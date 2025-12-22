Come organizzare i compiti di Natale: consigli utili

Il periodo delle Feste di Natale per i nostri bambini è una gradevole parentesi all’interno dell’anno scolastico, un breve periodo in cui riposare, dedicarsi a tante attività creative e divertenti insieme ai genitori e in generale trascorrere un periodo sereno e tranquillo.

Non bisogna però dimenticare i compiti delle vacanze di Natale: basta un po’ di organizzazione e qualche trucchetto per farli tutti senza (troppo) stress. Vediamo in che modo.

1) Trovate l’ambiente adatto per svolgere i compiti e studiare

Se, presi da mille faccende, ancora non ci avete pensato, questo è il momento giusto per creare un ambiente in cui il bambino possa concentrarsi per studiare e fare i compiti. Trovate quindi un luogo della casa da dedicare a questa attività: non è necessario avere molto spazio, l’importante è che sia tranquillo, ben illuminato e lontano da possibili fonti di distrazione, come ad esempio la tv.

Aiutate il bimbo a disporre il suo materiale scolastico in maniera organizzata ma nel modo in cui è più comodo, così che possa avere tutto sotto mano; la possibilità di personalizzare il proprio spazio, oltre a renderlo più fruibile, ci aiuterà ad aumentare la motivazione del piccolo studente.

2) Stabilite una routine

Quando non si va a scuola gli orari possono essere più elastici, ma è comunque bene stabilire una routine e cercare di attenervisi, anche senza essere eccessivamente rigidi. Cominciare a fare i compiti sempre alla stessa ora può favorire le concentrazione e aiutare il bambino a sedersi più volentieri alla sua scrivania. Per responsabilizzarli e renderli partecipi di questa decisione offrite loro un paio di opzioni tra cui scegliere!

3) Compilate un planning delle vacanze

Quanti sono i compiti delle vacanze da svolgere? Un rapido conto delle pagine da studiare e degli esercizi da eseguire può darci un’idea del tempo da dedicare quotidianamente a questa attività. Per farlo si può chiedere al bambino di organizzare i compiti in una sorta di planning delle feste, in modo da stabilire degli obiettivi da raggiungere nei giorni in cui si studia. In questo modo si aiutano i figli a farsi carico delle proprie responsabilità e si danno strumenti utili alla pianificazione dei propri doveri.

Il 24 e il 25 dicembre, così come il 1 gennaio e una giornata che abbiamo deciso di dedicare ad una gita ai mercatini di natale o ad una giornata sulla neve potranno essere lasciati liberi; i compiti potranno essere distribuiti nelle altre giornate.

4) Scegliete in primis i compiti difficili

Uno dei tricks utili, quando si hanno un po’ di compiti da svolgere, è quello di iniziare dalle materie più difficili in modo da svincolarsi subito dalle incombenze più importanti. In questo modo ci si libererà subito delle cose noiose/difficili e poi sembrerà tutto molto più facile e veloce da svolgere.

5) No a premi o punizioni

Se i vostri figli si rifiutano di fare i compiti delle vacanze non è comunque il caso di innervosirsi o stressarsi durante quelle che sono anche le festività degli adulti. Meglio quindi non ricorrere a premi in caso di svolgimento dei compiti o punizioni in caso in cui il bambino non li adempia.

Queste sono infatti delle soluzioni alquanto facili e dall’effetto immediato, ma al tempo stesso controproducenti: il bambino, infatti, non è libero di scegliere come organizzarsi, ma si sente obbligato a svolgere i compiti solo per ricevere o non ricevere determinate cose.

5) Ok per le modalità creative e divertenti

I compiti delle vacanze di Natale non devono essere per forza noiosi: se il nostro bambino ha delle difficoltà o delle materie da consolidare possiamo inventarci modi divertenti e creativi per lavorarci. Cosa ne dite, ad esempio, di guardare un cartone animato in lingua originale per impratichirsi con l’inglese, proporre dei giochi divertenti su wordwall per esercitarsi in matematica, oppure invitare degli amici per ripassare insieme alcune materie?

Foto di copertina di Andrea Piacquadio da Pexels

In breve Spesso i genitori si chiedono come organizzare i compiti delle vacanze di Natale e soprattutto come convincere i bambini a svolgerli volentieri. Qualche piccolo consiglio potrebbe essere utile per rendere i compiti a casa meno faticosi!

