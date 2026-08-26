Le vacanze estive servono a ricaricarsi e riprendere fiato, a dormire un po’ di più, a giocare tanto e ad avere meno orari fissi da rispettare. In questo lungo periodo di chiusura delle scuole è bene comunque aiutare i bambini a tenere il cervello in allenamento arrivando comunque pronti a settembre per affrontare un nuovo anno scolastico.

I compiti per le vacanze servono proprio a questo, a non perdere il ritmo e a ripassare quello che si è imparato durante l’anno scolastico. Ecco perché è utile aiutare i bambini a fare tutti i compiti assegnati, dividendoli per settimane e incoraggiandoli a finire, ovviamente senza sostituirci a loro.

1) Concedersi un po’ di relax

Dopo un anno di studio, ogni studente non vede l’ora che arrivi la fine delle lezioni per riposare. È giusto che si concedano qualche tempo per staccare la spina completamente, senza pensare subito ai compiti delle vacanze, a patto che questa pausa non si protragga troppo a lungo. L’ideale è staccare un paio di settimane e poi iniziare a riprendere in mano i libri.

2) Organizzare bene il lavoro

Ridursi agli ultimi giorni per fare la maggior parte dei compiti delle vacanze non è una buona strategia, ma anche concentrarli tutti nelle prime settimane di vacanza potrebbe non essere una buona scelta!

L’ideale è prendersi un po’ di tempo per pianificare i compiti, dividendo il lavoro in settimane e pensando anche a quanti esercizi fare al giorno e quante pagine studiare, tenendo conto anche di viaggi e gite in programma. I bambini più piccoli avranno bisogno un po’ di aiuto per farlo, ma per i più grandi può essere un buon modo per responsabilizzarsi.

3) Variare le materie per non annoiarsi

È vero, fare i compiti delle vacanze raramente è divertente, ma un buon modo per non cedere alla noia è quello di alternare le materie da studiare o i compiti da fare. Proponete di fare un po’ di matematica e un po’ di italiano, di studiare qualche pagina di storia e poi passare a inglese, alternando anche esercizi più facili e veloci ad altri più lunghi e impegnativi.

4) Stabilire una routine

Se volete incoraggiare i bambini a fare i compiti delle vacanze senza costrizioni potete provare a stabilire una routine quotidiana: questo probabilmente vi aiuterà ad evitare lunghe e noiose discussioni ogni volta che vorreste che facessero i compiti.

I vostri piccoli studenti avranno un momento preciso della giornata in cui fare i compiti, sempre alla stessa ora, lasciandoli poi liberi di dedicarsi a qualcosa di più piacevole.

Ricordatevi di programmare anche piccole pause in cui riposare e dare la possibilità di rielaborare ciò che si è appreso: basteranno una decina di minuti tra una materia e l’altra oppure un paio di minuti prima di passare all’esercizio successivo.

5) Mantenere l’ordine (come a scuola)

Che fatica affrontare i compiti delle vacanze se non si trovano le matite colorate, la penna sembra essere sparita oppure bisogna perdere tempo per cercare libri e quaderni! Un ambiente ordinato è più importante di quello che potrebbe sembrare perché incide sull’apprendimento.

Anche se siamo in vacanza, dedichiamo un angolo al materiale scolastico e incoraggiamo i bambini a tenere tutto in ordine, per tenere in ordine anche le idee e il da farsi.

6) Individuare un ambiente adeguato per svolgere i compiti

Come fare velocemente i compiti delle vacanze e senza (troppi) errori? Mantenere alta la concentrazione è importante per raggiungere questo obiettivo! Ci sono alcune piccole strategie che possono aiutare bambini a ragazzi a concentrarsi meglio:

svolgere i compiti delle vacanze in un ambiente tranquillo e silenzioso

tenere lontane le distrazioni, ad esempio la televisione accesa o lo smartphone a portata di mano

evitare di fare i compiti nelle ore più calde della giornata, cosa che non favorisce di sicuro la concentrazione.

7) Studiare in compagnia

Soprattutto se si trascorrono le vacanze estive in compagnia di cugini e vicini di casa, potrebbe essere utile organizzare un paio di ore pomeridiane per studiare in compagnia.

Vedere gli altri bambini leggere, compilare esercizi o fare calcoli può essere stimolante, ecco perchè può essere utile prendere degli appuntamenti ‘fissi’ con altri piccoli studenti per creare un vero e proprio gruppo studio e ottimizzare il lavoro di tutti.

Per invogliarli ancora di più organizzate anche una merenda/gelato post studio.

8) Aiutarli a trovare il proprio metodo

Aiutare i bambini a fare i compiti delle vacanze oppure no? Non c’è una risposta che vada bene per tutti, ma in ogni caso non dovremo certo sostituirci a loro e farli al loro posto! Fino alla seconda elementare almeno la presenza dei genitori è importante nel momento dei compiti: possono aiutare a comprendere meglio le consegne degli esercizi, a chiarire qualche dubbio e a correggere piccoli errori spiegando i concetti che non sono chiari.

Poi dipenderà dalla motivazione e dall’autonomia del bambino, ma i compiti possono essere svolti in maniera sempre più indipendente, con la supervisione di un adulto che periodicamente controlli come sono stati svolti gli esercizi e spieghi quello che non è stato compreso.

Sfruttate dunque questi periodi estivi in cui siete anche più presenti nello studio dei bambini per aiutarli e motivarli, facilitando così comprensione e apprendimento. Evitare giudizi e commenti negativi davanti ai loro errori ma incoraggiarli a trovare la propria strada, iniziando dai compiti estivi!

In copertina foto di Katerina Holmes da Pexels

In breve Sono pochi i bambini che fanno volentieri i compiti delle vacanze. Ci sono però alcuni piccoli consigli che renderanno questa incombenza più piacevole, permettendo ai ragazzi di arrivare preparati all’inizio dell’anno scolastico senza rovinarsi le vacanze.

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