Frasi motivazionali, quali dire ai bambini per incoraggiarli

Per i nostri bambini anche un piccolo contrattempo può trasformarsi in una grande difficoltà: una caduta, un litigio con un compagno, l’aver perso una partita con gli amici possono diventare dei crucci per i nostri bambini e influire negativamente sulla loro autostima. Per incoraggiare i nostri bambini, oltre ad offrire loro tutto il nostro sostegno, possiamo dire delle frasi motivazionali che li riempiano di coraggio e di fiducia. Vediamo alcune delle più adatte!

Come incoraggiare i bambini

I nostri bimbi a volte hanno bisogno di un piccolo aiuto per vedere la vita in maniera positiva, anche quando si trovano di fronte a qualche piccola difficoltà da superare o semplicemente ad una sfida che li metta alla prova. I genitori possono essere dei grandi alleati per incoraggiare una visione positiva e ottimista della vita e delle sue sfide e questo può fare una grande differenza! I genitori possono infatti incoraggiare questo atteggiamento positivo in molti modi, ad esempio attraverso il gioco, proponendo piccole sfide e compiti complicati da portare a termine, ma senza pressioni o giudizi negativi. Bisognerebbe piuttosto incoraggiare l’autostima e la fiducia in se stesso del bimbo e riconoscere i suoi sforzi anche se non riesce subito a centrare l’obiettivo: frasi motivazionali come “i tuoi errori dimostrano che ci stai provando, non ti arrendere!” possono aiutarli a fare un passo avanti nella giusta direzione.

L’importanza delle frasi motivazionali per bambini

La frasi motivazionali possono essere il modo giusto per far arrivare messaggi positivi ai nostri bambini e per incoraggiarli così ad agire senza timore e senza darsi per vinti anche se non riescono subito a raggiungere l’obiettivo che si erano prefissati. È poi importante mettere in risalto le qualità positive dei nostri bambini, aiutandoli così a migliorare la propria percezione di sé, l’autostima e la fiducia in se stessi. Alcune delle frasi motivazionali che aumentano l’autostima possono essere:

mi piaci così come sei;

sono orgoglioso/a di te;

puoi essere orgoglioso di te stesso;

sei unico e speciale.

Le migliori frasi motivazionali per bambini

Le frasi motivazionali possono aiutare i nostri bambini a sentirsi bene con se stessi e non giudicati, anche se i risultati che ottengono non sono sempre quelli sperati. Tra le migliori da dire ai nostri bambini o da scrivere su bigliettini da fargli trovare nella sua cameretta, nello zainetto di scuola oppure sotto al piattino della colazione ci sono, ad esempio:

sono orgoglioso/a del modo in cui hai lavorato oggi;

so che è difficile per te, ma ce la puoi fare;

è il meglio che tu abbia mai fatto;

mi piace ascoltare le tue idee;

mi piaci così come sei;

puoi essere orgoglioso di te stesso;

hai sempre delle buone idee;

provaci! Anche se sbagli, so che troverai una soluzione;

so che sai fare tutto da solo. Ma la mamma e il papà ci sono se vuoi;

mi fido di te e credo in quello che mi racconti;

ogni giorno che passa sei più competente e bravo nel fare le cose;

le cose buone arrivano a chi sa aspettare;

non mollare mai. È l’ultima chiave è quella che apre la porta;

concentrati su ciò che desideri e vedrai arrivare le opportunità;

se lasci andare tutte le tue paure, avrai più spazio per vivere tutti i tuoi sogni;

dai ad ogni giorno l’opportunità di essere il più bello della tua vita;

solo chi prova l’assurdo è capace di vincere l’impossibile;

l’unica cosa impossibile è quello che non provi;

la vita è simile a un puzzle: ogni pezzo ha un posto e una ragione. Non insistere per mettere i pezzi dove non si adattano;

ogni errore lascia un insegnamento, ogni insegnamento lascia un’esperienza e ogni esperienza lascia un segno;

due grandi verità che a volte devi ricordare a te stesso, soprattutto quando ti scoraggi: puoi più di quanto immagini e vali più di quanto pensi.

Le frasi motivazionali di Maria Montessori

Maria Montessori credeva molto nell’importanza di incoraggiare l’autonomia e l’autostima dei bambini. Ecco alcune delle sue frasi motivazionali più belle:

se si è imparato ad imparare allora si è fatti per imparare;

aiutiamoli a fare da soli;

mai aiutare un bambino mentre sta svolgendo un compito nel quale sente di poter avere successo;

tutto quanto è aiuto inutile, è impedimento allo sviluppo delle forze naturali;

il più grande segno di successo per un insegnante è poter dire: i bambini stanno lavorando come se io non esistessi.

Le frasi motivazionali di Gianni Rodari

Gianni Rodari è famoso per le sue poesie e filastrocche per bambini (e non solo). Vediamo alcune delle sue frasi motivazionali più belle per i nostri bimbi:

gli errori sono necessari, utili come il pane e spesso anche belli: per esempio la torre di Pisa;

ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente: chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente;

un “libbro” con due b sarà soltanto un libro più pesante degli altri, o un libro sbagliato, o un libro specialissimo?;

“sbagliando s’impara” è un vecchio proverbio. Il nuovo potrebbe essere che sbagliando s’inventa;

con un po’ di esercizio è possibile prendere lezioni di ottimismo anche da Giacomo Leopardi.

Le citazioni di autori per bambini da dedicare ai più piccoli

Vediamo insieme alcune delle frasi più belle che autori famosi hanno dedicato ai più piccoli:

Non perdere la fiducia in te stesso. Così non perderai la fiducia neanche negli altri.

(Pema Chodron)

(Pema Chodron) Se riesci a occupare il minuto inesorabile dando valore a ogni istante che passa, Tua è la terra e tutto ciò che è in essa, E – quel che è più – sei un Uomo, figlio mio!

(Joseph Rudyard Kipling)

(Joseph Rudyard Kipling) È per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città, è per te che sono bianchi i muri, e la colomba vola, è per te il 13 dicembre, è per te la campanella a scuola, è per te ogni cosa che c’è ninna na ninna e..

(Per te, Jovanotti)

(Per te, Jovanotti) Inizia da dove sei. Usa quello che hai. Fai quello che sei capace di fare.

(Arthur Ashe)

(Arthur Ashe) La migliore preparazione per domani è fare il tuo meglio oggi.

(H. Jackson Brown Jr.)

(H. Jackson Brown Jr.) Vola solo chi osa farlo.

(Luis Sepulveda)

(Luis Sepulveda) Cerco sempre di fare ciò che non sono capace di fare, per imparare come farlo.

(Pablo Picasso)

(Pablo Picasso) Piccole opportunità sono spesso l’inizio di grandi imprese.

(Demostene)

(Demostene) Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo.

(Proverbio arabo)

(Proverbio arabo) Non hai bisogno di vedere l’intera scalinata. Inizia semplicemente a salire il primo gradino.

(Martin Luther King)

(Martin Luther King) Se puoi sognarlo, puoi farlo.

(Walt Disney)

(Walt Disney) Per quanto difficile possa essere la vita c’è sempre qualcosa che è possibile fare. Guardate le stelle, non i vostri piedi.

(Stephen Hawking)

(Stephen Hawking) Credi di potercela fare e sarai già a metà strada.

(Theodore Roosevelt)

Quali di queste frasi motivazionali dedicherete ai vostri bambini?

In breve Le frasi motivazionali possono essere quello di cui i nostri bambini hanno bisogno per superare una difficoltà. Con queste frasi possiamo ricordare loro quanto sono unici e in gamba e motivarli ad affrontare gli ostacoli con il sorriso e con una mentalità positiva.

