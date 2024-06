Istituti e scuole Montessori in Italia

Il metodo Montessori viene applicato in numerose scuole Montessori in Italia e nel mondo. Il principio con cui possiamo riassumere la sua filosofia è “aiutami a fare da solo”: questo metodo, infatti, incoraggia l’autonomia e l‘indipendenza dei bambini. In ogni attività proposta, quindi, insegnanti ed educatori dovrebbero limitarsi a supervisionare le azioni del bimbo senza interferire, ma dandogli dei suggerimenti per imparare ad essere autonomo.

Come funzionano gli istituti e le scuole Montessori?

Maria Montessori è ricordata come la prima donna a laurearsi in medicina (e più precisamente in neuropsichiatria) in Italia, alla Sapienza di Roma. La sua vita è stata quasi interamente dedicata ai più piccoli e alla loro formazione: da questa dedizione è nato quello che ancora oggi è conosciuto come metodo Montessori. Le scuole Montessori sostituiscono ad un’educazione rigida e nozionistica un sistema che ha particolare cura dell’autonomia dei bambini e delle loro particolarità. Le differenze con la scuola tradizionale spesso cominciano dall’ambiente, che non è solo semplice, ordinato e ricco di materiali, ma nel quale gli oggetti da utilizzare sono in vista e posti ad un’altezza tale che ogni bimbo possa prenderli e utilizzarli quando lo desidera, senza doverlo chiedere. Ogni oggetto ha una sua collocazione precisa, in modo che ogni bimbo sappia esattamente dove trovarlo e dove riporlo dopo averlo usato. In una scuola montessoriana i bambini si possono muovere liberamente nello spazio e dedicarsi a giochi e progetti in maniera autonoma, sempre con la supervisione di un insegnante pronto ad intervenire per supportare ogni bambino quando sarà necessario. Le lezioni frontali sono occasionali, brevi e molto curate, non la normalità come nella scuola tradizionale; anche i tempi di lavoro non vengono imposti dall’insegnante, ma ogni bambino può lavorare alla propria velocità con cura e comprendendo bene ciò che deve fare.

Scuole Montessori pubbliche e private

Le scuole e gli istituti Montessori nel mondo sono circa 65 mila: questo metodo educativo messo a punto da Maria Montessori è però conosciuto e apprezzato soprattutto all’estero. Negli Stati Uniti, infatti, si stima che ci siano oltre 4.500 istituti, 800 circa nel Regno Unito, oltre 1.100 in Germania. Le scuole Montessori in Italia, invece, non superano le 200 unità; si tratta soprattutto di scuole materne, mentre le scuole medie e superiori sono in numero abbastanza limitato.

Sono scuole sia pubbliche che private, anche se quelle private sembrano essere in numero maggiore anche a causa della necessità di assumere docenti specializzati nell’insegnamento del metodo Montessori e del costo di acquisto di arredi e materiali scolastici specifici. Il basso numero di scuole Montessori in Italia rispetto ad altri Paesi viene spiegato con l’avvento del fascismo: dopo una fase iniziale in cui lo Stato decise di promuovere il metodo, ci fu una rottura tra la pedagogista e il Duce. Nel 1934 Maria Montessori lasciò l’Italia, dove tornò solo saltuariamente.

Scuole Montessori in Italia

L’elenco, in costante aggiornamento, delle scuole Montessori in Italia è disponibile sul sito Opera Nazionale Montessori.

Si tratta di una lista non esaustiva perché ci sono scuole e istituti che fanno riferimento ad altri enti oppure che operano in autonomia. Ecco l’elenco suddiviso per regione.

Valle d’Aosta

Datemi Tempo (Privato) – Servizio socio educativo di Agri Tata

Fraz. Letey 5 Gressan, Aosta, 11020

Fraz. Letey 5 Gressan, Aosta, 11020 Casa dei Bambini (Privata) Progetto di Fattoria Sociale

Fraz. Letey 5 Gressan, Aosta, 11020

Piemonte

Casa dei bambini – I.C. “Rita Levi Montalcini” – plesso Casa dei bambini (Statale)

Via Casalis, Torino, 10138

Via Casalis, Torino, 10138 Primaria – Direzione Didattica “Alessandro Manzoni” (Statale)

Corso Svizzera 59, Torino, 10143

Corso Svizzera 59, Torino, 10143 Primaria – I.C. “Rita Levi Montalcini” – plesso “Vittorio Alfieri” (Statale)

Via Palmieri 58, Torino, 10138

Liguria

Casa dei bambini e Primaria “Montessori” (Statale)

Via S. Martino 41 Sanremo, Imperia, 18038

Via S. Martino 41 Sanremo, Imperia, 18038 Nido (Privato) – Oasis Mascherona

Salita di Mascherona 10R, Genova, 16123

Salita di Mascherona 10R, Genova, 16123 Nido (Privato) – Oasis Montebruno

Via Parini 21, Genova, 16145

Via Parini 21, Genova, 16145 Primaria “De Scalzi-Polacco” (Statale)

Via Ricci 8, Genova, 16122

Via Ricci 8, Genova, 16122 Primaria “Maria Mazzini” – I.C. Castelletto (Statale)

Corso Firenze 1, Genova, 16136

Corso Firenze 1, Genova, 16136 Scuola dell’infanzia “La Rotonda dei Bambini” (Paritaria)

Via Corsica 16/1, Genova, 16128

Lombardia

Scuola primaria “Ai Caduti” (Statale)

Via Spalto Don Minzoni 2 Rovato, Brescia, 25038

Via Spalto Don Minzoni 2 Rovato, Brescia, 25038 Scuola primaria Plesso di Monterotondo (Statale)

Via L. Cadorna 46 Monterotondo fraz. di Passirano, Brescia, 25050

Via L. Cadorna 46 Monterotondo fraz. di Passirano, Brescia, 25050 Asilo infantile del centro – Fondazione scuole dell’infanzia paritarie Enti Morali

Via Staffoli 5 Gussago, Brescia, 25064

Via Staffoli 5 Gussago, Brescia, 25064 Asilo nido “La Magnolia” (Privata)

Via Daniele Ricciarelli 8 Milano, Milano, 20148

Via Daniele Ricciarelli 8 Milano, Milano, 20148 Asilo Nido “Terraluna” (Privata)

Via Cascina Vega 4 Usmate Velate, Monza e Brianza, 20865

Via Cascina Vega 4 Usmate Velate, Monza e Brianza, 20865 Asilo Nido “Terraluna” (Privata)

Via De Marchi 18 Monza, Monza e Brianza, 20900

Via De Marchi 18 Monza, Monza e Brianza, 20900 Casa dei bambini “M. Virgillito” – Suore Domenicane Beata Imelda (Paritaria)

Piazza Ferravilla 2 Milano, Milano, 20129

Piazza Ferravilla 2 Milano, Milano, 20129 Casa dei bambini “Antonio e Maria Bianchi” (Comunale)

Via Stazione 86 Calcinato Frazione di Ponte San Marco, Brescia, 25010

Via Stazione 86 Calcinato Frazione di Ponte San Marco, Brescia, 25010 Casa dei bambini “Il Sassolino” (Paritaria)

Via A. Bagozzi 14/F Gavardo, Brescia, 25085

Via A. Bagozzi 14/F Gavardo, Brescia, 25085 Casa dei bambini “Isabella” (Paritaria)

Via Don Giovan Maria Pennacchio 7 Gorzone di Darfo Boario Terme, Brescia, 25047

Via Don Giovan Maria Pennacchio 7 Gorzone di Darfo Boario Terme, Brescia, 25047 Casa dei bambini “Maria Montessori” (Comunale – Paritaria)

Piazzale Michelangelo Mantova, Mantova, 46100

Piazzale Michelangelo Mantova, Mantova, 46100 Casa dei bambini “P. F. Calvi” (Comunale – Paritaria)

Strada Formigosa 72, Mantova, 46100

Strada Formigosa 72, Mantova, 46100 Casa dei bambini (Statale)

Via Leonardo da Vinci 10 Sesto San Giovanni, Milano, 20099

Via Leonardo da Vinci 10 Sesto San Giovanni, Milano, 20099 Casa dei bambini – I.C. Borgosatollo (Statale)

Via Roma 42 Borgosatollo, Brescia, 25010

Via Roma 42 Borgosatollo, Brescia, 25010 Casa dei bambini e Primaria “Scuola Montessori” (Paritaria)

Piazza San Gerolamo 6, Milano, 20133

Piazza San Gerolamo 6, Milano, 20133 Casa dei bambini e Primaria – Fondazione Scuola Montessori di Bergamo (Paritaria)

Via Giangiuseppe Brembilla 6, Bergamo, 24129

Via Giangiuseppe Brembilla 6, Bergamo, 24129 Casa dei bambini e Primaria di Via Sturzo (Statale)

Via Don Sturzo Cornaredo, Milano, 20010

Via Don Sturzo Cornaredo, Milano, 20010 Casa dei bambini e Primaria Montessori (Paritaria)

Via Bartolini 46, Milano, 20155

Via Bartolini 46, Milano, 20155 Casa dei bambini e Primaria Montessori (Paritaria)

Via Arosio 3, Milano, 20148

Via Arosio 3, Milano, 20148 Casa dei bambini e Primaria Montessori – Scuola Montessori Bilingue di Milano

Via Palmieri 72, Milano, 20141

Via Palmieri 72, Milano, 20141 Casa dei bambini e Primaria Scuola Montessori Milano srl (Parificata)

Via Milazzo 7/9, Milano, 20121

Via Milazzo 7/9, Milano, 20121 Casa dei bambini Fondazione Scuola Materna e Asilo nido Rovato Centro (Paritaria)

Via IV Novembre 5 Rovato, Brescia, 25038

Via IV Novembre 5 Rovato, Brescia, 25038 Casa dei bambini Maria Montessori (Statale)

Via dei Bersaglieri 68 Urgnano, Bergamo, 24059

Via dei Bersaglieri 68 Urgnano, Bergamo, 24059 Casa dei bambini Sacra famiglia (Paritaria)

Via Piave 11 Corticelle Pieve, Dello , Brescia, 25020

Via Piave 11 Corticelle Pieve, Dello , Brescia, 25020 Casa dei bambini, Primaria Montessori “Anna Frank”, Scuola Secondaria di 1° grado (Statale)

Via Friuli 18 Cinisello Balsamo, Milano, 20092

Via Friuli 18 Cinisello Balsamo, Milano, 20092 Micronido Montessori bilingue “I Cuccioli” (Privato)

Via Crocera 17 Sesto Calende, Varese, 21018

Via Crocera 17 Sesto Calende, Varese, 21018 Micronido Primi Sorrisi snc di Taverni Sena e Strada Domenica Paola

Via Roma 83 Pregnana Milanese, MI, 20006

Via Roma 83 Pregnana Milanese, MI, 20006 Nido (Privata) Casa dei bambini e Primaria “Giuseppe Bedetti” (Paritaria)

Via Bignanico 4, Como, 22100

Via Bignanico 4, Como, 22100 Nido (Privato), Casa dei bambini e Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado Maria Montessori (Paritarie)

Via Cantoni 6 Castellanza, Varese, 21053

Via Cantoni 6 Castellanza, Varese, 21053 Nido e Casa dei Bambini “A modo tuo” di Adrover M.

Via Monterosso 20 Gallarate, Varese, 21013

Via Monterosso 20 Gallarate, Varese, 21013 Nido il girasole (Privato), Scuola materna La vittoria (Paritaria)

Via Olimpia 2 Provaglio d’Iseo, BS

Via Olimpia 2 Provaglio d’Iseo, BS Papaveri nel grano (gestita da La grande casa) (Privato)

Piazza San Martino 7 Bovisio Masciago, MB

Piazza San Martino 7 Bovisio Masciago, MB Polo Educativo Bergamella 0/6 – Nido (Privato) e casa dei bambini (Paritaria)

Via Lovati 37 Sesto San Giovanni, Milano, 20099

Via Lovati 37 Sesto San Giovanni, Milano, 20099 Primaria “Don Milani” (Statale)

Via Feramolino 1, Bergamo, 24126

Via Feramolino 1, Bergamo, 24126 Primaria – I.C. Don Milani (Statale)

Via Pietro Mascagni 1 Vimercate, Monza e Brianza, 20871

Via Pietro Mascagni 1 Vimercate, Monza e Brianza, 20871 Primaria – plesso “Benedetto Passerini” – I.C. Manzoni (Statale)

Via San Fedele 7 Sommo (Fraz di Cava Manara), Pavia, 27048

Via San Fedele 7 Sommo (Fraz di Cava Manara), Pavia, 27048 Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado – I.C. “Ilaria Alpi” (Statale)

Via Salerno 1, Milano, 20142

Via Salerno 1, Milano, 20142 Primaria Montessori e Scuola di Secondaria di Primo Grado – plesso Via Quarenghi (Statale)

Via Quarenghi 10, Milano, 20151

Via Quarenghi 10, Milano, 20151 Primaria Scuola primaria Sorriso Montessori (Privata riconosciuta non paritaria)

Via Prima 6, Brescia, 25132

Via Prima 6, Brescia, 25132 Scuola dell’infanzia “T. Fiorini” e Nido “S. Carlo”

Via Brescia 42 Lumezzane, Brescia, 25065

Via Brescia 42 Lumezzane, Brescia, 25065 Scuola dell’infanzia di Grumello del Piano (Statale)

Via Tagliamento 2 Bergamo, BG, 24126

Via Tagliamento 2 Bergamo, BG, 24126 Scuola dell’infanzia “Don A. Piccinelli” (Paritaria)

Via Don A. Piccinelli 14 – 25030 Orzivecchi, Brescia, 25030

Via Don A. Piccinelli 14 – 25030 Orzivecchi, Brescia, 25030 Scuola materna Achille Carsana (Paritaria)

Via F.lli Valenti 1 Alzano Lombardo, BG, 24022

Via F.lli Valenti 1 Alzano Lombardo, BG, 24022 Scuola primaria “Don Sturzo” (Statale)

Via Carnovali 73 Urgnano, Bergamo, 24059

Via Carnovali 73 Urgnano, Bergamo, 24059 Scuola Primaria “T. Olivelli” (Statale)

Via M. Montessori 4 Salò , Brescia, 25087

Via M. Montessori 4 Salò , Brescia, 25087 Scuola primaria di Gorzone – I.C. Darfo 2 (Statale)

Via Pennacchio Don Giovan Maria 30 – Darfo Boario Terme, Brescia, 25047

Via Pennacchio Don Giovan Maria 30 – Darfo Boario Terme, Brescia, 25047 Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado – I.C. Statale Arcadia (Statale)

Via dell’Arcadia 24, Milano, 20142

Via dell’Arcadia 24, Milano, 20142 Scuola Primaria IC Viale Legnano (Statale)

Via Legnano 6 Parabiago, Milano, 20015

Via Legnano 6 Parabiago, Milano, 20015 Scuola primaria “E. De Amicis” – I.C.

Via della Conciliazione 75, Mantova, 46100

Via della Conciliazione 75, Mantova, 46100 Scuola Secondaria di 1° grado Maria Montessori (Paritaria)

Via Polano 55 Tavernola, Como, 22100

Via Polano 55 Tavernola, Como, 22100 Sezione Montessori Primaria Scuola Lotto (Statale)

Via Carino 1 Ponteranica, Bergamo, 24010

Via Carino 1 Ponteranica, Bergamo, 24010 Spazio Montessori, uno spazio per la famiglia

Via San Barnaba 48, Milano, 20122

Trentino Alto Adige

Casa dei bambini “Maria Montessori” (Comunale)

Via Parma 5, Bolzano, 39100

Via Parma 5, Bolzano, 39100 IC Pergine 2 C. Freinet (Statale)

Via Amstetten 4 Pergine Valsugana, TN, 38057

Via Amstetten 4 Pergine Valsugana, TN, 38057 IC Rovereto Est (Statale)

Via del Capitello 88, Trento, 38123

Via del Capitello 88, Trento, 38123 Rione sud Giardino incantato

Via Venezia 11 Rovereto, TN, 38068

Via Venezia 11 Rovereto, TN, 38068 Scuola dell’infanzia equiparata “G.B. Chimelli 1”

Viale Petri 2 Pergine Valsugana, TN, 38057

Viale Petri 2 Pergine Valsugana, TN, 38057 Scuola Primaria “Beato Stefano Bellesini” (Statale)

Via Stoppani 3, Trento, 38121

Via Stoppani 3, Trento, 38121 Scuola primaria – I.C. “Bressanone Milland” (Statale)

Via Maria Montessori 2 Bressanone , Bolzano, 39042

Via Maria Montessori 2 Bressanone , Bolzano, 39042 Scuola primaria A. Zadra ( Statale)

Largo caduti delle foibe 3 Riva del Garda, Trento, 38066

Veneto

Nido (Privato) e Casa dei bambini “Fondazione Pirani Cremona” (Paritaria)

Via Gobbi 8 Bassano del Grappa, Vicenza, 36161

Via Gobbi 8 Bassano del Grappa, Vicenza, 36161 Casa dei bambini “Campedello” (Statale)

Via Gian Maria Bertolo 92, Vicenza, 36100

Via Gian Maria Bertolo 92, Vicenza, 36100 Casa dei bambini “D. Cariolato” (Statale)

Strada Bertesina 353, Vicenza, 36100

Strada Bertesina 353, Vicenza, 36100 Casa dei bambini “Orti di Spagna” (Comunale)

Via Lega Veronese 8/a, Verona, 37123

Via Lega Veronese 8/a, Verona, 37123 Casa dei bambini “S. Maria dei Miracoli” (Paritaria)

Via Cannaregio, Venezia, 6073

Via Cannaregio, Venezia, 6073 Casa dei bambini A. Caregaro Negrin dipende da IC Zanella (statale)

Via Aldo Moro 53 Sandrigo, Vicenza, 36066

Via Aldo Moro 53 Sandrigo, Vicenza, 36066 Casa dei Bambini Le Coccinelle

Via Timavo 11 Verona, VR, 37129

Via Timavo 11 Verona, VR, 37129 IC di Montegrotto Terme Primaria (Statale)

Via Claudiana 5 Montegrotto Terme, PD, 35036

Via Claudiana 5 Montegrotto Terme, PD, 35036 Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”

Via Papa Giovanni XXIII 5 Montebelluna, 31044

Via Papa Giovanni XXIII 5 Montebelluna, 31044 Nido Centro infanzia Montessori (Privato)

Via Falcone 6 San Donà di Piave, Venezia, 30027

Via Falcone 6 San Donà di Piave, Venezia, 30027 Nido e Casa dei Bambini “G. e C. Moschini” SPES (Paritaria)

Via C. Battisti 229, Padova, 35129

Via C. Battisti 229, Padova, 35129 Nido e casa dei bambini “M. Montessori” – SPES (Paritaria)

Via Tiepolo 85, Padova, 35129

Via Tiepolo 85, Padova, 35129 Nido “Europa” SPES (Paritaria)

Via Dalmazia Curtarolo, Padova, 35010

Via Dalmazia Curtarolo, Padova, 35010 Primaria (statale) IC di Susegana

Via Carpeni 7 Susegana , Treviso, 31058

Via Carpeni 7 Susegana , Treviso, 31058 Primaria (statale) Plesso Bindoni – IC Primo Martini

Via Rapisardi, Treviso, 31100

Via Rapisardi, Treviso, 31100 Primaria Istituto Comprensivo M. Minerbì

Via Gagliardi 9 Mogliano Veneto, Treviso, 31031

Via Gagliardi 9 Mogliano Veneto, Treviso, 31031 Primaria Istituto Comprensivo Statale di Casier (Statale)

Via Peschiere 16 Dosson di Casier, Treviso, 31030

Via Peschiere 16 Dosson di Casier, Treviso, 31030 Primaria “M. Montessori” – SPES (Paritaria)

Via Ognissanti 72, Padova, 35129

Via Ognissanti 72, Padova, 35129 Scuola dell’infanzia di Rondò Brenta e Primaria di Viale Diaz dipende da ICS 3 di Bassano del Grappa

Via Veneto Rondò Brenta, Vicenza, 36061

Via Veneto Rondò Brenta, Vicenza, 36061 Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Bilingue (Privata) Montessori school

Via S. Pio X 19 Frazione Passarella del Comune di San Donà di Piave, Venezia, 30027

Via S. Pio X 19 Frazione Passarella del Comune di San Donà di Piave, Venezia, 30027 Scuola dell’Infanzia Fra’ Giuseppe (Paritaria)

Via Valsugana 80 Villarazzo Castelfranco Veneto, Treviso, 31033

Via Valsugana 80 Villarazzo Castelfranco Veneto, Treviso, 31033 Scuola primaria “D. Valeri” (Statale)

Via Montesanto 24, Padova, 35142

Via Montesanto 24, Padova, 35142 Scuola primaria – Plesso “Renier Michiel” (Statale)

Dorsoduro 1184, Venezia, 30124

Dorsoduro 1184, Venezia, 30124 Scuola primaria Abramo Massalongo

Via dell’Artigliere 14 Verona, VR, 37129

Emilia Romagna

Casa dei bambini “Parrocchia Sacra Famiglia” (Paritaria)

Via Recchi 6, Ferrara, 44123

Via Recchi 6, Ferrara, 44123 Casa dei bambini “Carducci” (Comunale)

Via Dante 5/2, Bologna, 40136

Via Dante 5/2, Bologna, 40136 Casa dei bambini “Piccolo Seme” (Progetto Culturale Condiviso)

Via Don Cesare Bizzarri 1, Parma, 43126

Via Don Cesare Bizzarri 1, Parma, 43126 Nido e Casa dei bambini “Mary Poppins” (Privata)

Via San Giacomo 24 Carpi, Modena, 41012

Via San Giacomo 24 Carpi, Modena, 41012 Nido Marchi (Privato)

Via Emilia Ovest 29, Parma, 43126

Via Emilia Ovest 29, Parma, 43126 Piccolo gruppo educativo Il sassolino (Privato)

Via Aldo Capra 13 San Prospero, PR, 43122

Via Aldo Capra 13 San Prospero, PR, 43122 Piccolo gruppo educativo “Casa dei Piccoli” (Privata)

Borgo Pace 8/A Parma, PR, 43121

Borgo Pace 8/A Parma, PR, 43121 Primaria Istituto Comprensivo 13 (Statale)

Via dell’Angelo Custode 1/3, Bologna, 40141

Via dell’Angelo Custode 1/3, Bologna, 40141 Primaria “Giosué Carducci” – Istituto Comprensivo 20 (Statale)

Via Dante 3, Bologna, 40125

Via Dante 3, Bologna, 40125 Scuola dell’infanzia Le colline dipende da cd Cesena 4 (Statale)

Via Paradiso 208 Montiano, FC, 47020

Via Paradiso 208 Montiano, FC, 47020 Scuola primaria “Colonnello Lugli” Santa Croce di Carpi – Istituto comprensivo “Carpi 2” (Statale)

Via Melvin Jones 1 Carpi, Modena, 41012

Via Melvin Jones 1 Carpi, Modena, 41012 Scuola Primaria Montessori Montescudo (Paritaria)

Via Santa Maria del Piano di Sotto 58 Montescudo-Monte Colombo, RN, 47854

Toscana

Casa dei Bambini Montessori – Zelig Sociale Soc. Coop. Sociale ONLUS (Paritaria)

Passeggio Calamandrei 2, Siena, 53100

Passeggio Calamandrei 2, Siena, 53100 IC ”Centro storico Pestalozzi” Plesso Vittorio Veneto – Scuola Primaria (Statale)

Via della Colonna 1, Firenze, 50121

Via della Colonna 1, Firenze, 50121 IC Vicchio (Statale)

Viale Beato angelico 28 Vicchio, Firenze, 50039

Viale Beato angelico 28 Vicchio, Firenze, 50039 Loc. San Polo – Scuola primaria “Don Lorenzo Milani” (Statale)

Via Poggio della Croce 31 Loc. San Polo Greve in Chianti, Firenze, 50022

Via Poggio della Croce 31 Loc. San Polo Greve in Chianti, Firenze, 50022 Scuola primaria ICS Rossella Casini (Statale)

Via Sassetti 1 Scandicci, Firenze, 50018

Marche

Asilo nido Arcobaleno “Renilde Stoppani Montessori” (Comunale)

Via Alfieri 24 Monte San Vito, Ancona, 60037

Via Alfieri 24 Monte San Vito, Ancona, 60037 Casa dei bambini (STATALE) plesso di Scuola dell’infanzia di Valtesino di di Ripatransone

Borgo la Vigna Ripatransone, Ascoli Piceno, 63065

Borgo la Vigna Ripatransone, Ascoli Piceno, 63065 Casa dei bambini (Statale) Primaria (Statale) Montessori – Istituto Comprensivo Bruno da Osimo

Via Santa Lucia 10 Osimo, Ancona, 60027

Via Santa Lucia 10 Osimo, Ancona, 60027 Casa dei bambini (Statale) Primaria (Statale) Montessori A. Scocchera

Via XXV Aprile Castelfidardo, Ancona, 60022

Via XXV Aprile Castelfidardo, Ancona, 60022 Casa dei bambini (Statale) Primaria (Statale) Montessori plesso Tofare

Via Sassari, Ascoli Piceno, 63100

Via Sassari, Ascoli Piceno, 63100 Casa dei bambini (Statale) Primaria (Statale) plesso Scapezzano Montessori

Via A. Da Brescia Senigallia, Ancona, 60019

Via A. Da Brescia Senigallia, Ancona, 60019 Casa dei bambini (Statale) Scuola dell’infanzia plesso Peter Pan

Via Toscana Porto Sant’Elpidio, Fermo, 63821

Via Toscana Porto Sant’Elpidio, Fermo, 63821 Casa dei bambini (STATALE) Scuola Primaria (Statale) Montessori plesso Alfortville

Via Alfortville San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, 63074

Via Alfortville San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, 63074 Casa dei Bambini (Statale) Scuola Primaria (Statale) Montessori Sandro Pertini

Via C.A. Vecchi Pagliare del Tronto-Spinetoli, Ascoli Piceno, 63078

Via C.A. Vecchi Pagliare del Tronto-Spinetoli, Ascoli Piceno, 63078 Casa dei bambini – I.C. “U. Betti” (Statale)

Via A. Mario, Fermo, 63900

Via A. Mario, Fermo, 63900 Casa dei bambini – plesso Via dei Mille (Statale)

Via dei Mille 44 Civitanova Marche, Macerata, 62012

Via dei Mille 44 Civitanova Marche, Macerata, 62012 Casa dei bambini e Primaria (Statale) I.S.C. “Nord”

Via Gino Moretti 79 San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, 63074

Via Gino Moretti 79 San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, 63074 Casa dei bambini e Primaria Montessori “E. Fermi” (Statale) – Istituto comprensivo “E.Fermi”

Via Pace 2, Macerata, 62100

Via Pace 2, Macerata, 62100 Casa dei bambini e Primaria plesso “Borgo Rosselli” (Statale)

Via Petrarca 129 Porto San Giorgio, Fermo, 63822

Via Petrarca 129 Porto San Giorgio, Fermo, 63822 Casa dei bambini Fratte Rosa, dipende da I.C. “Binotti” (Statale)

Via Borgo Torre 67 Torre San Marco di Fratte Rosa, Pesaro Urbino, 61040

Via Borgo Torre 67 Torre San Marco di Fratte Rosa, Pesaro Urbino, 61040 Casa dei Bambini Montessori (Statale)

Via Tommasi 40, Ancona, 60123

Via Tommasi 40, Ancona, 60123 Casa dei bambini Montessori (Statale)

Via S. Andrea Chiaravalle, Ancona, 60033

Via S. Andrea Chiaravalle, Ancona, 60033 Casa dei bambini plesso “Tofare”

Via Colle Gioioso 2 Monteprandone, Ascoli Piceno, 63076

Via Colle Gioioso 2 Monteprandone, Ascoli Piceno, 63076 Casa dei bambini Scuola dell’infanzia plesso “Aladino” (Statale)

Via Fontanella 2 Porto Sant’Elpidio, FM, 63821

Via Fontanella 2 Porto Sant’Elpidio, FM, 63821 Casa dei bambini “M. Montessori” (Privata)

Via Marconi 1 Porto Recanati, Macerata, 62017

Via Marconi 1 Porto Recanati, Macerata, 62017 Casa dei bambini- (Statale) – Plesso scuola dell’infanzia l’Aquilone di Castelferretti

Via Marconi 10 Falconara Marittima, Ancona, 60015

Via Marconi 10 Falconara Marittima, Ancona, 60015 Centro per l’ infanzia “La carica dei 101” (privato)

Via Benedetto Croce 35, Macerata, 62100

Via Benedetto Croce 35, Macerata, 62100 Istituto Comprensivo Statale Luigi Pirandello (Statale)

Via Nanterre Pesaro, PU

Via Nanterre Pesaro, PU Nido (Comunale)

Via Donizetti 33 Chiaravalle, Ancona, 60033

Via Donizetti 33 Chiaravalle, Ancona, 60033 Nido (comunale) – Nidotondo

Via Vogel Recanati, Macerata, 62019

Via Vogel Recanati, Macerata, 62019 Nido Arca dei bimbi

Via L. Tenco 77 Osimo, Ancona, 60027

Via L. Tenco 77 Osimo, Ancona, 60027 Nido Collefiorito

Via Tonnini 7 Osimo, Ancona, 60027

Via Tonnini 7 Osimo, Ancona, 60027 Nido d’Infanzia “Aquilone”

Via Salvatore Quasimodo 2 Falconara Marittima, AN, 60015

Via Salvatore Quasimodo 2 Falconara Marittima, AN, 60015 Nido Montessori (Privato) Magicabula Nirvana

Via Nicola Abbagnano 13 Senigallia, Ancona, 60019

Via Nicola Abbagnano 13 Senigallia, Ancona, 60019 Nido Oasi dei Bimbi

Via Martiri della Libertà Osimo, Ancona, 60027

Via Martiri della Libertà Osimo, Ancona, 60027 Nido Peter Pan

Via Santa Cecilia 2/a Osimo, Ancona, 60027

Via Santa Cecilia 2/a Osimo, Ancona, 60027 Primaria (Statale) plesso De Amicis

Via Marche Porto Sant’Elpidio, Fermo, 63821

Via Marche Porto Sant’Elpidio, Fermo, 63821 Primaria e Scuola secondaria di 1° grado – I.C. “Maria Montessori” (Statale)

Via G. Leopardi 8 Chiaravalle, Ancona, 60033

Via G. Leopardi 8 Chiaravalle, Ancona, 60033 Primaria Montessori (Statale)

Via Podgora 30, Ancona, 60123

Via Podgora 30, Ancona, 60123 Primaria “Maria Montessori” – Istituto Comprensivo “Enrico Mestica” (Statale)

Via dei Sibillini 37, Macerata, 62100

Via dei Sibillini 37, Macerata, 62100 Scuola dell’ infanzia Muzio Gallo

Via 2 Giugno 7 Osimo, Ancona, 60027

Via 2 Giugno 7 Osimo, Ancona, 60027 Scuola dell’infanzia “Casa dei bambini” plesso via dell’Acquasanta, dipende da IC Rossini

Via Acquasanta 19 San Marcello, AN, 60030

Via Acquasanta 19 San Marcello, AN, 60030 Scuola primaria – plesso “Anita Garibaldi” (Statale)

Via U. Bassi 30 Civitanova Marche, Macerata, 62012

Via U. Bassi 30 Civitanova Marche, Macerata, 62012 Scuola primaria – plesso “Grandi” (Statale)

Via Achille Grandi 1 Tolentino, Macerata, 62029

Via Achille Grandi 1 Tolentino, Macerata, 62029 Scuola primaria di Montelabbatte (Statale)

Via Roma 95 Montellabbate, PU, 61025

Via Roma 95 Montellabbate, PU, 61025 Scuola Primaria plesso Fratte Rosa (Statale)

Via Ravignana Fratte Rosa, Pesaro Urbino, 61040

Via Ravignana Fratte Rosa, Pesaro Urbino, 61040 Scuola Secondaria di 1 grado “M. Montessori” (Statale)

Via Allende Castelfidardo, Ancona, 60022

Umbria

Casa dei Bambini “E. Pestalozzi” (Statale)

Via Simpatica, Perugia, 06128

Via Simpatica, Perugia, 06128 Casa dei bambini (Statale) “A. Manzoni”

Via Dell’Acacia, Perugia, 06129

Via Dell’Acacia, Perugia, 06129 Casa dei bambini (Statale) “M. A. Paolini”

Via Vittorio Alfieri, Perugia, 06126

Via Vittorio Alfieri, Perugia, 06126 Casa dei bambini (Statale) “M. Montessori”

Via Fonti Coperte, 38/N, Perugia, 06124

Via Fonti Coperte, 38/N, Perugia, 06124 Casa dei bambini (Statale) “Villaggio Kennedy”

Via Cotani 1, Perugia, 06128

Via Cotani 1, Perugia, 06128 Casa dei bambini (Statale) “G. Santucci”

Via Pian della Genna 16 Perugia, Perugia, 06128

Via Pian della Genna 16 Perugia, Perugia, 06128 Casa dei bambini e Primaria “Assisi International School” (Statale)

Via Cristoforo Cecci 2C Assisi, Perugia, 06081

Via Cristoforo Cecci 2C Assisi, Perugia, 06081 Casa dei bambini e Primaria (Statale)

Via Piermarini Foligno, Perugia, 06034

Via Piermarini Foligno, Perugia, 06034 Casa dei bambini e Primaria (Statale)

Via XX Settembre 57, Terni, 05100

Via XX Settembre 57, Terni, 05100 Casa dei bambini e Primaria “Montessori” c/o Complesso Monumentale di S. Pietro (Statale)

Piazza S.Pietro Gubbio, Perugia, 06024

Piazza S.Pietro Gubbio, Perugia, 06024 Primaria “Maria Montessori” (Statale)

Via Brunamonti 7 Perugia, Perugia, 06123

Via Brunamonti 7 Perugia, Perugia, 06123 Scuola dell’infanzia “S. Croce” – Casa dei bambini (Paritaria) “Maria Montessori”

Via dell’Asilo 1, Perugia, 06122

Lazio

Api Operose Spazio gioco (Privato)

Via Augusto Vera 32 Roma, RM, 00142

Via Augusto Vera 32 Roma, RM, 00142 Asilo nido l’Arcobalocco (Privato)

Via Acquaregna 90 Tivoli, RM, 00019

Via Acquaregna 90 Tivoli, RM, 00019 Asilo Nido Montessori “S. Lucia” (Privata)

Via dei Tigli 7, Rieti, 02100

Via dei Tigli 7, Rieti, 02100 Casa dei bambini “Montessori” – I.C. “Regina Elena” (Statale)

Via Puglie 6, Roma, 00187

Via Puglie 6, Roma, 00187 Casa dei Bambini – I.C. Tullio De Mauro (Statale)

Viale Santi 65, Roma, 00155

Viale Santi 65, Roma, 00155 Casa dei bambini – I.C. Via P. A. Micheli (Statale)

Via P. A. Micheli 21, Roma, 00197

Via P. A. Micheli 21, Roma, 00197 Casa dei bambini – plesso “C. Ferrini” (Statale)

Via di Villa Chigi 22, Roma, 00199

Via di Villa Chigi 22, Roma, 00199 Casa dei bambini – plesso “Chiovini” (Statale)

Via Zinardini 6, Roma, 00139

Via Zinardini 6, Roma, 00139 Casa dei bambini – plesso “Francesco Crispi” (Statale)

Via Anton Giulio Barrili 13, Roma, 00152

Via Anton Giulio Barrili 13, Roma, 00152 Casa dei bambini – plesso “Lorenzo Cuneo” (Statale)

Via Cerveteri 55, Roma, 00183

Via Cerveteri 55, Roma, 00183 Casa dei bambini – plesso “Via dei Marsi” (Statale)

Via dei Marsi 58, Roma, 00185

Via dei Marsi 58, Roma, 00185 Casa dei bambini e Nido “Anghingò” (Privata e comunale)

Via Appia Nuova 889, Roma, 00178

Via Appia Nuova 889, Roma, 00178 Casa dei bambini e Primaria “Angelo Mauri” (Statale)

Via Angelo Mauri 5, Roma, 00139

Via Angelo Mauri 5, Roma, 00139 Casa dei bambini e Primaria “Elena Guerra” (Paritaria)

Via Silvestro II 22, Roma, 00167

Via Silvestro II 22, Roma, 00167 Casa dei bambini e Primaria – I.C. “Viale Adriatico” (Statale)

Viale Adriatico 140, Roma, 00141

Viale Adriatico 140, Roma, 00141 Casa dei bambini e Primaria – IC “Giovan Battista Valente” (Statale)

Viale G.B.Valente 100, Roma, 00177

Viale G.B.Valente 100, Roma, 00177 Casa dei bambini e Primaria – plesso “Santa Maria Goretti” – 7° Circolo (Statale)

Via S. Maria Goretti 41, Roma, 00199

Via S. Maria Goretti 41, Roma, 00199 Casa dei bambini e Primaria – plesso Via Monte Ruggero (Statale)

Via Monte Ruggero 39, Roma, 00139

Via Monte Ruggero 39, Roma, 00139 Casa dei bambini e Primaria – plesso “Flaminia Guidi” (Statale)

Via Lemonia 242, Roma, 00174

Via Lemonia 242, Roma, 00174 Casa dei Bambini e Primaria Montessori – I.C. “San Nilo” (Statale) – Plesso R. di Feo

Via G. Quattrucci Grottaferrata (RM), Roma, 00046

Via G. Quattrucci Grottaferrata (RM), Roma, 00046 Casa dei bambini e Primaria plesso “Villa Paganini” (Statale)

L.go di Villa Paganini 18, Roma, 00198

L.go di Villa Paganini 18, Roma, 00198 Casa dei bambini Montessori – I.C. “Falcone e Borsellino” (Statale)

Via Reggio Calabria 34, Roma, 00162

Via Reggio Calabria 34, Roma, 00162 Casa dei bambini Montessori di Via Livenza (Statale)

Via Livenza 8, Roma, 00198

Via Livenza 8, Roma, 00198 Casa dei bambini, Primaria, Scuola secondaria di 1° grado – I.C. “Via G. Messina” (Statale)

Via G. Messina 51, Roma, 00173

Via G. Messina 51, Roma, 00173 Educazione primaria bilingue Montessori Farm “Flaminia Guidi” (Privata)

Largo Città dei Ragazzi 1, Roma, 00163

Largo Città dei Ragazzi 1, Roma, 00163 I.C. Marconi Sacchetti Sassetti (Statale)

Piazza Mazzini 7, Rieti, 02100

Piazza Mazzini 7, Rieti, 02100 Il Nido Blu – Cooperativa Sociale San Saturnino (Privata)

Via Tevere 40, Roma, 00198

Via Tevere 40, Roma, 00198 Micronido e Casa dei bambini – La margherita – La casa operosa (APS Montessori) (Privata)

Via Amedeo Avogadro 60/62, Roma, 00146

Via Amedeo Avogadro 60/62, Roma, 00146 Micronido Montessori (in convenzione con Roma Capitale)

Via Nomentana 54, Roma, 00161

Via Nomentana 54, Roma, 00161 Nido “InaBimbi” di InaAssitalia – Generali (Privata)

Via Bissolati 23, Roma, 00187

Via Bissolati 23, Roma, 00187 Nido (Comunale), Casa dei bambini e Primaria (Private) “Scuola Internazionale Montessori Nerina Noè”

Via Viggiano 78, Roma, 00178

Via Viggiano 78, Roma, 00178 Nido (Privata), Casa dei bambini e Primaria “Paolina Poggi” (Paritarie)

Via A. Moscatelli 284 Mentana, Roma, 00013

Via A. Moscatelli 284 Mentana, Roma, 00013 Nido (Privato) e Casa dei bambini (Paritaria) – Complesso Scolastico Cardinal Ragonesi

Viale IV Novembre 23, Viterbo, 01100

Viale IV Novembre 23, Viterbo, 01100 Nido e Casa dei bambini “Il Girasole” scuola bilingue italiano-LIS (Privata)

Via Macedonia 17, Roma, 00179

Via Macedonia 17, Roma, 00179 Nido Montessori “Crescere Insieme” (Privata)

Via di Montespaccato 26, Roma, 00166

Via di Montespaccato 26, Roma, 00166 Nido Montessori “Il Giardino dell’Infanzia” (Privata)

Via Cardinale Massimi 13, Roma, 00167

Via Cardinale Massimi 13, Roma, 00167 Nido Montessori “L’Astronauta” (Privata)

Via Gerolamo Belloni 88, Roma, 00191

Via Gerolamo Belloni 88, Roma, 00191 Nido “La Pisanella” – Cooperativa Sociale San Saturnino (Privata)

Via della Pisana 974, Roma, 00163

Via della Pisana 974, Roma, 00163 Nido “Pan di zucchero” – Cooperativa Sociale San Saturnino (Privata)

Via Tripoli 64, Roma, 00199

Via Tripoli 64, Roma, 00199 Nido, Casa dei bambini e Primaria “Centro Educativo Maria Montessori” (Privata)

Via Tito Livio 7, Roma, 00136

Via Tito Livio 7, Roma, 00136 Nido, Casa dei bambini e Primaria “Il Giardino di Archimede” (Privata)

Via di Cori 54 Velletri, Roma, 00049

Via di Cori 54 Velletri, Roma, 00049 Primaria plesso “Garibaldi” (Statale)

Via Mondovì 16, Roma, 00183

Via Mondovì 16, Roma, 00183 Casa dei bambini “Forte Antenne” (Statale)

Via Ponte Salario 140, Roma, 00199

Via Ponte Salario 140, Roma, 00199 Scuola dell’infanzia – Istituto Comprensivo Colleferro I “Margherita Hack” (Statale) – Plesso Barchiesi

Vicolo Schiavi 7 Colleferro, Roma, 00034

Abruzzo

Plesso San Sisto, dipende da IC Mazzini (Statale)

Via della Fonte 5 L’Aquila, AQ, 67100

Campania

Casa dei bambini “Giacomo Costa” – VI Circolo Didattico “Medaglie d’Oro” (Statale)

Via Giacomo Costa 4 Salerno, SA, 84126

Via Giacomo Costa 4 Salerno, SA, 84126 Casa dei bambini “I Rondinotti” – 28° Circolo Comunale (Comunale)

Via L. Rizzo 2, Napoli, 80125

Via L. Rizzo 2, Napoli, 80125 Casa dei bambini “Montessori” (Statale)

Via Nolana Pompei, Napoli, 80045

Via Nolana Pompei, Napoli, 80045 Casa dei bambini “Plesso Murelle” (Statale)

Via Murelle 4 Mugnano di Napoli, Napoli, 80018

Via Murelle 4 Mugnano di Napoli, Napoli, 80018 Casa dei bambini “Plesso S. Giovanni” (Statale)

Via C. Colombo 5 Mugnano di Napoli, Napoli, 80018

Via C. Colombo 5 Mugnano di Napoli, Napoli, 80018 Casa dei bambini “The International School of Naples” (Privata)

Viale della Liberazione 1, Napoli, 80125

Viale della Liberazione 1, Napoli, 80125 Casa dei bambini – I.C. “Italo Calvino” (Statale)

Via Bologna 57 Villaricca, Napoli, 80010

Via Bologna 57 Villaricca, Napoli, 80010 Casa dei bambini “Viale dei Gemelli” (Statale)

Via Pigna 27 Giugliano di Campania, Napoli, 80014

Via Pigna 27 Giugliano di Campania, Napoli, 80014 Nido (Privata) e Casa dei bambini (Paritaria) Istituto Montessori Pozzuoli

Via Montenuovo 105D Pozzuoli, Napoli, 80072

Via Montenuovo 105D Pozzuoli, Napoli, 80072 Nido e casa dei bambini – Rainbow Playschool – Montessori Method in English (Privata)

Via Europa 3D Cercola, Napoli, 80040

Via Europa 3D Cercola, Napoli, 80040 Nido Kalymera (Privata)

Via Santo Strato 6, Napoli, 80123

Puglia

Asilo nido I tre pastorelli di Fatima

Strada provinciale 79 Ordona, Foggia, 71040

Strada provinciale 79 Ordona, Foggia, 71040 Casa dei bambini (Statale) – II circolo didattico Garibaldi

Via Ofanto 21 Altamura, Bari, 20022

Via Ofanto 21 Altamura, Bari, 20022 Casa dei bambini – I.C. “Polo 2” (Statale)

Via Capuana Casarano, Lecce, 73042

Via Capuana Casarano, Lecce, 73042 Casa dei bambini – I.C. “G. Catalano – G. Moscati” (Statale)

Via M. Altamura, Foggia, 71122

Via M. Altamura, Foggia, 71122 Casa dei bambini – plesso di Via A. Guglielmi (Statale)

Via A. Guglielmi, Foggia, 71100

Via A. Guglielmi, Foggia, 71100 Casa dei bambini e Primaria – plesso Montessori – IX Circolo “Manzoni” (Statale)

Via Nannarone 21, Foggia, 71100

Via Nannarone 21, Foggia, 71100 Casa dei Bambini e Primaria Direzione Didattica Statale 4° Circolo (Statale)

Via Cantobelli, Lecce, 73100

Via Cantobelli, Lecce, 73100 Lecce Micronido d’infanzia “Oxford” – Casa dei bambini “Maria Montessori” – Scuola Primaria Bilingue (Paritaria)

Via Adriatica 10, Lecce, 73100

Via Adriatica 10, Lecce, 73100 Monteroni di Lecce Casa dei bambini – I.C. “Polo 1” (Statale)

Via Gramsci Monteroni di Lecce, Lecce, 73047

Via Gramsci Monteroni di Lecce, Lecce, 73047 Nido (Privata) e Casa dei bambini (Paritaria) bilingue – Kindergarten “Dragonetti”

Via Contrada Monte d’Alba 10 Trani, Barletta Andria Trani, 76125

Via Contrada Monte d’Alba 10 Trani, Barletta Andria Trani, 76125 Nido Peter Pan- (Privato)- Istituto Opera San Francesco

Via Paolo Borsellino 65 Cerignola, Foggia, 71042

Via Paolo Borsellino 65 Cerignola, Foggia, 71042 Nido-Micronido (Privata) e Casa dei bambini (Paritaria) “Coop. Sociale ONLUS a.r.l.”

Via Monte S. Michele 1, Foggia, 71100

Via Monte S. Michele 1, Foggia, 71100 Plesso Pizzigoni dipende da IC Cappuccini (Statale)

Via Don Luigi Guanella, 2 Brindisi, BR, 72100

Via Don Luigi Guanella, 2 Brindisi, BR, 72100 Scuola dell’infanzia “Frati Cappuccini”, dipende da IC Mazzini – Modugno (Statale)

Piazzetta Frati Cappuccini, Bari, 70122

Piazzetta Frati Cappuccini, Bari, 70122 Scuola dell’infanzia e primaria IC S. G. Bosco-Benedetto XIII-Poggiorsini (Statale)

Corso Vittorio Emanuele 32 Gravina in Puglia, Bari, 70024

Corso Vittorio Emanuele 32 Gravina in Puglia, Bari, 70024 Scuola dell’infanzia paritaria M. Montessori gestita da Associazione Insieme donne (Paritaria)

Via Bitonto 10 Altamura, BA, 70022

Via Bitonto 10 Altamura, BA, 70022 Scuola primaria “G. Mazzini”, dipende da IC Mazzini – Modugno (Statale)

Via Suppa 7, Bari, 70122

Basilicata

Casa dei bambini – plesso “Gianni Rodari” (Statale)

Via Emilia, Matera, 75100

Via Emilia, Matera, 75100 Casa dei bambini e Primaria – I. C. “Leonardo Sinisgalli” (Statale)

Via Anzio snc, Potenza, 85100

Via Anzio snc, Potenza, 85100 Nido “La casetta magica Srl” (Privato)

Via Adolfo Consolini 30, Potenza, 85100

Via Adolfo Consolini 30, Potenza, 85100 Scuola dell’infanzia ICS n°1 “L. Milani” (statale)

Via Puglia 4 Policoro, Matera, 75025

Calabria

Casa dei bambini “Evelina Cundari” – dipende da I.C. Via Roma – Spirito Santo (Statale)

Via Spirito Santo 1, Cosenza, 87100

Via Spirito Santo 1, Cosenza, 87100 Casa dei bambini e primaria – IC Rende Commenda (statale)

Via Caduti di Nassirya Rende, Cosenza, 87036

Via Caduti di Nassirya Rende, Cosenza, 87036 Istituto Comprensivo San Lucido (Statale)

Via Strada 1 San Lucido, Cosenza, 87038

Via Strada 1 San Lucido, Cosenza, 87038 Nido Angolo Montessori (Privato)

Via Lucrezia della Valle 102/1, Catanzaro, 88100

Via Lucrezia della Valle 102/1, Catanzaro, 88100 Nido e Casa dei bambini MOM – Montessori Montalto (Privata)

Corso Italia 13 Montalto Uffugo, Cosenza, 87046

Corso Italia 13 Montalto Uffugo, Cosenza, 87046 Scuola dell’infanzia Diaz dipende da IC E Borrello-F. Fiorentino (Statale)

Piazza 5 Dicembre Lamezia Terme Sambiase, CZ, 88046

Piazza 5 Dicembre Lamezia Terme Sambiase, CZ, 88046 Scuola primaria “Lidya Plastina Pizzuti” – I.C. Via Roma – Spirito Santo (Statale)

Via Spirito Santo 1, Cosenza, 87100

Sicilia

Casa dei bambini “Montessori” (Statale)

Via Capitano Verri, Trapani, 91100

Via Capitano Verri, Trapani, 91100 Casa dei bambini – Direzione Didattica 1° Circolo “Leonardo da Vinci” (Statale)

Via San Pietro 54, Trapani, 91100

Via San Pietro 54, Trapani, 91100 Casa dei bambini – I.C. “G. G. Ciaccio Montalto” (Statale)

Via Tunisi 37, Trapani, 91100

Via Tunisi 37, Trapani, 91100 IC Maria Montessori (Statale)

Via Vittorio Veneto 273 Alcamo, TP, 91011

Via Vittorio Veneto 273 Alcamo, TP, 91011 Trapani Primaria “Montessori” 3° Circolo Didattico Statale “Umberto di Savoia”

a G. B. Fardella 285 Trapani, Trapani, 91100

Sardegna

Casa dei bambini e Primaria I.C. di San Donato – plesso “Fabrizio De Andrè” (Pubblica) Via Artiglieria 1

Via Artiglieria 1, Sassari, 07100

Via Artiglieria 1, Sassari, 07100 Casa dei bambini IC Pasquale Tola (Statale)

Via Washington, 1 Sassari, 07100

Via Washington, 1 Sassari, 07100 Primaria 2° circolo didattico – Plesso di Via Caprera

Via Caprera 1 Capoterra, Cagliari, 09012

Via Caprera 1 Capoterra, Cagliari, 09012 Primaria IC Pasquale Tola (Statale)

Via Rockefeller Sassari, 07100

