategie mentali. Ci sono però dei piccoli accorgimenti che possono aiutare molto i nostri bambini in questo compito e che si possono mettere in pratica fin da quando sono molto piccoli per permettere loro di imparare i verbi con maggiore scioltezza quando sarà il momento.

Per prima cosa, sarebbe bene parlare ai bambini, anche molto piccoli, coniugando correttamente i verbi, senza semplificare le nostre frasi usando solamente l’indicativo: questo metterà delle buone basi per l’apprendimento futuro e insegnerà ai bimbi a cogliere tutte le sfumature della nostra lingua. Anche la lettura è importante: leggere insieme ad alta voce libri per bambini adatti alla loro età permette di assimilare la grammatica e i verbi fin da piccoli in maniera indiretta. È poi importante che i bambini imparino a riconoscere i verbi all’interno delle frasi: aiutateli a riconoscerli chiedendogli ad esempio di individuare l’azione all’interno di una breve frase.

Come insegnare i verbi ai bambini? Il tabellone dei verbi

Uno dei metodi più classici per insegnare i verbi ai bambini consiste nel tabellone dei verbi, suddiviso in tante caselle. Si comincia dal modo indicativo: ogni casella contiene tutti i tempi verbali e la loro coniugazione completa; si passa poi a congiuntivo, condizionale, imperativo, gerundio, participio e infinito. Si possono fare per i verbi essere e avere e poi per i verbi in -are, -ere, -ire. I bambini possono utilizzare questo strumento, completo in ogni sua parte, per studiare o ripassare; si può anche crearne delle versioni con alcune righe vuote, che i bambini dovranno compilare.

Come insegnare i verbi ai bambini con attività e giochi

Ci sono anche alcune attività più interattive per insegnare i verbi ai bambini, per aiutarli a sperimentare con tempi e i modi verbali in modo da consolidare le loro conoscenze. Vediamo insieme cosa possiamo proporre ai nostri bimbi:

l’analisi dei verbi che si trovano nei libri, chiedendosi ad esempio perché sia al passato, al presente o al futuro;

che si trovano nei libri, chiedendosi ad esempio perché sia al passato, al presente o al futuro; le targhette Montessori , delle tessere di cartoncino che permettono ai nostri bambini di abbinare verbi e pronomi;

, delle tessere di cartoncino che permettono ai nostri bambini di abbinare verbi e pronomi; giocare a Scarabeo, usate le lettere del gioco “Scarabeo”e aiutate il vostro bambino a comporre delle frasi o delle parole, potrebbe anche essere utile per le coniugazioni, visivamente sarà più facile vedere come una singola lettera possa fare la differenza nel tempo verbale.

usate le lettere del gioco “Scarabeo”e aiutate il vostro bambino a comporre delle frasi o delle parole, potrebbe anche essere utile per le coniugazioni, visivamente sarà più facile vedere come una singola lettera possa fare la differenza nel tempo verbale. il memory dei verbi: sparpagliate dei cartoncini coperti sul tavolo e invitate i bambini a girarne due alla volta, per poi coprirli di nuovo. Ricordandosi la loro posizione, dovranno accoppiare i cartoncini due a due, ma invece di trovare due immagini identiche da appaiare, dovranno associare la descrizione del tempo verbale e una frase di esempio;

sparpagliate dei cartoncini coperti sul tavolo e invitate i bambini a girarne due alla volta, per poi coprirli di nuovo. Ricordandosi la loro posizione, dovranno accoppiare i cartoncini due a due, ma invece di trovare due immagini identiche da appaiare, dovranno associare la descrizione del tempo verbale e una frase di esempio; una piccola gara con gli amichetti a colpi di coniugazioni; il premio potrebbe essere una bella merenda tutti insieme oppure la realizzazione di un piccolo desiderio;

a colpi di coniugazioni; il premio potrebbe essere una bella merenda tutti insieme oppure la realizzazione di un piccolo desiderio; l’uso di filastrocche e canzoncine: rime, filastrocche e canzoncine possono davvero aiutare la memoria dei nostri bambini, anche per imparare i verbi. Abbiniamo quindi una musica ad ogni coniugazione e decliniamola a tempo: sarà utile e divertente! Se siete particolarmente fantasiosi potete comporre piccole filastrocche che mettano in rilievo l’uso dei diversi tempi verbali usando rime e assonanze.

Qui di seguito trovate la scheda da compilare e le tabelle di alcuni verbi, già coniugati, realizzate da noi e pronte da stampare.

Tabella dei verbi da compilare.pdf

Tabella del verbo “avere”.pdf

Tabella del verbo “essere”.pdf

Tabella del verbo “studiare”.pdf

In breve Imparare tempi e modi verbali non è semplice, quindi come insegnare i verbi ai bambini in maniera semplice e divertente? Forse non ci crederete, ma attività e strategie non mancano!

