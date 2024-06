Frasi di auguri per gli esami di terza media: le più belle

Gli esami di terza media sono una tappa fondamentale per ogni studente: segnano non solo la fine di un ciclo scolastico, ma anche uno dei primi banchi di prova delle proprie conoscenze. Quali sono le frasi di auguri per gli esami di terza media più belle? Una frase di incoraggiamento da parte dei genitori, zii, nonni, fratelli e sorelle oppure amici possono rendere l’esperienza meno stressante e dare la giusta carica per affrontare al meglio questo importante impegno. Ci sono frasi di auguri classiche, citazioni e aforismi di autori famosi che calzano a pennello per questa occasione e anche delle frasi per fine terza media per ricordare gli anni trascorsi insieme a compagni e professori.

Citazioni e aforismi da dedicare

Ci sono citazioni e aforismi che si possono dedicare a studenti e studentesse in procinto di affrontare gli esami di terza media: queste frasi potranno dare loro la carica giusta per dare il meglio di sé davanti ai professori.

Il successo è trovare soddisfazione nel dare il meglio di sé.

(Anonimo)

(Anonimo) Credi di potere e sei già a metà strada.

(Theodore Roosevelt)

(Theodore Roosevelt) Continua a mettere un piede davanti all’altro, e poi un giorno ti guarderai indietro e scoprirai di aver scalato una montagna.

(Tom Hiddleston)

(Tom Hiddleston) Il successo è l’abilità di passare da un fallimento all’altro senza perdere l’entusiasmo.

(Winston Churchill)

(Winston Churchill) Il segreto del successo è la costanza nel perseguire lo scopo.

(Benjamin Disraeli)

(Benjamin Disraeli) Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: la paura di fallire.

(Paulo Coelho)

(Paulo Coelho) Pensa, credi, sogna e osa.

(Walt Disney)

(Walt Disney) Non lasciarti spaventare dalla perfezione, non la raggiungerai mai.

(Salvador Dalí)

(Salvador Dalí) Il miglior modo per predire il futuro è crearlo.

(Peter Drucker)

(Peter Drucker) Nel mezzo di ogni difficoltà risiede una opportunità.

(Albert Einstein)

(Albert Einstein) Il successo è la somma di piccoli sforzi, ripetuti giorno dopo giorno.

(R. Collier)

(R. Collier) Non è la forza ma la perseveranza che fa le grandi opere.

(Samuel Johnson)

(Samuel Johnson) Credere in se stessi è uno dei mattoni più importanti nella costruzione di ogni impresa di successo.

(Lydia Maria Child).

(Lydia Maria Child). Non sognare la tua vita, vivi il tuo sogno.

(Anonimo)

25 dediche di auguri

Un “in bocca al lupo” è sempre gradito prima di affrontare una prova importante e che mette un po’ di agitazione. Una dedica di auguri per l’esame di terza media sarà un modo per essere vicini al nostro studente o alla nostra studentessa, magari scritta su un bigliettino da far trovare insieme alla colazione la mattina degli esami per trasmettere un senso di vicinanza e di supporto.

Non importa il risultato, l’importante è dare il massimo! Non ti preoccupare, andrà tutto bene! Siamo orgogliosi di te per tutto il duro lavoro che hai fatto fino ad ora. Abbiamo fiducia che darai il meglio di te durante gli esami. L’apprendimento non riguarda i risultati, ma l’acquisizione di conoscenze e competenze per la vita. Vai avanti e fai l’impossibile. Ne vale la pena anche solo per vedere la faccia di chi diceva che non ce l’avresti fatta. Ti auguro di avere una mente calma, di concentrarti al meglio e di avere un grande successo all’esame! Sono orgogliosa di te, in bocca al lupo! Che tu possa trovare la risposta a ogni domanda come un detective risolve i suoi misteri! Gli esami non definiscono il tuo valore o la tua intelligenza. Fai un respiro e fai del tuo meglio. Ricorda che il nostro amore per te non dipende dai risultati degli esami. Vogliamo solo che tu faccia del tuo meglio. Con la preparazione arrivano anche le opportunità. Sii audace, sii brillante. Non vediamo l’ora di celebrare le tue vittorie! Sii sereno e affronta gli esami con fiducia! Anche questo passerà. Continua a insistere e a fare del tuo meglio. È difficile sconfiggere una persona che non si dà mai per vinta.

(Babe Ruth) Vai e affronta gli esami con un sorriso! Il tuo valore non è definito da alcun punteggio nei test. Credi nella persona intelligente e capace che sei. Gli esami possono sembrare spaventosi, ma ricorda che sei preparato e che sei in grado di affrontare qualsiasi sfida. Le cose belle arrivano a chi si dà da fare.

(Ronnie Coleman) Ti sei preparato bene, ora è il momento di dimostrare quello che sai. Buona fortuna! Sono sicuro che farai un ottimo lavoro! Non temere l’esame, fai in modo che l’esame tema te. Pensa agli esami come a un puzzle: ogni pezzo che metti al posto giusto ti avvicina alla soluzione finale! I giorni degli esami non definiscono chi sei. Rimani concentrato e credi in te stesso. Non lasciare che l’ansia ti rubi la scena: tu sei il protagonista del tuo successo! Hai studiato tanto, ora raccoglierai i frutti del tuo impegno! Le sfide sono ciò che rende la vita interessante. Continua ad imparare attraverso ogni esperienza di esame. Ricorda i tuoi punti di forza, credi in te stesso e il resto verrà da sé. Ti invio fiducia e buone vibrazioni per il successo!

Frasi per fine terza media

La fine di un ciclo scolastico è un momento che porta con sé gioia e malinconia allo stesso tempo. Si aprono nuovi orizzonti e si va incontro al futuro, ma allo stesso tempo si lasciano i vecchi compagni, i professori delle medie e un periodo della propria vita che non tornerà più. Vediamo insieme le più belle frasi per fine terza media da dedicare agli studenti che affrontano questo momento e le frasi di saluto e ringraziamento per compagni e professori!

Non si può andare indietro e creare un nuovo inizio, ma si può sempre iniziare da dove si è e creare un nuovo finale.

(Carl Bard)

(Carl Bard) Chiudiamo questo libro della scuola media con gratitudine e speranza per il futuro.

Molte persone entreranno ed usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore.

Addio, compagni di classe! Che i nostri cammini si incrocino di nuovo nel futuro.

Passano gli anni passano i guai, ma i veri amici non passano mai.

Addio, scuola media! Che questo sia solo l’inizio di un viaggio straordinario verso il successo e la realizzazione dei nostri sogni.

Abbiamo condiviso felicità e paure. Abbiamo condiviso compiti e suggerimenti. E quando ero in difficoltà, ci siamo sostenuti a vicenda. Grazie!

Il meglio deve ancora venire!

Non smettere mai di imparare, perché la vita non smette mai di insegnare.

Che la fine della scuola media sia solo l’inizio di un viaggio straordinario, siete pronti a brillare.

A scuola siamo compagni, fuori siamo amici. Non perdiamoci di vista!

Concludiamo questo capitolo con sorrisi, lacrime e un sacco di ricordi da custodire.

Ogni uscita è un’entrata da qualche altra parte.

(Tom Stoppard)

(Tom Stoppard) Ai miei amici di classe l’augurio di realizzare ogni desiderio più ardito, di essere ambiziosi, di non mollare mai e di poter essere stati felici almeno quanto lo siamo stati tra i banchi.

Frasi torta esame terza media

Dopo gli esami si può concludere in bellezza l’anno scolastico e il ciclo delle scuole medie con un pranzo o una cena tutti insieme. Una bella torta è quasi d’obbligo: quali sono le frasi torta esame terza media che possiamo scriverci sopra per celebrare questo momento?

Ce l’abbiamo fatta! Il primo esame della nostra vita è andato alla grande!

Congratulazioni a noi e grazie a tutti i Prof!

Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro.

Tutti in volo, in viaggio verso nuove avventure!

Siamo orgogliosi di te!

Ad maiora!

In breve Gli esami di terza media segnano un passaggio importante nella via scolastica degli studenti. È inevitabile che creino un po’ di tensione: possiamo incoraggiare i ragazzi con una delle più belle frasi di auguri per gli esami di terza media!

