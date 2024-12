Libri di Natale da leggere con i bambini

Il Natale è l’occasione perfetta per trascorrere un po’ di tempo in famiglia accoccolati sul divano leggendo un libro tutti insieme. Gli addobbi, i pigiami natalizi, le lucine, la cioccolata calda creano l’atmosfera perfetta per rilassarsi a suon di immagini e racconti. Quando si tratta di libri Natale bambini non c’è che l’imbarazzo della scelta: dai titoli più divertenti alle intramontabili storie che hanno appassionato generazioni di lettori, fino alle ultime uscite. Ecco la nostra selezione.

Libri classici sul Natale

Ci sono alcuni libri Natale bambini che non hanno età e riescono a trasportare i bimbi di tutti i tempi in mondi magici e meravigliosi. Sono la scelta ideale per calarsi nel clima natalizio e lasciarsi avvolgere dall’euforia del periodo.

Storie classiche di Natale

Di Giuditta Campello, Einaudi Ragazzi

Da Dickens ai fratelli Grimm, da Louisa May Alcott a Beatrix Potter, da Carlo Collodi a Gianni Rodari. Storie diversissime tra loro, ma tutte capaci di raccontare l’atmosfera e la meraviglia che solo il Natale sa creare.

Il Canto di Natale

Di Charles Dickens, La Spiga Edizioni

Il famosissimo racconto di Charles Dickens narrato in modo semplice e coinvolgente per alimentare lo spirito natalizio. Ebenezer Scrooge è un ricco avaro che odia il Natale. Ma proprio la sera della vigilia incontra tre spiriti: il primo gli mostra gli errori che ha compiuto, il secondo la felicità che la festa porta fra la gente, e il terzo gli anticipa la terribile fine cui lo porterà la sua cattiveria. Scrooge decide allora di cambiare.

Lo schiaccianoci

Di Valeria Docampo, Terre di Mezzo

La piccola Marie vive un’avventura che tutti i bambini amerebbero fare: giocattoli che si animano nel cuore nel cuore della notte, uno schiaccianoci magico e un viaggio fantastico nel Regno dei Dolci. Un grande classico di Natale che ispirò le musiche per uno dei balletti più famosi di tutti i tempi, con illustrazioni che fanno sognare.

Le più belle storie di Natale di Rodari

Di Gianni Rodari, Edizioni EL

È un libro Natale bambini capace di far sognare lettori e lettrici di tutte le età. Gianni Rodari, infatti, riesce nel mirabile intento di ricreare con le sue parole l’atmosfera delle feste e di catapultare chi le legge in un mondo fatto di serenità, calore, speranza. Quale miglior modo di stare insieme in famiglia?

Polar express

Di Chris Van Allsburg, Logos

È la notte di Natale e un ragazzo vuole restare sveglio per vedere Babbo Natale e dimostrare così a un amico che esiste davvero. A un certo punto sente un tintinnio: non è la slitta tanto attesa, bensì un treno diretto al Polo Nord. Il ragazzo sale e inizia un meraviglioso viaggio. Un classico perfetto per calarsi nell’atmosfera magica del periodo.

Ollie e la renna di Natale

Di Nicola Killen, Nord Sud Edizioni

È la notte della vigilia e Ollie dorme beatamente, quando all’improvviso un suono la sveglia. Cosa sarà? Ollie decide di uscire nella neve e di capirne di più. Inizia così una favolosa avventura. Un libro che racconta tutta la magia del Natale.

Il pettirosso e Babbo Natale

Di Jan Fearnley, Gribaudo

Una storia per tutte le età e senza tempo che insegna quanto sia bello donare agli altri. Protagonista il piccolo pettirosso Robin che ha donato i suoi caldi vestitini a tutti gli amici e la vigilia di Natale si trova tutto solo al freddo.

Il pacchetto rosso

Di Linda Wolfsgruber e Gino Alberti, Arka

In un paese di montagna, c’è un misterioso pacchetto rosso che passa di mano in mano. Nessuno sa di che cosa si tratti, ma nessuno rimane immune alla sua incredibile magia.

Un bambino chiamato Natale

Di Mattt Haig, Salani

La vera storia di Babbo Natale? Tutto iniziò quando un ragazzino di nome Nikolas, che viveva nella seconda casa più piccola di tutta la Finlandia, partì per un meraviglioso viaggio di avventura pieno di neve, rapimenti, renne scontrose, topi sognatori. Da questo libro è stato tratto il film che è diventato uno dei più famosi film di Natale da vedere con i bambini.

Natale nel grande bosco

Di Ulf Stark e Eva Eriksonn, il Gioco di Leggere

Il nano Tomte, guardiano delle fattorie; lo Jultomte, il Babbo Natale della tradizione svedese; Santa Lucia; i candelabri dell’Avvento; i dolci speziati i boschi innevati: sono solo alcuni dei protagonisti di questo grande classico, perfetto da leggere sotto l’albero.

Libri per bambini piccoli

Non è mai troppo presto per iniziare ad appassionarsi alla lettura. Anche i bambini molto piccoli amano guardare le immagini, toccare i libri e soprattutto sentire la voce di mamma e papà che racconta loro delle fiabe e delle storie. E di certo non mancano proposte natalizie pensate su misura per i più piccini.

Natale. Il mio primo libro di stoffa

Di Fiona Watt e Stella Baggott, Usborne

Un libretto di stoffa morbido, tutto da toccare. Ricco di contrasti, aiuta il bebè a vivere a suo modo il Natale.

Natale è

Sassi

Un libro sonoro con dieci famose melodie natalizie che fanno da sottofondo alle storie raccontate, adatte ai piccolissimi.

Dove sei Babbo Natale?

di Ingela P. Arrhenius, Ape Junior

Un libro sensoriale che è tutto da scoprire fra morbidissimi inserti in feltro, uno specchio e pagine cartonate.

Filastrocche di Natale

Giunti

Un libro da sfogliare, ricco di illustrazioni che fanno sognare e tante filastrocche da ascoltare insieme, magari prima della nanna.

Il piccolo camion Blu e l’albero di Natale

Di Alice Schertle, Gribaudo

Quanti alberi di Natale serviranno per accontentare tutti gli amici del piccolo Camion Blu? L’allegria è assicurata con questo libro ricco di strofe in rima!

Il topolino e Babbo Natale

Di Tracey Corderoy e Sarah Massini, Gribaudo

È la notte della vigilia e tutti dormono. Tutti, tranne un piccolo topolino con una sciarpetta rossa che è troppo intento a esprimere il suo desiderio di Natale. E meno male, perché è l’unico che può aiutare Babbo Natale quando si perde a causa di una bufera.

Pimpa e la sorpresa di Natale

Di Francesco Tullio-Altan, Franco Cosimo Panini

È il giorno di Natale e nel suo pacco regalo Pimpa trova Olivia, una simpatica paperellla con cui vivrà mille avventure.

Buon Natale Nuvola Olga

Di Nicoletta Costa, Emme Edizioni

È la notte più amata dell’anno e tutti non vedono l’ora che passi. Anche la nuvola Olga è in trepidante attesa e decide di rimanere sveglia perché vuole vedere Babbo Natale e la sua slitta piena di regali. Ma il vecchietto più acclamato dei bambini sembra non arrivare mai.

Perché ti voglio bene

Di Luca Tortolini e Paolo Proietti, Terre di Mezzo

Il Natale è il momento degli abbracci e delle coccole con i genitori. Quale miglior occasione per una storia piena di tenerezza che celebra l’amore tra un cucciolo e la sua mamma?

Fiocco di neve

Di Benji Davies, EDT-Giralangolo

Una storia natalizia che racconti come tutti, come i fiocchi di neve, benché trasportati dal vento, troviamo un posto in cui atterrare.

Nel villaggio degli orsi che amano il Natale

Di Clara Mele, Terre di Mezzo

Gli orsi di questo villaggio sono tutti diversi, ma hanno una caratteristica in comune: amano alla follia il Natale. E se c’è una passione condivisa, le cose non possono che andare bene.

Neve!

Di Leslie Patricelli, Franco Cosimo Panini

Un pupazzo di neve, uno slittino, una collina da cui rotolarsi… quanto è bello d’inverno giocare con la neve?

Le storie più recenti

La libreria di casa è già piena zeppa di libri Natale bambini? Niente paura: ogni anno escono moltissimi nuovi titoli. Ecco alcune storie recentissime.

Il mio amico Babbo Natale

Geronimo Stilton, Piemme Edizioni

Cosa ci fa Babbo Natale a Topazia? Ha bisogno di un aiuto per ritornare di nuovo… di moda! Perché quest’anno non ha ricevuto alcuna letterina e teme di essere stato dimenticato dai bambini. Un’avventura incredibile con un finale a sorpresa!

Il primo Natale di Babbo Natale

Di Mac Barnett e Sydney Smith, Terre di Mezzo

Tutti lo aspettano con ansia, ma quando Babbo Natale ha terminato il suo giro di consegne, che cosa fa? Ci pensano gli elfi a rendere anche il suo Natale speciale e magico… una giornata talmente bella da volerla ripetere ogni anno.

La meravigliosa bottega meccanica di Babbo Natale

Di Vashti Hardy, Nord Sud Edizioni

Cosa succede se la vigilia di Natale una bambina sente nostalgia per la sua vecchia casa? Semplice: Babbo Natale fa una magia e la fa arrivare al Polo Nord per farle passare la tristezza. Lily potrà così aiutare gli elfi-robot a inventare nuovi giochi a partire da quelli rotti e malandati.

Il regno di Babbo Natale- Lucy e il Segreto di Natalloween

Gribaudo

Mentre Lucy la stellina e gli elfetti Buddy e Pretty giocano di nascosto al PescaSogni, il Dr. Krampy, il cugino brontolone di Babbo Natale elebora un piano segreto .. e il Regno di Babbo Natale si trasforma improvvisamente nel Regno di Babbo Natalloween!

Racconti del bosco dei conigli – Un magico Natale

Di Giuditta Campello- Edizioni EL

È la notte più magica dell’anno e nella tana dei conigli tutti dormono felici ed eccitati per quanto accadrà di lì a poche ore. Ma il piccolo Mirtillo viene svegliato da un lieve tintinnio di campanelli. Chi sarà stato?

Piccole storie di felice Natale

Di Alice Agnelli, Gribaudo

Babbo Natale non è solo un omone con la barba grigia, ma è il simbolo della bontà e della generosità delle persone. Attraverso 24 storie accompagnate da 24 ricette, questo libro racconta l’essenza del Natale a grandi e piccini.

Lettere dal Polo Nord

Di Annie Atkins, Giunti

Cinque lettere scritte da Babbo Natale in persona per rispondere a cinque bambini provenienti da diverse parti del mondo. Come fanno le renne a volare tutta la notte di Natale? Quali sono le merendine preferite di Babbo Natale? E come fa a fare il giro del mondo così in fretta? Sono solo alcuni dei misteri del Polo Nord che forse questo libro aiuterà a risolvere.

Natale nel cuore

Di Alessandro Montagnani, Emme edizioni

Anche gli abitanti del bosco sono impegnati nei preparativi del Natale. Alce vorrebbe rientrare nella sua tana, ma deve dare una mano ai suoi amici con i regali, gli addobbi, il camino. Così rientra tardi a casa, senza aver messo nemmeno un addobbo. Ma presto tutti i favori fatti lo ricompenseranno.

Lo Schiaccianoci e l’incantesimo di Natale

Di Alex T. Smith, Gribaudo

Il perfido Re dei Topi ruba la chiave del Regno dei Dolciumi per far sparire tutti i dolci e le caramelle, e rovinare le feste. Ma Clara e Fritz, con il loro nuovo amico, uno Schiaccianoci a forma di soldatino, cercheranno di far saltare i suoi piani.

Come fa Babbo Natale a passare dal camino?

Di Mac Barnett e Jon Klassen, Terre di Mezzo

Come fa Babbo Natale a entrare nelle case e a passare dal camino con il suo enorme pancione? È uno dei misteri che ogni bambino prova a risolvere. E se la casa nemmeno ce l’ha un camino?

Charlie e la fabbrica del Natale

Di Roald Dahl e Rikin Parekh , Salani

Dodici racconti natalizi che hanno per protagonisti alcuni indimenticabili personaggi di Roald Dahl, da Charlie Bucket a Matilda, da Gigi a Nonno George. Chissà cosa succederà loro il giorno di Natale…

Foto di copertina di Olia Danilevich Da Pexels

In breve Dalle storie per i bimbi più piccini agli ultimi titoli disponibili in libreria, passando per i grandi classici, i libri Natale bambini sono sempre un’ottima idea per trascorrere un momento speciale in famiglia, a qualunque età.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.